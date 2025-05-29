РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11023 посетителя онлайн
Новости Отношения Украины и США
177 1

В ближайшее время ожидаются контакты Сибиги с американской стороной, - МИД

Глава МИД Украины Андрей Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в ближайшее время будет иметь контакты с американской стороной.

Об этом сообщил спикер МИД Георгий Тихий в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Контакты между министром и американской стороной ожидаются достаточно скоро. Я не могу вдаваться в подробности. Думаю, вы скоро получите больше информации, но да, определенные контакты планируются", - отметил он.

Тихий отметил, что Украина и США постоянно находятся в диалоге на всех уровнях, поэтому такие контакты являются частью обычной дипломатической практики.

"Довольно скоро будет контакт между министром иностранных дел Андреем Сибигой и американской стороной. Я не буду вдаваться в подробности, потому что это обычная дипломатическая практика держать некоторые вещи в тайне, прежде чем они станут публичными", - добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Состав делегации Украины на следующих переговорах с РФ будет зависеть от представителей России, - МИД

Автор: 

МИД (6987) США (27061) Сибига Андрей (476)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Уберіть Сибігу з МЗС- він все продасть трампу і путіну
показать весь комментарий
29.05.2025 18:08 Ответить
 
 