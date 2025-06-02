Мединський цинічно відреагував на пропозицію повернути Україні викрадених дітей, - The Economist

Глава російської делегації на перемовинах в Стамбулі Володимир Мединський різко відреагував на пропозицію України повернути викрадених дітей.

Про це повідомив кореспондент The Economist Олівер Керролл, передає Цензор.НЕТ.

"Українська сторона передала список із сотень дітей, депортованих до Росії. Джерело, обізнане з обмінами, повідомляє, що голова російської делегації Володимир Мединський відповів так: "Не влаштовуйте шоу для європейських стареньких, у яких немає власних дітей", - розповів він.

Раніше в ОП заявили, що на переговорах у Стамбулі Росії передали список українських дітей, яких потрібно повернути.

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