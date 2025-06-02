На переговорах в Стамбуле России передали список украинских детей, которых нужно вернуть, - ОП

Украина на переговорах в Стамбуле передала России перечень украинских детей, которых нужно вернуть.

Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня во время переговоров в Стамбуле украинская сторона официально передала российской стороне список украинских детей, которых нужно вернуть.



Речь идет о сотнях детей, которых россия незаконно депортировала, принудительно переместила или удерживает на временно оккупированных территориях. Еще в марте на встрече в Джидде мы подтвердили готовность к 30-дневному прекращению огня с гуманитарной составляющей", - говорится в сообщении.

Напомним, 2 июня 2025 года состоялись переговоры Украины и России в Стамбуле. Они продолжались более часа.

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