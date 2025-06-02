Сибига после саммита в Вильнюсе: Сосредоточились на стратегических вопросах, направленных на укрепление Украины
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел встречу с министром иностранных дел Литвы Кястутисом Будрисом в Вильнюсе на полях саммита Бухарестской девятки и стран Северной Европы.
Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, разговор был сосредоточен на стратегических вопросах, направленных на укрепление Украины и обеспечение справедливого, длительного и всеобъемлющего мира.
"Имею честь быть рядом с Владимиром Зеленским в Вильнюсе, где он участвует в саммите с Бухарестской девяткой и странами Северной Европы. Благодарен за теплый прием и содержательный разговор с моим коллегой и большим другом Украины - министром иностранных дел Литвы Кястутисом Будрисом", - подчеркнул глава украинского МИД.
Сибига поблагодарил Литву за поддержку Украины и ее последовательную позицию по продвижению украинского членства в ЕС и НАТО.
"Я ценю неизменную поддержку Литвы и ее принципиальную позицию в продвижении членства Украины в ЕС и НАТО, что является жизненно важным для укрепления нашей коллективной безопасности", - заявил Сибига.
Он добавил, что народы Украины и Литвы объединяют глубокие связи и настоящая дружба, а Украина всегда будет благодарна Литве за ее солидарность.
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