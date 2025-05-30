Украина избавится от зависимости от отдельных стран в поставках оружия, - Сибига

Министр иностранных дел Андрей Сибига считает, что Украина должна избавляться от зависимости от отдельных стран в контексте поставок вооружения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил на совместной пресс-конференции со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом.

"Украина должна становиться более самодостаточной. Мы должны все больше развивать нашу оборонно-промышленную отрасль. Мы уже имеем значительные достижения в этой сфере. По некоторым направлениям мы стали лидерами в мире. Это если брать беспилотные технологии, по некоторым направлениям мы нарастили наше производство на порядки. Даже в 35 раз мы масштабировали производство военного оборудования, оружия для нужд украинской армии. Сейчас мы можем производить благодаря нашей оборонке около 40% потребностей для нашей армии. Это очень высокая цифра", - подчеркнул министр.

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Сибига заявил, что речь идет о производстве артиллерийских снарядов, в частности калибра по стандартам НАТО, которые до войны в Украине не выпускались вообще. Изготавливают некоторые артиллерийские системы в количестве, которое некоторым государствам с большим потенциалом не удается выпустить даже за год. Украина же производит такое количество в течение месяца.

"Мы нуждаемся в дополнительных инвестициях и дополнительной поддержке собственно по производству в Украине соответствующих вооружений. И выводы, которые мы уже сейчас сделали из этой войны - мы не должны зависеть от любой страны в поставке критических для нашей армии видов вооружения. Эта политика будет воплощаться и в дальнейшем. Есть политическая воля президента для того, чтобы мы становились все более самодостаточными и избавлялись от зависимости от отдельных стран в производстве вооружений", - подытожил глава МИД.

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