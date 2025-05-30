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Новости ОПК Украины
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Украина избавится от зависимости от отдельных стран в поставках оружия, - Сибига

Зависимость от поставок оружия. Что сказал Сибига

Министр иностранных дел Андрей Сибига считает, что Украина должна избавляться от зависимости от отдельных стран в контексте поставок вооружения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил на совместной пресс-конференции со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом.

"Украина должна становиться более самодостаточной. Мы должны все больше развивать нашу оборонно-промышленную отрасль. Мы уже имеем значительные достижения в этой сфере. По некоторым направлениям мы стали лидерами в мире. Это если брать беспилотные технологии, по некоторым направлениям мы нарастили наше производство на порядки. Даже в 35 раз мы масштабировали производство военного оборудования, оружия для нужд украинской армии. Сейчас мы можем производить благодаря нашей оборонке около 40% потребностей для нашей армии. Это очень высокая цифра", - подчеркнул министр.

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Сибига заявил, что речь идет о производстве артиллерийских снарядов, в частности калибра по стандартам НАТО, которые до войны в Украине не выпускались вообще. Изготавливают некоторые артиллерийские системы в количестве, которое некоторым государствам с большим потенциалом не удается выпустить даже за год. Украина же производит такое количество в течение месяца.

"Мы нуждаемся в дополнительных инвестициях и дополнительной поддержке собственно по производству в Украине соответствующих вооружений. И выводы, которые мы уже сейчас сделали из этой войны - мы не должны зависеть от любой страны в поставке критических для нашей армии видов вооружения. Эта политика будет воплощаться и в дальнейшем. Есть политическая воля президента для того, чтобы мы становились все более самодостаточными и избавлялись от зависимости от отдельных стран в производстве вооружений", - подытожил глава МИД.

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Автор: 

оружие (10256) Сибига Андрей (480)


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Ага, тільки на пакети допомоги молимось я на манну небесну. В іншому ж все чудово.
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30.05.2025 13:44 Ответить
Порохів в нас немає - писали шо можна з коноплі виготовляти
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30.05.2025 13:48 Ответить
Нахабний пі@ дьож
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30.05.2025 13:50 Ответить
Позбуватиметься і позбулася різні речі. Позбуватися будемо ще доки в наших внуків яйця не посідіють.
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30.05.2025 13:52 Ответить
Правильне рішення і ядерну зброю потрібно повернути щоб не залежати там від чиєїсь парасольки!
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30.05.2025 13:57 Ответить
Україна позбуватиметься залежності від окремих країн у поставці зброї, - Сибіга
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга вважає, що Україна має позбуватися залежності від окремих країн у контексті поставок озброєння.

Чергова "сенсація" жовтої преси.
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30.05.2025 14:17 Ответить
Лишається позбутися "ЗАЛЕЖНИХ".
Чи як?
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30.05.2025 14:20 Ответить
Поки що тільки позбувалися грошей, проплачених за міфічну зброю. Зрозуміло, що вони не пропали, осіли там де треба. А зелений шум, це для лохторату
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30.05.2025 14:25 Ответить
 
 