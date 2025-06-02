Мединский цинично отреагировал на предложение вернуть Украине похищенных детей, - The Economist

Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский резко отреагировал на предложение Украины вернуть похищенных детей.

Об этом сообщил корреспондент The Economist Оливер Кэрролл, передает Цензор.НЕТ.

"Украинская сторона передала список из сотен детей, депортированных в Россию. Источник, знакомый с обменами, сообщает, что глава российской делегации Владимир Мединский ответил так: "Не устраивайте шоу для европейских старичков, у которых нет собственных детей", - рассказал он.

Ранее в ОП заявили, что на переговорах в Стамбуле России передали список украинских детей, которых нужно вернуть

Также читайте: На переговорах в Стамбуле России передали список украинских детей, которых нужно вернуть, - ОП