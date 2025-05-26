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Старший брат служить у ЗСУ: із російської окупації повернули 17-річного хлопця, - ОП

Із російської окупації повернули ще одного хлопця

Із російської окупації вдалося повернути 17-річного хлопця.

Про це повідомив глава ОП Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.

Він провів більшість підліткових років в окупації разом із мамою, яка має інвалідність.

"Його старший брат служить у ЗСУ, і родина весь час жила у постійному страху, що окупанти про це дізнаються. А згодом з’явилася ще одна небезпека - ризик мобілізації до російської армії. Сьогодні хлопець вже у безпеці, на підконтрольній території України", - йдеться в повідомленні.

Повернення вдалося здійснити в рамках ініціативи Президента України Bring Kids Back UA.

Читайте: Ще дев’ятьох дітей повернули з окупованих територій, - ОП

Із російської окупації повернули ще одного хлопця

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діти (5123) окупація (6733) підлітки (419) повернення (241)


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Це величезна перемога. Сам президент не їв, не спав і думав про цього хлопця. Тепер це має бути головною новиною на марафоні.
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26.05.2025 17:07 Відповісти
Полный позор, когда на одиннацтатом году войны это жалюгидное четырежды уклонистское ЧМО пиарит свою трусость таким образом...
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26.05.2025 17:23 Відповісти
 
 