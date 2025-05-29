МИД Украины: Нежелание РФ передать "меморандум" о перемирии свидетельствует о нереалистичных ультиматумах

В Министерстве иностранных дел Украины считают, что нежелание России оперативно передать Украине наработанный ею "меморандум" о перемирии указывает на наличие в нем нереалистичных ультиматумов.

Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Тихого, страх россиян обнародовать этот документ свидетельствует, что они боятся показать свою истинную позицию. "Если это не так, они должны немедленно прислать документ, как отметил министр иностранных дел Андрей Сибига, и прекратить играть в эти игры, которые лишь показывают, что они, вероятно, хотят, чтобы следующая встреча была пустой", - подчеркнул он.

Напомним, что накануне министр обороны Украины и глава украинской делегации на переговорах с россиянами Рустем Умеров сообщил, что передал российской стороне документ с видением Украины о прекращении огня.

После министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал российскую сторону без промедлений передать Украине свой "меморандум" с предложениями о прекращении огня.

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