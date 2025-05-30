Чтобы следующая встреча в Стамбуле была предметной, важно получить от РФ "меморандум" заблаговременно, - Сибига

Российская сторона должна заблаговременно передать свой "меморандум" о прекращении огня, чтобы следующие переговоры в Стамбуле были результативными и украинская сторона имела полномочия для обсуждения его позиций.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига на совместной с главой МИД Турции Хаканом Фиданом пресс-конференции в Киеве.

"Мы заинтересованы, чтобы эти встречи (с российской делегацией в Стамбуле, - Ред.) продолжались, потому что хотим закончить войну в этом году, и мы заинтересованы в установлении перемирия - или на 30, или на 50, или на 100 дней. Украина открыта это обсуждать напрямую с Россией - мы это подтвердили во время перемирия", - подчеркнул министр.

Сибига отметил, что Украина ждет от российской стороны меморандума, как это было анонсировано.

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"Мы ждем его заблаговременно. Это было также обещано и американской стороне. Поэтому для того, чтобы следующая встреча, которая планируется, была субстантивной и предметной, важно получить заблаговременно документ, чтобы делегация, которая отбудет (на переговоры) имела полномочия для обсуждения соответствующих позиций", - пояснил он.

Министр подчеркнул, что Украина приняла предложение США о прекращении огня, и отметил, что "сейчас мяч на поле России".

"Сейчас Россия должна принять безоговорочное перемирие, что откроет дорогу для дальнейших широких переговоров относительно наших мирных усилий по приближению справедливого всеобъемлющего устойчивого мира для Украины. Поэтому нужно давить на Россию, чтобы услышать от них четкое "да" перемирию", - добавил Сибига.

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Напомним, что накануне министр обороны Украины и глава украинской делегации на переговорах с россиянами Рустем Умеров сообщил, что передал российской стороне документ с видением Украины о прекращении огня.

После министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал российскую сторону без промедлений передать Украине свой "меморандум" с предложениями о прекращении огня.

В свою очередь Кремль заявил, что требование министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги передать так называемый "меморандум" о перемирии является "неконструктивным".