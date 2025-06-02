18-річну дівчину та 21-річного хлопця вдалося повернути з окупації, - ОП
З тимчасово окупованих територій вдалося повернути 18-річну дівчину та 21-річного хлопця в межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA.
Про це повідомив глава ОП Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ.
"Карина майже все дитинство провела в окупації. Попри проросійське оточення, вона мріяла про майбутнє в Україні. Рахувала дні до повноліття, щоб виїхати. Нині дівчина планує знайти роботу та вступити до університету.
Кирилові було 18, коли розпочалась окупація. Він залишився сам, без зв’язку і в постійному страху за власне життя. Завдяки допомозі наших партнерів -- Української мережі за права дитини — хлопець безпечно повернувся в Україну, де на нього чекали рідні", - йдеться в повідомленні.
Глава ОП подякував партнерам - Українській мережі за права дитини за реалізацію рятувальних місій.
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