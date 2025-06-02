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Новости Возвращение с окупации
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18-летнюю девушку и 21-летнего парня удалось вернуть из оккупации, - ОП

Возвращение из оккупации

С временно оккупированных территорий удалось вернуть 18-летнюю девушку и 21-летнего парня в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA.

Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.

"Карина почти все детство провела в оккупации. Несмотря на пророссийское окружение, она мечтала о будущем в Украине. Считала дни до совершеннолетия, чтобы уехать. Сейчас девушка планирует найти работу и поступить в университет.

Кириллу было 18, когда началась оккупация. Он остался один, без связи и в постоянном страхе за собственную жизнь. Благодаря помощи наших партнеров - Украинской сети за права ребенка - парень безопасно вернулся в Украину, где его ждали родные", - говорится в сообщении.

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Глава ОП поблагодарил партнеров - Украинскую сеть за права ребенка за реализацию спасательных миссий.

Автор: 

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Що це за неподобство з секретним вивезенням вночі! сиріт дітей-інвалідів, (колясочників, лежачих) з Австрії у Кропивницького? Діти перебували три роки в Австрії, а тепер їх потрібно везти назад під обстріли, бо зеленим ****** треба відзвітувати за збудоване укриття..? Яке майбутнє чекає сиріт-інвалідів в Україні?
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02.06.2025 14:54 Ответить
 
 