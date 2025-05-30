Сибіга про заяву Небензі: Це ляпас Росії всім, хто виступає за мир
Глава МЗС України Андрій Сибіга розкритикував заяву постпреда РФ Василя Небензі у Радбезі ООН, що Москва готова "продовжувати та нарощувати бойові дії в Україні стільки, скільки буде необхідно".
Про це Сибіга написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
"Коли весь світ наполягає на тому, що час негайно припинити вбивства та розпочати змістовну дипломатію, Росія використовує найвищі дипломатичні майданчики, щоб вивергати таку войовничу риторику.
Це ляпас Росії всім, хто виступає за мир. Не лише Україні, а й Сполученим Штатам, європейським країнам, Китаю, Бразилії та іншим", - наголосив він.
Сибіга зазначив, що Україна вимагає реакцій на зухвалі заяви Росії, які ставлять під загрозу мирний процес.
"Наполягаємо, що тиск на Москву має бути посилений вже зараз. Вони не розуміють нормального ставлення чи дипломатичної мови; час говорити з ними мовою санкцій та посилення підтримки України", - додав він.
Нагадаємо, напередодні постійний представник РФ в ООН Василь Небензя заявив, що простого припинення вогню "недостатньо", щоб Росія закінчила війну проти України.
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