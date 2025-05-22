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Новости Возвращение детей из оккупации
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Еще 9 детей вернули с оккупированных территорий, - ОП

9 детей вернули из оккупации

Еще девять украинских детей удалось спасти с временно оккупированных территорий в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA.

Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.

"Эти дети пережили тяжелые испытания. Среди них - девушка, которую едва успели спасти из-за отсутствия качественной медицинской помощи в оккупации. Также спасли парня, которого российские военные вместе с мамой заперли в подвале, пока в соседней комнате пытали их отца, а в школе заставляли славить оккупантов", - говорится в сообщении.

Также из оккупации вернули сестер, которые почти три года не выходили из дома, потому что рядом продолжались обстрелы и стояли российские танки, а также девушку, которая не имела доступа к украинскому онлайн-образованию из-за того, что оккупанты блокировали связь.

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Не надо было этих детей ОТДАВАТЬ оккупантам что б потом не вызволять. Неужели эвакуация детей до оккупации это так сложно?
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22.05.2025 17:07 Ответить
Ми думали що у нас Трамп це козирний туз а виявилося що це проста шістка
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22.05.2025 17:12 Ответить
спочатку зельона ОПа здала десятки тисяч дітей в окупацію і на гвалтування ..а потім повернення одиниць як подвиг позиціонує.
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22.05.2025 17:13 Ответить
Гарна новина.Кожна українська дитина викрадена рашистськими загарбниками має бути знайдена по повернена додому в Україну...
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22.05.2025 17:13 Ответить
Цікаво. А як повертали, хто за ними і на чому їздив? Як перетинали лінію фронту посадові особи ОПи? Які в них були документи прикриття, чи вони сиділи там, на окупованій території, знайшли дітей і вивезли їх через Туреччину та інші країни до України чи просто вписали прибувших в статистику і відчитались перед зеленими баранами 73%, що в процессі кропіткої роботи - повернули наших...
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22.05.2025 20:52 Ответить
 
 