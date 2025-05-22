Ще дев’ятьох дітей повернули з окупованих територій, - ОП

Ще дев’ятьох українських дітей вдалося врятувати з тимчасово окупованих територій у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA.

Про це повідомив глава ОП Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ.

"Ці діти пережили важкі випробування. Серед них - дівчина, яку ледь встигли врятувати через відсутність якісної медичної допомоги в окупації. Також врятували хлопця, якого російські військові разом із мамою замкнули в підвалі, поки в сусідній кімнаті катували їхнього батька, а в школі змушували славити окупантів", - йдеться в повідомленні.

Також з окупації повернули сестер, які майже три роки не виходили з дому, бо поруч тривали обстріли й стояли російські танки, а також дівчину, яка не мала доступу до української онлайн-освіти через те, що окупанти блокували зв’язок.

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