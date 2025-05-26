Старший брат служить у ЗСУ: із російської окупації повернули 17-річного хлопця, - ОП
Із російської окупації вдалося повернути 17-річного хлопця.
Про це повідомив глава ОП Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.
Він провів більшість підліткових років в окупації разом із мамою, яка має інвалідність.
"Його старший брат служить у ЗСУ, і родина весь час жила у постійному страху, що окупанти про це дізнаються. А згодом з’явилася ще одна небезпека - ризик мобілізації до російської армії. Сьогодні хлопець вже у безпеці, на підконтрольній території України", - йдеться в повідомленні.
Повернення вдалося здійснити в рамках ініціативи Президента України Bring Kids Back UA.
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Anatoliy Panchenko #420291
показати весь коментар26.05.2025 17:07 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Сергей Гусаченко #510886
показати весь коментар26.05.2025 17:23 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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