Незабаром очікуються контакти Сибіги з американською стороною, - МЗС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга найближчим часом матиме контакти з американською стороною.

Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Контакти між міністром та американською стороною очікуються досить скоро. Я не можу вдаватися в подробиці. Думаю, ви скоро отримаєте більше інформації, але так, певні контакти плануються", - зазначив він.

Тихий наголосив, що Україна і США постійно перебувають у діалозі на всіх рівнях, тож такі контакти є частиною звичайної дипломатичної практики.

"Досить скоро буде контакт між міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та американською стороною. Я не буду вдаватися в подробиці, тому що це звичайна дипломатична практика тримати деякі речі в таємниці, перш ніж вони стануть публічними", - додав він.

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