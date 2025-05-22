Еще 9 детей вернули с оккупированных территорий, - ОП

Еще девять украинских детей удалось спасти с временно оккупированных территорий в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA.

Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.

"Эти дети пережили тяжелые испытания. Среди них - девушка, которую едва успели спасти из-за отсутствия качественной медицинской помощи в оккупации. Также спасли парня, которого российские военные вместе с мамой заперли в подвале, пока в соседней комнате пытали их отца, а в школе заставляли славить оккупантов", - говорится в сообщении.

Также из оккупации вернули сестер, которые почти три года не выходили из дома, потому что рядом продолжались обстрелы и стояли российские танки, а также девушку, которая не имела доступа к украинскому онлайн-образованию из-за того, что оккупанты блокировали связь.

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