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Мединський цинічно відреагував на пропозицію повернути Україні викрадених дітей, - The Economist

Реакція Мединського на пропозицію передати викрадених дітей Україні

Глава російської делегації на перемовинах в Стамбулі Володимир Мединський різко відреагував на пропозицію України повернути викрадених дітей.

Про це повідомив кореспондент The Economist Олівер Керролл, передає Цензор.НЕТ.

"Українська сторона передала список із сотень дітей, депортованих до Росії. Джерело, обізнане з обмінами, повідомляє, що голова російської делегації Володимир Мединський відповів так: "Не влаштовуйте шоу для європейських стареньких, у яких немає власних дітей", - розповів він.

Реакція Мединського на пропозицію передати викрадених дітей Україні

Раніше в ОП заявили, що на переговорах у Стамбулі Росії передали список українських дітей, яких потрібно повернути.

Читайте: Сибіга після саміту в Вільнюсі: Зосередились на стратегічних питаннях, спрямованих на зміцнення України

Автор: 

діти (5135) повернення (243) переговори з Росією (1270) Мединський Володимир (12)


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Топ коментарі
+21
На самокат эту суку, пущай покатается...
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02.06.2025 17:16 Відповісти
+17
На цю лішнєхрамасомную мерзоту вже давно чекають а пеклі...
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02.06.2025 17:17 Відповісти
+12
Расеянцам, видимо, вчера понравилось, хотят повторить
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02.06.2025 17:16 Відповісти
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На самокат эту суку, пущай покатается...
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02.06.2025 17:16 Відповісти
в "деревянном домике"

.
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02.06.2025 17:35 Відповісти
Расеянцам, видимо, вчера понравилось, хотят повторить
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02.06.2025 17:16 Відповісти
На цю лішнєхрамасомную мерзоту вже давно чекають а пеклі...
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02.06.2025 17:17 Відповісти
...його та решту кацапів врятує лише операція по видаленню зайвої хромосоми.

.
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02.06.2025 17:36 Відповісти
чим більше буде патякати про "стареньких європейців", тим краще - ці старенькі обирають уряди в Європі

.
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02.06.2025 17:46 Відповісти
Тому рашистські виродки і потребували перенести переговори в Турціє подалі від Європейської преси. Представте яка була б шуміха в Європі якби в усіх Європейських новинах вилізли всі "подвиги " рашистів. А так в Європі і не замітили ні переговорів ні цинізм який рашисти несли
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02.06.2025 17:18 Відповісти
в Європі все надрукують, не переймайтесь

.
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02.06.2025 17:47 Відповісти
Не будьте наївними. Є велика різниця що надрукують десь в кутку про якісь переговори десь в турції хрена з куєм. А інша справа що делегації прибудуть в Європу під камери десятків європейських журналістів які будуть запитувати навіщо Сосія вбиває і викрадає дітей. І вже у рашистів чи у тих кому будуть задавати це питання не вийде проігнорувати чи послати нах. І тоді хай хтось попробує не дати Україні зброю для захисту наших людей від варварів. Так що не вважайте рашистів тупими в міжнародній політиці.
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02.06.2025 18:20 Відповісти
А мог бы еще пожить..
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02.06.2025 17:19 Відповісти
Ця мразь кацапська не повинна жити....
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02.06.2025 17:21 Відповісти
Він давно мав отримати білети на кабздона
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02.06.2025 18:29 Відповісти
У своїй розлюченності на День Малюка ці моковитські фашисти розкриються у повній мірі свого нелюдства... Доречі - рашист українського походження ...
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02.06.2025 17:19 Відповісти
ніякого воно не українського походження.
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02.06.2025 17:26 Відповісти
Родился 12 декабря 1937 года рождения.

Деятельность

Ростислав Игнатьевич, полковник армии в отставке, участник вторжения в Чехословакию в 1968 году, войны в Афганистане, ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году и Спитакского землетрясения в 1988 году.

так справді праездом папкі палковніка через Черкасскую область...
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02.06.2025 17:43 Відповісти
Я окрім його військових звитяг не знайшла біографії татка упиря ВОЛОДІ - звернулася до GPT

В РФ активно пропагують "героїчні біографії" ветеранів, але чомусь власного батька одного з провідних ідеологів Кремля - майже не висвітлюють.
Це може бути сигналом про те, що:або є що приховувати

Це може бути сигналом про те, що:

або є що приховувати,

або його роль була більш "тіньовою" і чутливою, ніж публічна фігура ветерана.

Якщо хочете - можу пошукати через архіви, історичні форуми чи закордонні ресурси з відкритою інформацією. Можливо, щось вдасться знайти глибше.

ШУКАЄ ))
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02.06.2025 17:54 Відповісти
ЧАТ не знайшов , ото зарили ...-Окрім ще одна звитяга, окрім вторгнення в Чехосовакію , ще війна в Афгані - мабуть теж з батечком КОЗИРА - Єрмака , з перекладачем Женя Кісєльовим хорошим дуже руським нині українцем ...
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02.06.2025 17:57 Відповісти
Народитися в Україні може іноземець, чиї батьки були тут проїздом.
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02.06.2025 17:34 Відповісти
Да пустое это, уже этой войны четыре года почти. Всем новые документы выдали, всех пристроили. Возможно реально известна судьба единиц.
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02.06.2025 17:22 Відповісти
дітей красти зло, у них батьки є і справжні родичі, а не тварини болотні
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02.06.2025 17:27 Відповісти
ти яким чином сюди залізло?
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02.06.2025 17:33 Відповісти
Балалайка, тут воткі нет. Пістуй додому
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02.06.2025 17:38 Відповісти
А как в СССР все плакали над фильмом "Помни имя твое"... Или это другое?
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02.06.2025 17:41 Відповісти
русофашисти біснуються. Після вчорашнього
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02.06.2025 17:22 Відповісти
усіх прибаранимо рано чи пізно
час не має значення
тільки помста має значення
щоб кацапи сцялись при слові "хохли"
тоді більше не нападуть ніколи
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02.06.2025 17:22 Відповісти
це потрібно зробити принаймні для наших дітей та онуків
щоб їм потім не воювати
усіх причетних прибаранити
де державний реєстр ?
з адресами та родичами мразів???
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02.06.2025 17:24 Відповісти
...включно із внутрішніми яничарами

.
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02.06.2025 17:42 Відповісти
звісно, я ж написав, ПРИЧЕТНИХ
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02.06.2025 18:44 Відповісти
ясный красный, у него друг есть, так тот друг самого трампа, ему ***** на всех, трахал он оон , трахал он ваши принципы , насильник вылез из жопы сампого путина, ипал он все
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02.06.2025 17:25 Відповісти
в нього така роль - бути цинічним покидьком... найкраще така роль вдається тим, хто є ним насправді...
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02.06.2025 17:30 Відповісти
Поки мУдинський дзвинить своїми мудями та навіть не уявляє, яка страшна кара його чекає та у яких муках він подохне.
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02.06.2025 17:35 Відповісти
Це не цей придурок висловлювався що расєянє особенний народ,у них на одну хромосому більше чим во всих людей в світі?Воно і видно!
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02.06.2025 17:37 Відповісти
а ніззя, щоб це чмо десь спіткнулося на сходах?
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02.06.2025 17:51 Відповісти
 
 