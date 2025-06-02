Мединський цинічно відреагував на пропозицію повернути Україні викрадених дітей, - The Economist
Глава російської делегації на перемовинах в Стамбулі Володимир Мединський різко відреагував на пропозицію України повернути викрадених дітей.
Про це повідомив кореспондент The Economist Олівер Керролл, передає Цензор.НЕТ.
"Українська сторона передала список із сотень дітей, депортованих до Росії. Джерело, обізнане з обмінами, повідомляє, що голова російської делегації Володимир Мединський відповів так: "Не влаштовуйте шоу для європейських стареньких, у яких немає власних дітей", - розповів він.
Раніше в ОП заявили, що на переговорах у Стамбулі Росії передали список українських дітей, яких потрібно повернути.
Топ коментарі
+21 Серый Вовк
показати весь коментар02.06.2025 17:16 Відповісти Посилання
+17 Александр Чуднивец #474549
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+12 Вы Фсё Врёти
показати весь коментар02.06.2025 17:16 Відповісти Посилання
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Деятельность
Ростислав Игнатьевич, полковник армии в отставке, участник вторжения в Чехословакию в 1968 году, войны в Афганистане, ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году и Спитакского землетрясения в 1988 году.
так справді праездом папкі палковніка через Черкасскую область...
В РФ активно пропагують "героїчні біографії" ветеранів, але чомусь власного батька одного з провідних ідеологів Кремля - майже не висвітлюють.
Це може бути сигналом про те, що:або є що приховувати
Це може бути сигналом про те, що:
або є що приховувати,
або його роль була більш "тіньовою" і чутливою, ніж публічна фігура ветерана.
Якщо хочете - можу пошукати через архіви, історичні форуми чи закордонні ресурси з відкритою інформацією. Можливо, щось вдасться знайти глибше.
ШУКАЄ ))
час не має значення
тільки помста має значення
щоб кацапи сцялись при слові "хохли"
тоді більше не нападуть ніколи
щоб їм потім не воювати
усіх причетних прибаранити
де державний реєстр ?
з адресами та родичами мразів???
.