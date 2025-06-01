Сибіга про "меморандум" РФ: Ми чітко бачимо та чуємо справжні "повідомлення" Росії - її ракети та дрони. ВIДЕО

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга відреагував на нові масовані атаки Росії на Україну, наголосивши, що замість заявленої росіянами нібито підготовки до зустрічей для обговорення миру, насправді вони продовжують терор.

Про це Сибіга написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

Глава МЗС виклав відео роботи ППО по ворожих цілях, написавши: "Це звуки над моїм будинком цього ранку - і ще тисячами українських будинків. Протиповітряна оборона відбиває російські удари".

Він зазначив, що з минулої ночі Україна зазнаЄ масованих повітряних атак. Балістичні, крилаті та касетні ракети, а також сотні безпілотників обстрілюють людей по всій країні.

"Хоча Росія стверджує, що нібито готується до зустрічей для обговорення миру, насправді вона завдає ударів, тероризує та руйнує. До речі про зустрічі, Росія досі не надіслала нам, Туреччині, Сполученим Штатам чи комусь іншому свій так званий "меморандум". Ніхто навіть не знає, про що вони збираються говорити", - додав Сибіга.

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Натомість, наголошує глава МЗС, Росія здійснює нові смертоносні удари проти України.

"На відміну від міфічного "меморандуму", ми можемо чітко бачити та чути справжні "повідомлення" Росії – її ракети та дрони.

Усім потрібно почути та побачити, що Росія цілковито відкидає мир, припинення вогню та будь-які конструктивні пропозиції з усього світу. Вони почнуть серйозно ставитися до миру лише тоді, коли відчують інший рівень тиску", - наголосив міністр.

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Нагадаємо, що напередодні міністр оборони України та голова української делегації на переговорах із росіянами Рустем Умєров повідомив, що передав російській стороні документ із баченням України щодо припинення вогню.

Потому міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав російську сторону без зволікань передати Україні свій "меморандум" із пропозиціями щодо припинення вогню.

Своєю чергою Кремль заявив, що вимога міністра закордонних справ України Андрія Сибіги передати так званий "меморандум" про перемир’я є "неконструктивною".