Україна на час перемир’я з РФ має зупинити мобілізацію, а Захід – постачати зброю, - Небензя

Постійний представник РФ в ООН Василь Небензя заявив, що простого припинення вогню "недостатньо", щоб Росія закінчила війну проти України. Москва хоче, щоб Київ на час перемир'я зупинив мобілізацію та відмовився від західної зброї.

Як передає Цензор.НЕТ, його цитують росЗМІ.

За його словами, Росія в "принциповому плані" готова розглянути можливість встановлення режиму припинення вогню з Україною, але "за умови зустрічних кроків з іншого боку".

Небензя стверджує, що на час перемир'я західні країни буцімто мають припинити постачання озброєнь "київському режиму", а Україна – зупинити мобілізацію.

"На час перемир'я щонайменше необхідно, щоб країни Заходу припинили постачання київському режиму озброєнь, і щоб Україна зупинила мобілізацію. Нас не влаштовує ситуація, яка б дозволила "київському режиму" перевести дух, зализати рани й зупинити обвал східного фронту", - сказав він.

"Росія готова продовжувати й нарощувати бойові дії в Україні "стільки, скільки буде потрібно", - додав постпред РФ при ООН.

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