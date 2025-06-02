На переговорах у Стамбулі Росії передали список українських дітей, яких потрібно повернути, - ОП

Україна на переговорах у Стамбулі передала Росії перелік українських дітей, яких потрібно повернути.

Про це повідомив глава ОП Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні під час переговорів у Стамбулі українська сторона офіційно передала російській стороні список українських дітей, яких потрібно повернути.



Йдеться про сотні дітей, яких росія незаконно депортувала, примусово перемістила або утримує на тимчасово окупованих територіях. Ще у березні на зустрічі в Джидді ми підтвердили готовність до 30-денного припинення вогню з гуманітарною складовою", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 2 червня 2025 року відбулися переговори України та Росії у Стамбулі. Вони тривали понад годину.

Читайте: 18-річну дівчину та 21-річного хлопця вдалося повернути з окупації, - ОП