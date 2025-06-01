Сибига о "меморандуме" РФ: Мы четко видим и слышим настоящие "сообщения" России - ее ракеты и дроны. ВИДЕО
Министр иностранных дел Андрей Сибига отреагировал на новые массированные атаки России на Украину, отметив, что вместо заявленной россиянами якобы подготовки к встречам для обсуждения мира, на самом деле они продолжают террор.
Об этом Сибига написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
Глава МИД выложил видео работы ПВО по вражеским целям, написав: "Это звуки над моим домом в это утро - и еще тысячами украинских домов. Противовоздушная оборона отражает российские удары".
Он отметил, что с прошлой ночи Украина подвергается массированным воздушным атакам. Баллистические, крылатые и кассетные ракеты и сотни беспилотников обстреливают людей по всей стране.
"Хотя Россия утверждает, что якобы готовится к встречам для обсуждения мира, на самом деле она наносит удары, терроризирует и разрушает. Кстати о встречах, Россия до сих пор не прислала нам, Турции, Соединенным Штатам или кому-то другому свой так называемый "меморандум". Никто даже не знает, о чем они собираются говорить", - добавил Сибига.
Зато, отмечает глава МИД, Россия осуществляет новые смертоносные удары против Украины.
"В отличие от мифического "меморандума", мы можем четко видеть и слышать настоящие "сообщения" России - ее ракеты и дроны.
Всем нужно услышать и увидеть, что Россия полностью отвергает мир, прекращение огня и любые конструктивные предложения со всего мира. Они начнут серьезно относиться к миру только тогда, когда почувствуют другой уровень давления", - подчеркнул министр.
Напомним, что накануне министр обороны Украины и глава украинской делегации на переговорах с россиянами Рустем Умеров сообщил, что передал российской стороне документ с видением Украины о прекращении огня.
После министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал российскую сторону без промедлений передать Украине свой "меморандум" с предложениями о прекращении огня.
В свою очередь Кремль заявил, что требование министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги передать так называемый "меморандум" о перемирии является "неконструктивным".
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Не стидно їхати з чужих аєродромів?
перемовини на рівних ? Тоді нехай і кацапня не зможе злітити зі своїх
і ще, як ці кацапські інтригани змусили Україну відмовитись від удару по параду 9 травня? А зараз знову ******** . Роздовбайте їх аєропорти на хрен