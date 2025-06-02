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Мединский цинично отреагировал на предложение вернуть Украине похищенных детей, - The Economist

Реакция Мединского на предложение передать похищенных детей Украине

Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский резко отреагировал на предложение Украины вернуть похищенных детей.

Об этом сообщил корреспондент The Economist Оливер Кэрролл, передает Цензор.НЕТ.

"Украинская сторона передала список из сотен детей, депортированных в Россию. Источник, знакомый с обменами, сообщает, что глава российской делегации Владимир Мединский ответил так: "Не устраивайте шоу для европейских старичков, у которых нет собственных детей", - рассказал он.

Реакция Мединского на предложение передать похищенных детей Украине

Ранее в ОП заявили, что на переговорах в Стамбуле России передали список украинских детей, которых нужно вернуть

Также читайте: На переговорах в Стамбуле России передали список украинских детей, которых нужно вернуть, - ОП

Автор: 

дети (6560) возврат (225) переговоры с Россией (1156) Мединский Владимир (10)


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Топ комментарии
+23
На самокат эту суку, пущай покатается...
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02.06.2025 17:16 Ответить
+19
На цю лішнєхрамасомную мерзоту вже давно чекають а пеклі...
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02.06.2025 17:17 Ответить
+13
Расеянцам, видимо, вчера понравилось, хотят повторить
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02.06.2025 17:16 Ответить
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На самокат эту суку, пущай покатается...
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02.06.2025 17:16 Ответить
в "деревянном домике"

.
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02.06.2025 17:35 Ответить
Расеянцам, видимо, вчера понравилось, хотят повторить
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02.06.2025 17:16 Ответить
На цю лішнєхрамасомную мерзоту вже давно чекають а пеклі...
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02.06.2025 17:17 Ответить
...його та решту кацапів врятує лише операція по видаленню зайвої хромосоми.

.
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02.06.2025 17:36 Ответить
чим більше буде патякати про "стареньких європейців", тим краще - ці старенькі обирають уряди в Європі

.
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02.06.2025 17:46 Ответить
Тому рашистські виродки і потребували перенести переговори в Турціє подалі від Європейської преси. Представте яка була б шуміха в Європі якби в усіх Європейських новинах вилізли всі "подвиги " рашистів. А так в Європі і не замітили ні переговорів ні цинізм який рашисти несли
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02.06.2025 17:18 Ответить
в Європі все надрукують, не переймайтесь

.
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02.06.2025 17:47 Ответить
Не будьте наївними. Є велика різниця що надрукують десь в кутку про якісь переговори десь в турції хрена з куєм. А інша справа що делегації прибудуть в Європу під камери десятків європейських журналістів які будуть запитувати навіщо Сосія вбиває і викрадає дітей. І вже у рашистів чи у тих кому будуть задавати це питання не вийде проігнорувати чи послати нах. І тоді хай хтось попробує не дати Україні зброю для захисту наших людей від варварів. Так що не вважайте рашистів тупими в міжнародній політиці.
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02.06.2025 18:20 Ответить
А мог бы еще пожить..
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02.06.2025 17:19 Ответить
Ця мразь кацапська не повинна жити....
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02.06.2025 17:21 Ответить
Він давно мав отримати білети на кабздона
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02.06.2025 18:29 Ответить
У своїй розлюченності на День Малюка ці моковитські фашисти розкриються у повній мірі свого нелюдства... Доречі - рашист українського походження ...
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02.06.2025 17:19 Ответить
ніякого воно не українського походження.
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02.06.2025 17:26 Ответить
Родился 12 декабря 1937 года рождения.

Деятельность

Ростислав Игнатьевич, полковник армии в отставке, участник вторжения в Чехословакию в 1968 году, войны в Афганистане, ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году и Спитакского землетрясения в 1988 году.

так справді праездом папкі палковніка через Черкасскую область...
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02.06.2025 17:43 Ответить
Я окрім його військових звитяг не знайшла біографії татка упиря ВОЛОДІ - звернулася до GPT

В РФ активно пропагують "героїчні біографії" ветеранів, але чомусь власного батька одного з провідних ідеологів Кремля - майже не висвітлюють.
Це може бути сигналом про те, що:або є що приховувати

Це може бути сигналом про те, що:

або є що приховувати,

або його роль була більш "тіньовою" і чутливою, ніж публічна фігура ветерана.

Якщо хочете - можу пошукати через архіви, історичні форуми чи закордонні ресурси з відкритою інформацією. Можливо, щось вдасться знайти глибше.

ШУКАЄ ))
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02.06.2025 17:54 Ответить
ЧАТ не знайшов , ото зарили ...-Окрім ще одна звитяга, окрім вторгнення в Чехосовакію , ще війна в Афгані - мабуть теж з батечком КОЗИРА - Єрмака , з перекладачем Женя Кісєльовим хорошим дуже руським нині українцем ...
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02.06.2025 17:57 Ответить
Народитися в Україні може іноземець, чиї батьки були тут проїздом.
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02.06.2025 17:34 Ответить
Да пустое это, уже этой войны четыре года почти. Всем новые документы выдали, всех пристроили. Возможно реально известна судьба единиц.
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02.06.2025 17:22 Ответить
дітей красти зло, у них батьки є і справжні родичі, а не тварини болотні
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02.06.2025 17:27 Ответить
ти яким чином сюди залізло?
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02.06.2025 17:33 Ответить
Балалайка, тут воткі нет. Пістуй додому
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02.06.2025 17:38 Ответить
А как в СССР все плакали над фильмом "Помни имя твое"... Или это другое?
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02.06.2025 17:41 Ответить
русофашисти біснуються. Після вчорашнього
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02.06.2025 17:22 Ответить
усіх прибаранимо рано чи пізно
час не має значення
тільки помста має значення
щоб кацапи сцялись при слові "хохли"
тоді більше не нападуть ніколи
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02.06.2025 17:22 Ответить
це потрібно зробити принаймні для наших дітей та онуків
щоб їм потім не воювати
усіх причетних прибаранити
де державний реєстр ?
з адресами та родичами мразів???
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02.06.2025 17:24 Ответить
...включно із внутрішніми яничарами

.
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02.06.2025 17:42 Ответить
звісно, я ж написав, ПРИЧЕТНИХ
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02.06.2025 18:44 Ответить
ясный красный, у него друг есть, так тот друг самого трампа, ему ***** на всех, трахал он оон , трахал он ваши принципы , насильник вылез из жопы сампого путина, ипал он все
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02.06.2025 17:25 Ответить
в нього така роль - бути цинічним покидьком... найкраще така роль вдається тим, хто є ним насправді...
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02.06.2025 17:30 Ответить
Поки мУдинський дзвинить своїми мудями та навіть не уявляє, яка страшна кара його чекає та у яких муках він подохне.
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02.06.2025 17:35 Ответить
Це не цей придурок висловлювався що расєянє особенний народ,у них на одну хромосому більше чим во всих людей в світі?Воно і видно!
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02.06.2025 17:37 Ответить
а ніззя, щоб це чмо десь спіткнулося на сходах?
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02.06.2025 17:51 Ответить
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02.06.2025 18:53 Ответить
 
 