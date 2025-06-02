Сибига после саммита в Вильнюсе: Сосредоточились на стратегических вопросах, направленных на укрепление Украины

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел встречу с министром иностранных дел Литвы Кястутисом Будрисом в Вильнюсе на полях саммита Бухарестской девятки и стран Северной Европы.

Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, разговор был сосредоточен на стратегических вопросах, направленных на укрепление Украины и обеспечение справедливого, длительного и всеобъемлющего мира.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сибига о "меморандуме" РФ: Мы четко видим и слышим настоящие "сообщения" России - ее ракеты и дроны. ВИДЕО

"Имею честь быть рядом с Владимиром Зеленским в Вильнюсе, где он участвует в саммите с Бухарестской девяткой и странами Северной Европы. Благодарен за теплый прием и содержательный разговор с моим коллегой и большим другом Украины - министром иностранных дел Литвы Кястутисом Будрисом", - подчеркнул глава украинского МИД.

Сибига поблагодарил Литву за поддержку Украины и ее последовательную позицию по продвижению украинского членства в ЕС и НАТО.

"Я ценю неизменную поддержку Литвы и ее принципиальную позицию в продвижении членства Украины в ЕС и НАТО, что является жизненно важным для укрепления нашей коллективной безопасности", - заявил Сибига.

Он добавил, что народы Украины и Литвы объединяют глубокие связи и настоящая дружба, а Украина всегда будет благодарна Литве за ее солидарность.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сибига о заявлении Небензи: Это пощечина России всем, кто выступает за мир