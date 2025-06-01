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Новости Видео Обстрелы Украины Меморандум о прекращении огня
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Сибига о "меморандуме" РФ: Мы четко видим и слышим настоящие "сообщения" России - ее ракеты и дроны. ВИДЕО

Министр иностранных дел Андрей Сибига отреагировал на новые массированные атаки России на Украину, отметив, что вместо заявленной россиянами якобы подготовки к встречам для обсуждения мира, на самом деле они продолжают террор.

Об этом Сибига написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

Глава МИД выложил видео работы ПВО по вражеским целям, написав: "Это звуки над моим домом в это утро - и еще тысячами украинских домов. Противовоздушная оборона отражает российские удары".

Он отметил, что с прошлой ночи Украина подвергается массированным воздушным атакам. Баллистические, крылатые и кассетные ракеты и сотни беспилотников обстреливают людей по всей стране.

"Хотя Россия утверждает, что якобы готовится к встречам для обсуждения мира, на самом деле она наносит удары, терроризирует и разрушает. Кстати о встречах, Россия до сих пор не прислала нам, Турции, Соединенным Штатам или кому-то другому свой так называемый "меморандум". Никто даже не знает, о чем они собираются говорить", - добавил Сибига.

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Зато, отмечает глава МИД, Россия осуществляет новые смертоносные удары против Украины.

"В отличие от мифического "меморандума", мы можем четко видеть и слышать настоящие "сообщения" России - ее ракеты и дроны.

Всем нужно услышать и увидеть, что Россия полностью отвергает мир, прекращение огня и любые конструктивные предложения со всего мира. Они начнут серьезно относиться к миру только тогда, когда почувствуют другой уровень давления", - подчеркнул министр.

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Напомним, что накануне министр обороны Украины и глава украинской делегации на переговорах с россиянами Рустем Умеров сообщил, что передал российской стороне документ с видением Украины о прекращении огня.

После министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал российскую сторону без промедлений передать Украине свой "меморандум" с предложениями о прекращении огня.

В свою очередь Кремль заявил, что требование министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги передать так называемый "меморандум" о перемирии является "неконструктивным".

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Оспаді, та коли ж дійде до світу, зо треба знищувати агресора, а не домовлятися із в.б.и.вцею
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01.06.2025 10:27 Ответить
Москалі відкидають мир який базується на міжнародному праві. І що далі? За ними сила військова й економічна. А Сибіга що годен протиставити? Змучених цілодобовими боями нечисленних бійців на лінії вогню? Перемагає сильний та зухвалий, Сибіго, вивчай історію. З доісторичних часів Закони для слабких як павутиння для мух. Сильні проривають павутиння законів. І лишається Сибігам лише волання про несправедливий світ.
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01.06.2025 10:32 Ответить
Є версія що підрим мостів-поїздів у РФ організована ФСБ для головного довірливого глядача Трампа.
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01.06.2025 10:42 Ответить
Та я ще здивована, що рязанський цукор патрушев не порозвозив по жилих будинках/школах/дитсадках..що Беслан новий не організував..
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01.06.2025 10:53 Ответить
І шоо, ви же на емоцію Трампона працюєте, відповідь не даєте, ниєте і просто нічого не робите.
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01.06.2025 10:45 Ответить
ЧІТКО СОБАЧІ І БРЕХЛИВІ АМЕРИКАНО- РАШИСТСЬКІ МЕМОРАНДУМИ,ВИДНО ВЖЕ ДАВНО , ПО ВИКОНАННЮ ЦИМИ СВІТОВИМИ АФЕРИСТАМИ І КРОВОПИВЦЯМИ УКРАЇНСЬКОЇ КРОВІ В БУДАПЕШТІ. ЇХНЮ БРЕХЛИВІСТЬ ,ЛИЦЕМІРСТВО, ФАЛЬШИВІСТЬ ПІДПИСАНО УКРАЇНСЬКОЮ КРОВЬЮ І ЗАПЕЧАТАНО ШТАМПАМИ МОГИЛ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ НА УКРАЇНСЬКИХ КЛАДОВИЩАХ
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01.06.2025 10:46 Ответить
Навіщо нарід відволікати меморандумами, в нас є декілька десятків ''потужних планів перемоги'', краще скажіть, що там збираєтеся підписувати ''Стамбул 2'' чи '' Оман 1''?
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01.06.2025 10:48 Ответить
Сабіга , ви як до Стамбулу збираєтесь літити ? Кацапня буде літити зі своїх аєродромів, а в Україні їх нема.
Не стидно їхати з чужих аєродромів?
перемовини на рівних ? Тоді нехай і кацапня не зможе злітити зі своїх

і ще, як ці кацапські інтригани змусили Україну відмовитись від удару по параду 9 травня? А зараз знову ******** . Роздовбайте їх аєропорти на хрен
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01.06.2025 11:05 Ответить
 
 