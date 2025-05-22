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Новини Повернення дітей з окупації
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Ще дев’ятьох дітей повернули з окупованих територій, - ОП

9 дітей повернули з окупації

Ще дев’ятьох українських дітей вдалося врятувати з тимчасово окупованих територій у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA.

Про це повідомив глава ОП Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ.

"Ці діти пережили важкі випробування. Серед них - дівчина, яку ледь встигли врятувати через відсутність якісної медичної допомоги в окупації. Також врятували хлопця, якого російські військові разом із мамою замкнули в підвалі, поки в сусідній кімнаті катували їхнього батька, а в школі змушували славити окупантів", - йдеться в повідомленні.

Також з окупації повернули сестер, які майже три роки не виходили з дому, бо поруч тривали обстріли й стояли російські танки, а також дівчину, яка не мала доступу до української онлайн-освіти через те, що окупанти блокували зв’язок.

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Не надо было этих детей ОТДАВАТЬ оккупантам что б потом не вызволять. Неужели эвакуация детей до оккупации это так сложно?
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22.05.2025 17:07 Відповісти
Ми думали що у нас Трамп це козирний туз а виявилося що це проста шістка
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22.05.2025 17:12 Відповісти
спочатку зельона ОПа здала десятки тисяч дітей в окупацію і на гвалтування ..а потім повернення одиниць як подвиг позиціонує.
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22.05.2025 17:13 Відповісти
Гарна новина.Кожна українська дитина викрадена рашистськими загарбниками має бути знайдена по повернена додому в Україну...
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22.05.2025 17:13 Відповісти
Цікаво. А як повертали, хто за ними і на чому їздив? Як перетинали лінію фронту посадові особи ОПи? Які в них були документи прикриття, чи вони сиділи там, на окупованій території, знайшли дітей і вивезли їх через Туреччину та інші країни до України чи просто вписали прибувших в статистику і відчитались перед зеленими баранами 73%, що в процессі кропіткої роботи - повернули наших...
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22.05.2025 20:52 Відповісти
 
 