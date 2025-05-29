В ближайшее время ожидаются контакты Сибиги с американской стороной, - МИД

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в ближайшее время будет иметь контакты с американской стороной.

Об этом сообщил спикер МИД Георгий Тихий в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Контакты между министром и американской стороной ожидаются достаточно скоро. Я не могу вдаваться в подробности. Думаю, вы скоро получите больше информации, но да, определенные контакты планируются", - отметил он.

Тихий отметил, что Украина и США постоянно находятся в диалоге на всех уровнях, поэтому такие контакты являются частью обычной дипломатической практики.

"Довольно скоро будет контакт между министром иностранных дел Андреем Сибигой и американской стороной. Я не буду вдаваться в подробности, потому что это обычная дипломатическая практика держать некоторые вещи в тайне, прежде чем они станут публичными", - добавил он.

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