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Старший брат служит в ВСУ: из-под российской оккупации вернули 17-летнего парня, - ОП

Из российской оккупации вернули еще одного парня

Из российской оккупации удалось вернуть 17-летнего парня.

Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак, информирует Цензор.НЕТ.

Он провел большинство подростковых лет в оккупации вместе с мамой, которая имеет инвалидность.

"Его старший брат служит в ВСУ, и семья все время жила в постоянном страхе, что оккупанты об этом узнают. А потом появилась еще одна опасность - риск мобилизации в российскую армию. Сегодня парень уже в безопасности, на подконтрольной территории Украины", - говорится в сообщении.

Возвращение удалось осуществить в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA.

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Из российской оккупации вернули еще одного парня

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Це величезна перемога. Сам президент не їв, не спав і думав про цього хлопця. Тепер це має бути головною новиною на марафоні.
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26.05.2025 17:07 Ответить
Полный позор, когда на одиннацтатом году войны это жалюгидное четырежды уклонистское ЧМО пиарит свою трусость таким образом...
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26.05.2025 17:23 Ответить
 
 