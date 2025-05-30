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Новини ОПК України
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Україна позбуватиметься залежності від окремих країн у поставці зброї, - Сибіга

Залежність від поставок зброї. Що сказав Сибіга

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга вважає, що Україна має позбуватися залежності від окремих країн у контексті поставок озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив на спільній пресконференції зі своїм турецьким колегою Хаканом Фіданом.

"Україна має ставати більш самодостатньою. Ми повинні усе більше розвивати нашу оборонно-промислову галузь. Ми вже маємо значні здобутки у цій сфері. За деякими напрямками ми стали лідерами у світі. Це якщо брати дронові технології, за деякими напрямками ми наростили наше виробництво на порядки. Навіть в 35 разів ми масштабували виробництво військового обладнання, зброї для потреб української армії. Зараз ми можемо виробляти завдяки нашій оборонці близько 40% потреб для нашої армії. Це надзвичайно висока цифра", - наголосив міністр.

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Сибіга заявив, що йдеться про виробництво артилерійських снарядів, зокрема калібру за стандартами НАТО, які до війни в Україні не випускалися взагалі. Виготовляють деякі артилерійські системи у кількості, що деяким державам з великим потенціалом не вдається випустити навіть за рік. Україна ж виготовляє таку кількість протягом місяця.

"Ми потребуємо додаткових інвестицій і додаткової підтримки власне щодо виробництва в Україні відповідних озброєнь. І висновки, які ми вже зараз зробили з цієї війни - ми не повинні залежати від будь-якої країни у поставці критичних для нашої армії видів озброєння. Ця політика втілюватиметься й надалі. Є політична воля президента для того, щоб ми ставали все більш самодостатніми і позбувалися залежності від окремих країн у виробництві озброєнь", - підсумував глава МЗС.

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Автор: 

зброя (7522) Сибіга Андрій (486)


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Топ коментарі
+3
Позбуватиметься і позбулася різні речі. Позбуватися будемо ще доки в наших внуків яйця не посідіють.
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30.05.2025 13:52
+1
Ага, тільки на пакети допомоги молимось я на манну небесну. В іншому ж все чудово.
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30.05.2025 13:44
+1
Нахабний пі@ дьож
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30.05.2025 13:50
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Ага, тільки на пакети допомоги молимось я на манну небесну. В іншому ж все чудово.
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30.05.2025 13:44 Відповісти
Порохів в нас немає - писали шо можна з коноплі виготовляти
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30.05.2025 13:48 Відповісти
Пороха ни у кого нет в достаточном количестве.Из конопли пока что порох получается не очень высокого качества,над этим работают.А если под Одессой приживется хлопок,вроде как его попытаются выращивать,то это будет прорыв реальный.
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30.05.2025 14:35 Відповісти
Та там тієї бавовни як кіт наплакав - ту частину Херсонської обл яку кацапи захопили - саме то під бавовну
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30.05.2025 14:38 Відповісти
Нахабний пі@ дьож
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30.05.2025 13:50 Відповісти
Позбуватиметься і позбулася різні речі. Позбуватися будемо ще доки в наших внуків яйця не посідіють.
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30.05.2025 13:52 Відповісти
Правильне рішення і ядерну зброю потрібно повернути щоб не залежати там від чиєїсь парасольки!
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30.05.2025 13:57 Відповісти
Україна позбуватиметься залежності від окремих країн у поставці зброї, - Сибіга
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга вважає, що Україна має позбуватися залежності від окремих країн у контексті поставок озброєння.

Чергова "сенсація" жовтої преси.
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30.05.2025 14:17 Відповісти
Лишається позбутися "ЗАЛЕЖНИХ".
Чи як?
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30.05.2025 14:20 Відповісти
Поки що тільки позбувалися грошей, проплачених за міфічну зброю. Зрозуміло, що вони не пропали, осіли там де треба. А зелений шум, це для лохторату
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30.05.2025 14:25 Відповісти
"зелені3,14здуни.котрі іпальниками виготовили 3000 тисячі ракет.по вказівці головно " зеленого 3 ,14стуна "буратіно"
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30.05.2025 14:46 Відповісти
 
 