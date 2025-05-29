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Новини Меморандум про припинення вогню
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МЗС України: Небажання РФ передати "меморандум" про перемир’я свідчить про нереалістичні ультиматуми

МЗС України відреагувало на заяву президента Словаччини про територіальні поступки

У Міністерстві закордонних справ України вважають, що небажання Росії оперативно передати Україні напрацьований нею "меморандум" про перемир’я вказує на наявність у ньому нереалістичних ультиматумів.

Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Тихого, страх росіян оприлюднити цей документ свідчить, що вони бояться показати свою справжню позицію. "Якщо це не так, вони повинні негайно надіслати документ, як зазначив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, і припинити грати в ці ігри, які лише показують, що вони, ймовірно, хочуть, щоб наступна зустріч була порожньою", - підкреслив він.

Нагадаємо, що напередодні міністр оборони України та голова української делегації на переговорах із росіянами Рустем Умєров повідомив, що передав російській стороні документ із баченням України щодо припинення вогню.

Після міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав російську сторону без зволікань передати Україні свій "меморандум" із пропозиціями щодо припинення вогню.

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Автор: 

МЗС (4159) Меморандум (194) перемир’я (990)


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Кацапам до сраки меморандум поки живе півтораметрове *****.
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29.05.2025 15:21 Відповісти
Просто кацапи водять рудого полудурка як теля за морквиною.
Двє-трі нєдєлі(с)....
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29.05.2025 15:23 Відповісти
..страх росіян оприлюднити цей документ свідчить, що вони бояться показати Джерело: https://censor.net/ua/n3555039
- це їх Себіга так налякав ?
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29.05.2025 15:27 Відповісти
Тут він правий. Орки, шо очевидно, тупо повторять ультиматум - тоді їхати на перемовини в Стамбул не має сенсу.
Тягнуть час...
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29.05.2025 15:31 Відповісти
Їм пофігу ... навряд чи вони бояться N-ського пакету санкцій ...
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29.05.2025 15:33 Відповісти
Я знаю. Санкциі расіє только на пользу(с)...
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29.05.2025 15:38 Відповісти
І ЩОБ 3,14ДЕРАЦІЯ НЕ ПЕРЕДАЛА- БРЕХЛИВА КУЙНЯ.РОЗРАХОВАНА НА МАЙБУТНІЙ КОНФЛІКТ .АБО ВІЙНУ
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29.05.2025 15:34 Відповісти
Оцей Тихий журналіст хлопчина починав свою медійну кар"єру у Шустера , розпалювача своїми політичними собачниками вогню війни .
Його присутність в лігві Єрмаківської дипломатії теж говорить про ХУ є ХУ в ОПУЗАЖОПУ
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29.05.2025 15:57 Відповісти
 
 