Щоб наступна зустріч у Стамбулі була предметною, важливо отримати від РФ "меморандум" завчасно, - Сибіга

Російська сторона має завчасно передати свій "меморандум" про припинення вогню, щоб наступні перемовини у Стамбулі були результативними і українська сторона мала повноваження для обговорення його позицій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга на спільній з очільником МЗС Туреччини Хаканом Фіданом пресконференції у Києві.

"Ми зацікавлені, щоб ці зустрічі (з російською делегацією у Стамбулі, - Ред.) продовжувалися, тому що хочемо закінчити війну цього року, і ми зацікавлені у встановленні перемир’я – чи на 30, чи на 50, чи на 100 днів. Україна відкрита це обговорювати напряму з Росією – ми це підтвердили під час перемир’я", - наголосив міністр.

Сибіга зауважив, що Україна чекає від російської сторони меморандуму, як це було анонсовано.

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"Ми чекаємо його завчасно. Це було також обіцяно і американській стороні. Тому для того, щоб наступна зустріч, яка планується, була субстантивною і предметною, важливо отримати завчасно документ, щоб делегація, яка відбуде (на перемовини) мала повноваження для обговорення відповідних позицій", - пояснив він.

Міністр наголосив, що Україна прийняла пропозицію США щодо припинення вогню, і зауважив, що "зараз м’яч на полі Росії".

"Зараз Росія повинна прийняти беззастережне перемир’я, що відкриє дорогу для подальших ширших перемовин стосовно наших мирних зусиль щодо наближення справедливого всеосяжного стійкого миру для України. Тому потрібно тиснути на Росію, щоб почути від них чітке "так" перемир’ю", - додав Сибіга.

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Нагадаємо, що напередодні міністр оборони України та голова української делегації на переговорах із росіянами Рустем Умєров повідомив, що передав російській стороні документ із баченням України щодо припинення вогню.

Після міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав російську сторону без зволікань передати Україні свій "меморандум" із пропозиціями щодо припинення вогню.

Своєю чергою Кремль заявив, що вимога міністра закордонних справ України Андрія Сибіги передати так званий "меморандум" про перемир’я є "неконструктивною".