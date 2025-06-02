Мединский цинично отреагировал на предложение вернуть Украине похищенных детей, - The Economist
Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский резко отреагировал на предложение Украины вернуть похищенных детей.
Об этом сообщил корреспондент The Economist Оливер Кэрролл, передает Цензор.НЕТ.
"Украинская сторона передала список из сотен детей, депортированных в Россию. Источник, знакомый с обменами, сообщает, что глава российской делегации Владимир Мединский ответил так: "Не устраивайте шоу для европейских старичков, у которых нет собственных детей", - рассказал он.
Ранее в ОП заявили, что на переговорах в Стамбуле России передали список украинских детей, которых нужно вернуть
Топ комментарии
+23 Серый Вовк
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+19 Александр Чуднивец #474549
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+13 Вы Фсё Врёти
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Деятельность
Ростислав Игнатьевич, полковник армии в отставке, участник вторжения в Чехословакию в 1968 году, войны в Афганистане, ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году и Спитакского землетрясения в 1988 году.
так справді праездом папкі палковніка через Черкасскую область...
В РФ активно пропагують "героїчні біографії" ветеранів, але чомусь власного батька одного з провідних ідеологів Кремля - майже не висвітлюють.
Це може бути сигналом про те, що:або є що приховувати
Це може бути сигналом про те, що:
або є що приховувати,
або його роль була більш "тіньовою" і чутливою, ніж публічна фігура ветерана.
Якщо хочете - можу пошукати через архіви, історичні форуми чи закордонні ресурси з відкритою інформацією. Можливо, щось вдасться знайти глибше.
ШУКАЄ ))
час не має значення
тільки помста має значення
щоб кацапи сцялись при слові "хохли"
тоді більше не нападуть ніколи
щоб їм потім не воювати
усіх причетних прибаранити
де державний реєстр ?
з адресами та родичами мразів???
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