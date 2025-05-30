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Новини Заяви про мир Вимоги РФ щодо припинення війни
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Сибіга про заяву Небензі: Це ляпас Росії всім, хто виступає за мир

Глава МЗС Андрій Сибіга

Глава МЗС України Андрій Сибіга розкритикував заяву постпреда РФ Василя Небензі у Радбезі ООН, що Москва готова "продовжувати та нарощувати бойові дії в Україні стільки, скільки буде необхідно".

Про це Сибіга написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Коли весь світ наполягає на тому, що час негайно припинити вбивства та розпочати змістовну дипломатію, Росія використовує найвищі дипломатичні майданчики, щоб вивергати таку войовничу риторику.

Це ляпас Росії всім, хто виступає за мир. Не лише Україні, а й Сполученим Штатам, європейським країнам, Китаю, Бразилії та іншим", - наголосив він.

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Сибіга зазначив, що Україна вимагає реакцій на зухвалі заяви Росії, які ставлять під загрозу мирний процес.

"Наполягаємо, що тиск на Москву має бути посилений вже зараз. Вони не розуміють нормального ставлення чи дипломатичної мови; час говорити з ними мовою санкцій та посилення підтримки України", - додав він.

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Нагадаємо, напередодні постійний представник РФ в ООН Василь Небензя заявив, що простого припинення вогню "недостатньо", щоб Росія закінчила війну проти України.

Автор: 

росія (65908) Сибіга Андрій (486) Небензя Василь (50)


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Топ коментарі
+5
Це «ляпас» по є@алу зеленої шобли перед усім, яка не готувала країну до війни, а до шашличків.
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30.05.2025 18:24
+3
Тампон не дурак, он все равно будет утверждать что )(уйло не хочет войны и гибнет 5000 человек
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30.05.2025 18:20
+2
А ти мабуть на дивані ракети клепав, оленю.
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30.05.2025 18:25
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Сибіга теж вкурив
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30.05.2025 18:20 Відповісти
от тільки єдина в світі країна яка буде стікати кровʼю твоя, а не всіх кому ляпас
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30.05.2025 18:20 Відповісти
А шо він, на твою думку, повинен робити, щоб країна кров'ю не стікала?
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30.05.2025 19:01 Відповісти
Тампон не дурак, он все равно будет утверждать что )(уйло не хочет войны и гибнет 5000 человек
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30.05.2025 18:20 Відповісти
Ну дав рижому вдесяте по мордяці, і що? Утреться й забуде.
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30.05.2025 18:21 Відповісти
Це «ляпас» по є@алу зеленої шобли перед усім, яка не готувала країну до війни, а до шашличків.
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30.05.2025 18:24 Відповісти
А ти мабуть на дивані ракети клепав, оленю.
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30.05.2025 18:25 Відповісти
Задовбали вже ці рожеві поні, кому ще не зрозуміло, що ніякого припинення вогню не буде. Тільки набуття ядерки щось змінить.
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30.05.2025 18:24 Відповісти
При засиллі агентури зверху донизу ядерка? Дай Боже нашому теляті 120мм міни зʼїсти
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30.05.2025 18:28 Відповісти
А нашо ж її так бездарно просрали ?
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30.05.2025 18:52 Відповісти
Нічо, обтікайте!
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30.05.2025 18:26 Відповісти
Сибіга не вдавай дурня, життя зараз таке - хто сильнищій той і правий. Як в середині країни так і геополітично
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30.05.2025 18:30 Відповісти
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30.05.2025 18:53 Відповісти
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30.05.2025 18:54 Відповісти
Сибіга про заяву Небензі: Це ляпас Росії всім, хто виступає за мир

Перш за все, це стосується недолугих імпотентних політиканів.
Таких, як ти.
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30.05.2025 18:55 Відповісти
 
 