МЗС України: Небажання РФ передати "меморандум" про перемир’я свідчить про нереалістичні ультиматуми

У Міністерстві закордонних справ України вважають, що небажання Росії оперативно передати Україні напрацьований нею "меморандум" про перемир’я вказує на наявність у ньому нереалістичних ультиматумів.

Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Тихого, страх росіян оприлюднити цей документ свідчить, що вони бояться показати свою справжню позицію. "Якщо це не так, вони повинні негайно надіслати документ, як зазначив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, і припинити грати в ці ігри, які лише показують, що вони, ймовірно, хочуть, щоб наступна зустріч була порожньою", - підкреслив він.

Нагадаємо, що напередодні міністр оборони України та голова української делегації на переговорах із росіянами Рустем Умєров повідомив, що передав російській стороні документ із баченням України щодо припинення вогню.

Після міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав російську сторону без зволікань передати Україні свій "меморандум" із пропозиціями щодо припинення вогню.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пєсков: Вимога Сибіги передати "меморандум" про перемир’я є "неконструктивною". ВIДЕО