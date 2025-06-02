Сибіга після саміту в Вільнюсі: Зосередились на стратегічних питаннях, спрямованих на зміцнення України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч із міністром закордонних справ Литви Кястутісом Будрісом у Вільнюсі на полях саміту Бухарестської дев’ятки та країн Північної Європи.

Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, розмова була зосереджена на стратегічних питаннях, спрямованих на зміцнення України та забезпечення справедливого, тривалого і всеосяжного миру.

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"Маю честь бути поруч із Володимиром Зеленським у Вільнюсі, де він бере участь у саміті з Бухарестською дев'яткою та країнами Північної Європи. Вдячний за теплий прийом і змістовну розмову з моїм колегою та великим другом України - міністром закордонних справ Литви Кястутісом Будрісом", - підкреслив глава українського МЗС.

Сибіга подякував Литві за підтримку України та її послідовну позицію щодо просування українського членства в ЄС та НАТО.

"Я ціную незмінну підтримку Литви та її принципову позицію у просуванні членства України в ЄС і НАТО, що є життєво важливим для зміцнення нашої колективної безпеки", - заявив Сибіга.

Він додав, що народи України та Литви об’єднують глибокі зв’язки і справжня дружба, а Україна завжди буде вдячна Литві за її солідарність.

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