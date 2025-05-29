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Новости Меморандум о прекращении огня
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МИД Украины: Нежелание РФ передать "меморандум" о перемирии свидетельствует о нереалистичных ультиматумах

МИД Украины отреагировал на заявление президента Словакии о территориальных уступках

В Министерстве иностранных дел Украины считают, что нежелание России оперативно передать Украине наработанный ею "меморандум" о перемирии указывает на наличие в нем нереалистичных ультиматумов.

Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Тихого, страх россиян обнародовать этот документ свидетельствует, что они боятся показать свою истинную позицию. "Если это не так, они должны немедленно прислать документ, как отметил министр иностранных дел Андрей Сибига, и прекратить играть в эти игры, которые лишь показывают, что они, вероятно, хотят, чтобы следующая встреча была пустой", - подчеркнул он.

Напомним, что накануне министр обороны Украины и глава украинской делегации на переговорах с россиянами Рустем Умеров сообщил, что передал российской стороне документ с видением Украины о прекращении огня.

После министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал российскую сторону без промедлений передать Украине свой "меморандум" с предложениями о прекращении огня.

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Кацапам до сраки меморандум поки живе півтораметрове *****.
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29.05.2025 15:21 Ответить
Просто кацапи водять рудого полудурка як теля за морквиною.
Двє-трі нєдєлі(с)....
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29.05.2025 15:23 Ответить
..страх росіян оприлюднити цей документ свідчить, що вони бояться показати Джерело: https://censor.net/ua/n3555039
- це їх Себіга так налякав ?
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29.05.2025 15:27 Ответить
Тут він правий. Орки, шо очевидно, тупо повторять ультиматум - тоді їхати на перемовини в Стамбул не має сенсу.
Тягнуть час...
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29.05.2025 15:31 Ответить
Їм пофігу ... навряд чи вони бояться N-ського пакету санкцій ...
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29.05.2025 15:33 Ответить
Я знаю. Санкциі расіє только на пользу(с)...
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29.05.2025 15:38 Ответить
І ЩОБ 3,14ДЕРАЦІЯ НЕ ПЕРЕДАЛА- БРЕХЛИВА КУЙНЯ.РОЗРАХОВАНА НА МАЙБУТНІЙ КОНФЛІКТ .АБО ВІЙНУ
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29.05.2025 15:34 Ответить
Оцей Тихий журналіст хлопчина починав свою медійну кар"єру у Шустера , розпалювача своїми політичними собачниками вогню війни .
Його присутність в лігві Єрмаківської дипломатії теж говорить про ХУ є ХУ в ОПУЗАЖОПУ
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29.05.2025 15:57 Ответить
 
 