На переговорах в Стамбуле России передали список украинских детей, которых нужно вернуть, - ОП
Украина на переговорах в Стамбуле передала России перечень украинских детей, которых нужно вернуть.
Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня во время переговоров в Стамбуле украинская сторона официально передала российской стороне список украинских детей, которых нужно вернуть.
Речь идет о сотнях детей, которых россия незаконно депортировала, принудительно переместила или удерживает на временно оккупированных территориях. Еще в марте на встрече в Джидде мы подтвердили готовность к 30-дневному прекращению огня с гуманитарной составляющей", - говорится в сообщении.
Напомним, 2 июня 2025 года состоялись переговоры Украины и России в Стамбуле. Они продолжались более часа.
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Bogdan #603107
показать весь комментарий02.06.2025 16:28 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
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