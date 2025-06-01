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Новини Відео Обстріли України Меморандум про припинення вогню
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Сибіга про "меморандум" РФ: Ми чітко бачимо та чуємо справжні "повідомлення" Росії - її ракети та дрони. ВIДЕО

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга відреагував на нові масовані атаки Росії на Україну, наголосивши, що замість заявленої росіянами нібито підготовки до зустрічей для обговорення миру, насправді вони продовжують терор.

Про це Сибіга написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

Глава МЗС виклав відео роботи ППО по ворожих цілях, написавши: "Це звуки над моїм будинком цього ранку - і ще тисячами українських будинків. Протиповітряна оборона відбиває російські удари".

Він зазначив, що з минулої ночі Україна зазнаЄ масованих повітряних атак. Балістичні, крилаті та касетні ракети, а також сотні безпілотників обстрілюють людей по всій країні.

"Хоча Росія стверджує, що нібито готується до зустрічей для обговорення миру, насправді вона завдає ударів, тероризує та руйнує. До речі про зустрічі, Росія досі не надіслала нам, Туреччині, Сполученим Штатам чи комусь іншому свій так званий "меморандум". Ніхто навіть не знає, про що вони збираються говорити", - додав Сибіга.

Читайте: РФ не оприлюднюватиме свій "меморандум". Російський і український проєкти обговорюватимуться у Стамбулі, - Пєсков

Натомість, наголошує глава МЗС, Росія здійснює нові смертоносні удари проти України.

"На відміну від міфічного "меморандуму", ми можемо чітко бачити та чути справжні "повідомлення" Росії – її ракети та дрони.

Усім потрібно почути та побачити, що Росія цілковито відкидає мир, припинення вогню та будь-які конструктивні пропозиції з усього світу. Вони почнуть серйозно ставитися до миру лише тоді, коли відчують інший рівень тиску", - наголосив міністр.

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Нагадаємо, що напередодні міністр оборони України та голова української делегації на переговорах із росіянами Рустем Умєров повідомив, що передав російській стороні документ із баченням України щодо припинення вогню.

Потому міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав російську сторону без зволікань передати Україні свій "меморандум" із пропозиціями щодо припинення вогню.

Своєю чергою Кремль заявив, що вимога міністра закордонних справ України Андрія Сибіги передати так званий "меморандум" про перемир’я є "неконструктивною".

Автор: 

обстріл (29052) росія (65934) Меморандум (198) Сибіга Андрій (489)


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Топ коментарі
+3
Сабіга , ви як до Стамбулу збираєтесь літити ? Кацапня буде літити зі своїх аєродромів, а в Україні їх нема.
Не стидно їхати з чужих аєродромів?
перемовини на рівних ? Тоді нехай і кацапня не зможе злітити зі своїх

і ще, як ці кацапські інтригани змусили Україну відмовитись від удару по параду 9 травня? А зараз знову ******** . Роздовбайте їх аєропорти на хрен
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01.06.2025 11:05
+2
Оспаді, та коли ж дійде до світу, зо треба знищувати агресора, а не домовлятися із в.б.и.вцею
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01.06.2025 10:27
+1
Навіщо нарід відволікати меморандумами, в нас є декілька десятків ''потужних планів перемоги'', краще скажіть, що там збираєтеся підписувати ''Стамбул 2'' чи '' Оман 1''?
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01.06.2025 10:48
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Оспаді, та коли ж дійде до світу, зо треба знищувати агресора, а не домовлятися із в.б.и.вцею
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01.06.2025 10:27 Відповісти
Москалі відкидають мир який базується на міжнародному праві. І що далі? За ними сила військова й економічна. А Сибіга що годен протиставити? Змучених цілодобовими боями нечисленних бійців на лінії вогню? Перемагає сильний та зухвалий, Сибіго, вивчай історію. З доісторичних часів Закони для слабких як павутиння для мух. Сильні проривають павутиння законів. І лишається Сибігам лише волання про несправедливий світ.
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01.06.2025 10:32 Відповісти
Є версія що підрим мостів-поїздів у РФ організована ФСБ для головного довірливого глядача Трампа.
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01.06.2025 10:42 Відповісти
Та я ще здивована, що рязанський цукор патрушев не порозвозив по жилих будинках/школах/дитсадках..що Беслан новий не організував..
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01.06.2025 10:53 Відповісти
І шоо, ви же на емоцію Трампона працюєте, відповідь не даєте, ниєте і просто нічого не робите.
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01.06.2025 10:45 Відповісти
ЧІТКО СОБАЧІ І БРЕХЛИВІ АМЕРИКАНО- РАШИСТСЬКІ МЕМОРАНДУМИ,ВИДНО ВЖЕ ДАВНО , ПО ВИКОНАННЮ ЦИМИ СВІТОВИМИ АФЕРИСТАМИ І КРОВОПИВЦЯМИ УКРАЇНСЬКОЇ КРОВІ В БУДАПЕШТІ. ЇХНЮ БРЕХЛИВІСТЬ ,ЛИЦЕМІРСТВО, ФАЛЬШИВІСТЬ ПІДПИСАНО УКРАЇНСЬКОЮ КРОВЬЮ І ЗАПЕЧАТАНО ШТАМПАМИ МОГИЛ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ НА УКРАЇНСЬКИХ КЛАДОВИЩАХ
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01.06.2025 10:46 Відповісти
Навіщо нарід відволікати меморандумами, в нас є декілька десятків ''потужних планів перемоги'', краще скажіть, що там збираєтеся підписувати ''Стамбул 2'' чи '' Оман 1''?
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01.06.2025 10:48 Відповісти
Ніх в їх планах підписувати.
Суто тягнути час і згодовувати українців черговою мрією авторів країни кривавих мріх про мир і спокій, аби був час рашці на перетравлювання чергових вбитих і захоплених теріторій(
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01.06.2025 13:08 Відповісти
Сабіга , ви як до Стамбулу збираєтесь літити ? Кацапня буде літити зі своїх аєродромів, а в Україні їх нема.
Не стидно їхати з чужих аєродромів?
перемовини на рівних ? Тоді нехай і кацапня не зможе злітити зі своїх

і ще, як ці кацапські інтригани змусили Україну відмовитись від удару по параду 9 травня? А зараз знову ******** . Роздовбайте їх аєропорти на хрен
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01.06.2025 11:05 Відповісти
Ви і без цього все знаєте, бо план один на двох.
«2В» - це як епітафія на майбутньому в Україні, яку вони старанно виписували ще в 14 йдучі до 19 «дружно в ногу».
Іноді мені здається, дивлячись на zvо(може звідси і назва цієї кривавої війни») як він силиться морщитись на людях, але все гірше і гірше в нього це виходить, і отруйна посмішка стає схожою на оскал.
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01.06.2025 13:04 Відповісти
 
 