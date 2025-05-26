Старший брат служит в ВСУ: из-под российской оккупации вернули 17-летнего парня, - ОП

Из российской оккупации удалось вернуть 17-летнего парня.

Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак, информирует Цензор.НЕТ.

Он провел большинство подростковых лет в оккупации вместе с мамой, которая имеет инвалидность.

"Его старший брат служит в ВСУ, и семья все время жила в постоянном страхе, что оккупанты об этом узнают. А потом появилась еще одна опасность - риск мобилизации в российскую армию. Сегодня парень уже в безопасности, на подконтрольной территории Украины", - говорится в сообщении.

Возвращение удалось осуществить в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA.

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