Україна позбуватиметься залежності від окремих країн у поставці зброї, - Сибіга

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга вважає, що Україна має позбуватися залежності від окремих країн у контексті поставок озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив на спільній пресконференції зі своїм турецьким колегою Хаканом Фіданом.

"Україна має ставати більш самодостатньою. Ми повинні усе більше розвивати нашу оборонно-промислову галузь. Ми вже маємо значні здобутки у цій сфері. За деякими напрямками ми стали лідерами у світі. Це якщо брати дронові технології, за деякими напрямками ми наростили наше виробництво на порядки. Навіть в 35 разів ми масштабували виробництво військового обладнання, зброї для потреб української армії. Зараз ми можемо виробляти завдяки нашій оборонці близько 40% потреб для нашої армії. Це надзвичайно висока цифра", - наголосив міністр.

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Сибіга заявив, що йдеться про виробництво артилерійських снарядів, зокрема калібру за стандартами НАТО, які до війни в Україні не випускалися взагалі. Виготовляють деякі артилерійські системи у кількості, що деяким державам з великим потенціалом не вдається випустити навіть за рік. Україна ж виготовляє таку кількість протягом місяця.

"Ми потребуємо додаткових інвестицій і додаткової підтримки власне щодо виробництва в Україні відповідних озброєнь. І висновки, які ми вже зараз зробили з цієї війни - ми не повинні залежати від будь-якої країни у поставці критичних для нашої армії видів озброєння. Ця політика втілюватиметься й надалі. Є політична воля президента для того, щоб ми ставали все більш самодостатніми і позбувалися залежності від окремих країн у виробництві озброєнь", - підсумував глава МЗС.

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