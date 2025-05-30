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Новини Припинення вогню між Україною та РФ Вимоги РФ щодо припинення війни
6 162 68

Україна на час перемир’я з РФ має зупинити мобілізацію, а Захід – постачати зброю, - Небензя

Небензя висловив позицію РФ щодо перемир’я з Україною

Постійний представник РФ в ООН Василь Небензя заявив, що простого припинення вогню "недостатньо", щоб Росія закінчила війну проти України. Москва хоче, щоб Київ на час перемир'я зупинив мобілізацію та відмовився від західної зброї.

Як передає Цензор.НЕТ, його цитують росЗМІ.

За його словами, Росія в "принциповому плані" готова розглянути можливість встановлення режиму припинення вогню з Україною, але "за умови зустрічних кроків з іншого боку".

Небензя стверджує, що на час перемир'я західні країни буцімто мають припинити постачання озброєнь "київському режиму", а Україна – зупинити мобілізацію.

"На час перемир'я щонайменше необхідно, щоб країни Заходу припинили постачання київському режиму озброєнь, і щоб Україна зупинила мобілізацію. Нас не влаштовує ситуація, яка б дозволила "київському режиму" перевести дух, зализати рани й зупинити обвал східного фронту", - сказав він.

"Росія готова продовжувати й нарощувати бойові дії в Україні "стільки, скільки буде потрібно", - додав постпред РФ при ООН.

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Автор: 

росія (65908) Небензя Василь (50) війна в Україні (4586) припинення вогню (278)


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Топ коментарі
+24
Оху...вша тварина лиса. Дякувати Трампу це падло вже плює в обличчя не тільки Трампу особисто, аое і всьому світу.
Яка блювота
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30.05.2025 17:41
+21
іди ***** свяня кремлівська!
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30.05.2025 17:39
+17
Коли ця огидна рашиська паскуда вже здохне разом з пуніном ?
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30.05.2025 17:42
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На ослах наращивают...
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30.05.2025 17:38 Відповісти
так, на ослах зайшли на Сумщину, поки пес Патрон спав...
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30.05.2025 17:55 Відповісти
9 лямів снарядів лише лише від глистоносних корейців.
Мавіки які нам Китай вже не продає, а от кацапам продає.
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30.05.2025 19:16 Відповісти
А ти як думав, шо все буде по - чесноку? А ти думаєш генштабу Гітлєра було не прикро знати про лендліз від англо-саксів для підора сталіна: 12 тис. літаків, 14 тис. танків, 400 тис. вантажівок, 5 міль. тон тушонки, мільйони тон пального, 2 тис. паровозів, 200 кораблів, чудернацько-невідомі для ванєк радари, локатори, амфібії. торпеди, гармати і т.д. В це в той час коли німчура положила кілька десятків мільйонів лаптєногих ванєк, за півроку 41 року в полон попало 3,5 мільйонів сталінських вояк, це тоді половина красной армії, танки гудеріана стояли 20 км від мавзолею лєніна, лише в київському котлі в 1941, зварилися 600 тис. ванєк. танкові і авіаційні аси Гітлєра знищили десятки тисяч одиниць техніки, Все дарма, через 3 роки ванькі зашлі в берлін і згвалтували пару-трійку мільйонів фрау...
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30.05.2025 19:38 Відповісти
Я тебе перепрошую, та мені уроки з історії не потрібні.
Лише по тій причині що я її знаю.
Наприклад- підскажи мені чому почалася 1 Велика Світова Війна?
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30.05.2025 19:55 Відповісти
тому що тодішні королеви і герцоговині в Європі жутко заздрили москальській імператриці, бо вона через день пробувала 30-ти сантимеровий прутень распутіна, поки її мужєньок-імператор-рогоносець безпробудно бухав з ваньками-лаптями з охорони Зимового палацу. Таке "щастя" у вигляді мужа-алкаша і супер-прутня жодна жінка не простить... і вони вмовили своїх чоловіків-королів напасти на расейку і полонити распутіна до Європи...
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30.05.2025 20:12 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF
Спочатку прочитай про цього хлопа.
Далі якщо запитаєш мене то подарую іще цікавіше.
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30.05.2025 20:21 Відповісти
А ти як думав, шо все буде по - чесноку? А ти думаєш генштабу Гітлєра було не прикро знати про лендліз від англо-саксів для підора сталіна: 12 тис. літаків, 14 тис. танків, 400 тис. вантажівок, 5 міль. тон тушонки, мільйони тон пального, 2 тис. паровозів, 200 кораблів, чудернацько-невідомі для ванєк радари, локатори, амфібії. торпеди, гармати, джіпи-вілліси і т.д. В це в той час коли німчура положила кілька десятків мільйонів лаптєногих ванєк, за півроку 41 року в полон попало 3,5 мільйонів сталінських вояк, це тоді половина красной армії, танки гудеріана стояли 20 км від мавзолею лєніна, лише в київському котлі в 1941, зварилися 600 тис. ванєк-дєдов ( дєди на палках). танкові і авіаційні аси Гітлєра знищили десятки тисяч одиниць техніки, Все дарма, через 3 роки ванькі зашлі в берлін і згвалтували по жорсткому пару-трійку мільйонів фрау... уявляєш, мільйони згвалтувань і жодного комуністичного куні для білокурих фройлян. Оце був жах для жінок Європи!
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30.05.2025 20:00 Відповісти
іди ***** свяня кремлівська!
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30.05.2025 17:39 Відповісти
Если бы в белом доме сидели не трамписты и трамп, ох бы щас в оон им открыто нарисовали что, наращивать получиться только ноготочки да реснички, но США грейт эгейн же, просто разведет руками!
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30.05.2025 17:39 Відповісти
Проти цього порося вже заведена карна справа ? Інтерпол у курсі??
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30.05.2025 17:40 Відповісти
нє, портнов не давав команду відкривати кримінал...
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30.05.2025 17:56 Відповісти
Оху...вша тварина лиса. Дякувати Трампу це падло вже плює в обличчя не тільки Трампу особисто, аое і всьому світу.
Яка блювота
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30.05.2025 17:41 Відповісти
Одна з органічних особливостей кацапів, будучи самим ідіотами, вважати всіх інших ще більшими ідіотами. Небєнзіни ідіотизми були б смішними, якби від них не гинули українці.
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30.05.2025 17:41 Відповісти
Коли ця огидна рашиська паскуда вже здохне разом з пуніном ?
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30.05.2025 17:42 Відповісти
Нехай цей лисий хряк йде на штурм разом з лавровим, путіним та їхніми родичами-*******@ми. Але ж навіщо, коли є ціле стадо покірних зомбаків.
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30.05.2025 18:05 Відповісти
Поки ***** їм платить такі гроші, що по мухосранськах навіть не мріють ці свинособаки будуть підписувати контракти.
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30.05.2025 18:19 Відповісти
. Ми досі тішимось, що маємо 200-300 компаній виробництва дронів, РЕБів і т.д.
Шановні, ми повинні мати 2-3 компанії й виробляти 1000 одиниць щодня. А ми тільки розводимо руками й говоримо,
що маємо проблеми з ППО, в нас не проблеми з ракетами до систем ППО, а з головами.
Насправді ж ракети мали б давно знищити російське виробництво з логістикою, але їх просто немає!!
Зеленський , досить брехати , а робити все для захисту Украіни 🙁
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30.05.2025 17:43 Відповісти
не перебільшуйте можливості зеленського. видання Політико чітко зазначило що єрмак виконує функції Г. Распутіна, який мав величезний вплив на сімю останнього царя рашки, і головним об'єктом його впливу була цариця. Інструмент впливу распутіна - 30 сантиметрів нижче спини. і ніякого куні... распутін належав до "олд скул"... Якщо єрмак обіймає функцію распутіна, а його обєкт це зеленський, то зеленський ввірив в руки єрмака все своє господарство. Яке саме господарство, додумайте самі
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30.05.2025 18:02 Відповісти
Стільки, скільки Китай цього захоче.
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30.05.2025 17:44 Відповісти
Партію в гольф у Трампа Сі виграв всуху?
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30.05.2025 18:08 Відповісти
А чого це у Васілія рило літца таке перекошене? Невже "лошадь лавров" копитом хвицьнув?
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30.05.2025 17:44 Відповісти
Це так, там твоїх ху...лят немає, вони як і інші з керівництва, десь за кордоном, а прости москальки ще нарожают, тому їх не жалко.
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30.05.2025 17:47 Відповісти
Як слова цього лисого чорта відповідають Статуту ООН? Де офіційна заява керівництва ООН стосовно цього під..ра?
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30.05.2025 17:47 Відповісти
Навіть коли Ху?ло посилався на статтю 51 статуту ООН як підстави для "самооборони" ДНР та ЛНР - ніхто йому не зауважив, що в тій статті йдеться про членів ООН, якими лднр не є. Бо ніхто її й не читав.
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30.05.2025 18:45 Відповісти
раз свинорусня постійно це як мантру повторює - значить насправді там в них повна жопа
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30.05.2025 17:48 Відповісти
а що скаже або зробитьТампон ? і ничого... зовсім Ні КУя не зробить...

окрім того ящо він був ..... то ....
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30.05.2025 17:49 Відповісти
Чому ні, вогнева перевага у всьому, успішна система рекрутингу, надійний союзник, не "партнер". Єдине шо "гражданка" зубожіє, так вона ніколи за століття і не жирувала, да і тільки в користь для набору нового м"яса.
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30.05.2025 17:54 Відповісти
чхати на то все - союзник в них не ідеологічний а за гроші, і найм не ідеологічний а через гроші. І все зводиться до того що поки будуть гроші вони будуть воювати а як ні то ні
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30.05.2025 18:02 Відповісти
Хоч би хтось черевиком в цього мудака запустив.
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30.05.2025 17:56 Відповісти
От і весь *** до копійки - а всі переговори переговори
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30.05.2025 17:58 Відповісти
НебеНезя
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30.05.2025 17:59 Відповісти
- газпром дає 1 трлн збиток уже 2 рік підряд
- в Білорусі закінчилась картопля

.......НУ ДА НУ ДА готові воювати хоч 30 років АГА ВІРЮ) це понти як і вся РФ - суцільний понт від "киев за 3 дня" до "2 армія міра" "до с цветамі будуть встречать"
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30.05.2025 18:00 Відповісти
наслідок зради америки.
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30.05.2025 18:04 Відповісти
Після заяви машки алкашки і куцого лисого наїбензі, які відверто брудно і цинічно принижують особисто Трампа, його представників при будь якій нагоді, починаю задумуватись який такий махровий компромат вони мають особисто на Трампа аби він так запопадливо і монашнські покірно, зносив особисте приниження до повного його обнулення привселюдно і на весь світ?
Трамп же не з тих хто не помститься навіть тому хто його не так намалював на картині, або не те спитав, а ту терпить терпить і терпить і ще постійно дякує путіну за це?
Невже будь який компромат вартий такого всепублічного приниження?🤔
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30.05.2025 18:06 Відповісти
Хорош уже 3.14здеть про компромат. Был бы компромат, так 21января Украине отключили бы старлинк и спутники, а всем странам НАТО , от Чехии до Британии было б поставлено условие - немедленно остановить всю помощь и забыть про Украину навсегда.
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30.05.2025 19:23 Відповісти
Йди *****! жаба болотяна!!
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30.05.2025 18:08 Відповісти
Для ведения войны, мне нужны три вещи:
Во-первых, деньги, во-вторых это деньги и в-третьих, это опять деньги! Наполеон Бонапарт. Отрезать вам доступ к деньгам и наращивать вы сможете только долги и голод, а не войну!
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30.05.2025 18:09 Відповісти
Ну що напереговарювались з рашистами? Чи до когось ще не дійшло що цілі рашистів це заблокувати Україні поставки зброї поки сама Сосія буде готуватись до нового наступу. А також Сосія хоче зняти санкції і роблокувати в Європі свої активи на $350млрд бо економіка Сосії вже на ладан дише. А все що робить Тампон це допомагає Сосії в цьому бо йому ***** пообіцяв хороший процент. Тампон вже давно б зняв з Сосії санкції тільки але проблема в тому що ці активи знаходяться в Європі. Тому Тампон так біситься і підганяє Україну погоджуватись на любі вимоги ***** аби тільки був привід зняти з Сосії санкції
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30.05.2025 18:11 Відповісти
Хто врятує Україну, а ніхто схоже , таких навіть не видно на обрії .
московити звіріють від безкарності як і передбачалося
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30.05.2025 18:12 Відповісти
уявіть тупорилість ЄС ,які озираються спонтом двадцять на ху*ла, і навіть ненамагаються сказати, шо приймають Україну до ЄС ...пояснюю , сьогоднішня зрада та пізд * больство Заходу ,призведе до повної окупації ,такої багатюшьої землі з такими справжніми українськими Воїнами , і русня розверне окупованих українців, проти всього Заходу ...і здається мені, шо українці підуть завойовувати ЄС , тільки тому , шо Захід їх зраджує сьогодні ,у всіх сенцах ,недають можливості захиститися , підсунули цю феезбешну, 🤡 зелену муйню для президенства , і чекають на дерібан і Угорщина і Сербія ,і Румунія ,і ще дох * я хто...так от, дерібана України небуде...все буде московія до Уралу ,а Схід буде китай ,і забудь угорці і мову свою і культуру ,так буде з усіма ,хто сьогодні йде проти України в ЄС !!!
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30.05.2025 18:22 Відповісти
Лисий, в морду хошь?
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30.05.2025 18:27 Відповісти
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30.05.2025 18:31 Відповісти
Україна також готова їх нарощувати щоб знищити кілька мільйонів кацапів та звільнити усі свої території!
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30.05.2025 18:35 Відповісти
тільки ядерна зброя є гарантом безпеки
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30.05.2025 18:35 Відповісти
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30.05.2025 18:37 Відповісти
***********!
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30.05.2025 18:38 Відповісти
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30.05.2025 18:43 Відповісти
Небензя "играет с огнём".
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30.05.2025 18:45 Відповісти
Раз ця срака про це перднула, значить срати там вже нічим...
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30.05.2025 18:49 Відповісти
Ху#ня,відправте особисто Нєбєндзю і я побачу скільки воно "навоює".
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30.05.2025 18:52 Відповісти
кацапи-вже "виматуються",це літо-останній шанс для них щось важливе захопити,"нюхнуть шляпу".
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30.05.2025 18:56 Відповісти
..перемовини провалите і швидко будете захоплювати території, це усі розуміють!!!
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30.05.2025 19:35 Відповісти
Сцикуни і ждуни тільки за!
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30.05.2025 19:37 Відповісти
А за пивом не згонять?
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30.05.2025 19:42 Відповісти
свиноподобний кацапособака, цю КГБшну "вАєнную хітрость", тобто звичайну кацапську муйню, можеш хіба що Трумпу впАрювати, він і не в таке вірить...
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30.05.2025 19:49 Відповісти
Повзи нах...
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30.05.2025 19:59 Відповісти
Членоголове створіння зі своїми шефами шкапою і пуйлом зовсім берега попутали
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30.05.2025 20:09 Відповісти
 
 