Старший брат служит в ВСУ: из-под российской оккупации вернули 17-летнего парня, - ОП
Из российской оккупации удалось вернуть 17-летнего парня.
Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак, информирует Цензор.НЕТ.
Он провел большинство подростковых лет в оккупации вместе с мамой, которая имеет инвалидность.
"Его старший брат служит в ВСУ, и семья все время жила в постоянном страхе, что оккупанты об этом узнают. А потом появилась еще одна опасность - риск мобилизации в российскую армию. Сегодня парень уже в безопасности, на подконтрольной территории Украины", - говорится в сообщении.
Возвращение удалось осуществить в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA.
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Anatoliy Panchenko #420291
показать весь комментарий26.05.2025 17:07 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Сергей Гусаченко #510886
показать весь комментарий26.05.2025 17:23 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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