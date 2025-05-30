Україна на час перемир’я з РФ має зупинити мобілізацію, а Захід – постачати зброю, - Небензя
Постійний представник РФ в ООН Василь Небензя заявив, що простого припинення вогню "недостатньо", щоб Росія закінчила війну проти України. Москва хоче, щоб Київ на час перемир'я зупинив мобілізацію та відмовився від західної зброї.
Як передає Цензор.НЕТ, його цитують росЗМІ.
За його словами, Росія в "принциповому плані" готова розглянути можливість встановлення режиму припинення вогню з Україною, але "за умови зустрічних кроків з іншого боку".
Небензя стверджує, що на час перемир'я західні країни буцімто мають припинити постачання озброєнь "київському режиму", а Україна – зупинити мобілізацію.
"На час перемир'я щонайменше необхідно, щоб країни Заходу припинили постачання київському режиму озброєнь, і щоб Україна зупинила мобілізацію. Нас не влаштовує ситуація, яка б дозволила "київському режиму" перевести дух, зализати рани й зупинити обвал східного фронту", - сказав він.
"Росія готова продовжувати й нарощувати бойові дії в Україні "стільки, скільки буде потрібно", - додав постпред РФ при ООН.
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Мавіки які нам Китай вже не продає, а от кацапам продає.
Лише по тій причині що я її знаю.
Наприклад- підскажи мені чому почалася 1 Велика Світова Війна?
Спочатку прочитай про цього хлопа.
Далі якщо запитаєш мене то подарую іще цікавіше.
Яка блювота
Шановні, ми повинні мати 2-3 компанії й виробляти 1000 одиниць щодня. А ми тільки розводимо руками й говоримо,
що маємо проблеми з ППО, в нас не проблеми з ракетами до систем ППО, а з головами.
Насправді ж ракети мали б давно знищити російське виробництво з логістикою, але їх просто немає!!
Зеленський , досить брехати , а робити все для захисту Украіни 🙁
окрім того ящо він був ..... то ....
- в Білорусі закінчилась картопля
.......НУ ДА НУ ДА готові воювати хоч 30 років АГА ВІРЮ) це понти як і вся РФ - суцільний понт від "киев за 3 дня" до "2 армія міра" "до с цветамі будуть встречать"
Трамп же не з тих хто не помститься навіть тому хто його не так намалював на картині, або не те спитав, а ту терпить терпить і терпить і ще постійно дякує путіну за це?
Невже будь який компромат вартий такого всепублічного приниження?🤔
Во-первых, деньги, во-вторых это деньги и в-третьих, это опять деньги! Наполеон Бонапарт. Отрезать вам доступ к деньгам и наращивать вы сможете только долги и голод, а не войну!
московити звіріють від безкарності як і передбачалося