Старший брат служить у ЗСУ: із російської окупації повернули 17-річного хлопця, - ОП

Із російської окупації вдалося повернути 17-річного хлопця.

Про це повідомив глава ОП Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.

Він провів більшість підліткових років в окупації разом із мамою, яка має інвалідність.

"Його старший брат служить у ЗСУ, і родина весь час жила у постійному страху, що окупанти про це дізнаються. А згодом з’явилася ще одна небезпека - ризик мобілізації до російської армії. Сьогодні хлопець вже у безпеці, на підконтрольній території України", - йдеться в повідомленні.

Повернення вдалося здійснити в рамках ініціативи Президента України Bring Kids Back UA.

Читайте: Ще дев’ятьох дітей повернули з окупованих територій, - ОП