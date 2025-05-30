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Новости Прекращение огня между Украиной и РФ Требования РФ относительно прекращения огня
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РФ готова продолжать и наращивать боевые действия в Украине "столько, сколько нужно", - Небензя

Небензя высказал позицию РФ по перемирию с Украиной

Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявил, что простого прекращения огня "недостаточно", чтобы Россия закончила войну против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, его цитируют росСМИ.

По его словам, Россия в "принципиальном плане" готова рассмотреть возможность установления режима прекращения огня с Украиной, но "при условии встречных шагов с другой стороны".

Небензя утверждает, что на время перемирия западные страны якобы должны прекратить поставки вооружений "киевскому режиму", а Украина - остановить мобилизацию.

"Россия готова продолжать и наращивать боевые действия в Украине "столько, сколько потребуется", - добавил постпред РФ при ООН.

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Автор: 

россия (96074) Небензя Василий (48) война в Украине (4549) прекращения огня (279)


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Топ комментарии
+10
іди ***** свяня кремлівська!
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30.05.2025 17:39
+10
Коли ця огидна рашиська паскуда вже здохне разом з пуніном ?
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30.05.2025 17:42
+9
Если бы в белом доме сидели не трамписты и трамп, ох бы щас в оон им открыто нарисовали что, наращивать получиться только ноготочки да реснички, но США грейт эгейн же, просто разведет руками!
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30.05.2025 17:39
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На ослах наращивают...
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30.05.2025 17:38 Ответить
так, на ослах зайшли на Сумщину, поки пес Патрон спав...
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30.05.2025 17:55 Ответить
іди ***** свяня кремлівська!
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30.05.2025 17:39 Ответить
Если бы в белом доме сидели не трамписты и трамп, ох бы щас в оон им открыто нарисовали что, наращивать получиться только ноготочки да реснички, но США грейт эгейн же, просто разведет руками!
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30.05.2025 17:39 Ответить
Проти цього порося вже заведена карна справа ? Інтерпол у курсі??
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30.05.2025 17:40 Ответить
нє, портнов не давав команду відкривати кримінал...
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30.05.2025 17:56 Ответить
Оху...вша тварина лиса. Дякувати Трампу це падло вже плює в обличчя не тільки Трампу особисто, аое і всьому світу.
Яка блювота
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30.05.2025 17:41 Ответить
Одна з органічних особливостей кацапів, будучи самим ідіотами, вважати всіх інших ще більшими ідіотами. Небєнзіни ідіотизми були б смішними, якби від них не гинули українці.
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30.05.2025 17:41 Ответить
Коли ця огидна рашиська паскуда вже здохне разом з пуніном ?
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30.05.2025 17:42 Ответить
Нехай цей лисий хряк йде на штурм разом з лавровим, путіним та їхніми родичами-*******@ми. Але ж навіщо, коли є ціле стадо покірних зомбаків.
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30.05.2025 18:05 Ответить
Поки ***** їм платить такі гроші, що по мухосранськах навіть не мріють ці свинособаки будуть підписувати контракти.
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30.05.2025 18:19 Ответить
. Ми досі тішимось, що маємо 200-300 компаній виробництва дронів, РЕБів і т.д.
Шановні, ми повинні мати 2-3 компанії й виробляти 1000 одиниць щодня. А ми тільки розводимо руками й говоримо,
що маємо проблеми з ППО, в нас не проблеми з ракетами до систем ППО, а з головами.
Насправді ж ракети мали б давно знищити російське виробництво з логістикою, але їх просто немає!!
Зеленський , досить брехати , а робити все для захисту Украіни 🙁
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30.05.2025 17:43 Ответить
не перебільшуйте можливості зеленського. видання Політико чітко зазначило що єрмак виконує функції Г. Распутіна, який мав величезний вплив на сімю останнього царя рашки, і головним об'єктом його впливу була цариця. Інструмент впливу распутіна - 30 сантиметрів нижче спини. і ніякого куні... распутін належав до "олд скул"... Якщо єрмак обіймає функцію распутіна, а його обєкт це зеленський, то зеленський ввірив в руки єрмака все своє господарство. Яке саме господарство, додумайте самі
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30.05.2025 18:02 Ответить
Стільки, скільки Китай цього захоче.
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30.05.2025 17:44 Ответить
Партію в гольф у Трампа Сі виграв всуху?
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30.05.2025 18:08 Ответить
А чого це у Васілія рило літца таке перекошене? Невже "лошадь лавров" копитом хвицьнув?
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30.05.2025 17:44 Ответить
Це так, там твоїх ху...лят немає, вони як і інші з керівництва, десь за кордоном, а прости москальки ще нарожают, тому їх не жалко.
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30.05.2025 17:47 Ответить
Як слова цього лисого чорта відповідають Статуту ООН? Де офіційна заява керівництва ООН стосовно цього під..ра?
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30.05.2025 17:47 Ответить
раз свинорусня постійно це як мантру повторює - значить насправді там в них повна жопа
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30.05.2025 17:48 Ответить
а що скаже або зробитьТампон ? і ничого... зовсім Ні КУя не зробить...

окрім того ящо він був ..... то ....
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30.05.2025 17:49 Ответить
Чому ні, вогнева перевага у всьому, успішна система рекрутингу, надійний союзник, не "партнер". Єдине шо "гражданка" зубожіє, так вона ніколи за століття і не жирувала, да і тільки в користь для набору нового м"яса.
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30.05.2025 17:54 Ответить
чхати на то все - союзник в них не ідеологічний а за гроші, і найм не ідеологічний а через гроші. І все зводиться до того що поки будуть гроші вони будуть воювати а як ні то ні
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30.05.2025 18:02 Ответить
Хоч би хтось черевиком в цього мудака запустив.
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30.05.2025 17:56 Ответить
От і весь *** до копійки - а всі переговори переговори
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30.05.2025 17:58 Ответить
НебеНезя
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30.05.2025 17:59 Ответить
- газпром дає 1 трлн збиток уже 2 рік підряд
- в Білорусі закінчилась картопля

.......НУ ДА НУ ДА готові воювати хоч 30 років АГА ВІРЮ) це понти як і вся РФ - суцільний понт від "киев за 3 дня" до "2 армія міра" "до с цветамі будуть встречать"
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30.05.2025 18:00 Ответить
наслідок зради америки.
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30.05.2025 18:04 Ответить
Після заяви машки алкашки і куцого лисого наїбензі, які відверто брудно і цинічно принижують особисто Трампа, його представників при будь якій нагоді, починаю задумуватись який такий махровий компромат вони мають особисто на Трампа аби він так запопадливо і монашнські покірно, зносив особисте приниження до повного його обнулення привселюдно і на весь світ?
Трамп же не з тих хто не помститься навіть тому хто його не так намалював на картині, або не те спитав, а ту терпить терпить і терпить і ще постійно дякує путіну за це?
Невже будь який компромат вартий такого всепублічного приниження?🤔
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30.05.2025 18:06 Ответить
Йди *****! жаба болотяна!!
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30.05.2025 18:08 Ответить
Для ведения войны, мне нужны три вещи:
Во-первых, деньги, во-вторых это деньги и в-третьих, это опять деньги! Наполеон Бонапарт. Отрезать вам доступ к деньгам и наращивать вы сможете только долги и голод, а не войну!
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30.05.2025 18:09 Ответить
Ну що напереговарювались з рашистами? Чи до когось ще не дійшло що цілі рашистів це заблокувати Україні поставки зброї поки сама Сосія буде готуватись до нового наступу. А також Сосія хоче зняти санкції і роблокувати в Європі свої активи на $350млрд бо економіка Сосії вже на ладан дише. А все що робить Тампон це допомагає Сосії в цьому бо йому ***** пообіцяв хороший процент. Тампон вже давно б зняв з Сосії санкції тільки але проблема в тому що ці активи знаходяться в Європі. Тому Тампон так біситься і підганяє Україну погоджуватись на любі вимоги ***** аби тільки був привід зняти з Сосії санкції
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30.05.2025 18:11 Ответить
Хто врятує Україну, а ніхто схоже , таких навіть не видно на обрії .
московити звіріють від безкарності як і передбачалося
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30.05.2025 18:12 Ответить
уявіть тупорилість ЄС ,які озираються спонтом двадцять на ху*ла, і навіть ненамагаються сказати, шо приймають Україну до ЄС ...пояснюю , сьогоднішня зрада та пізд * больство Заходу ,призведе до повної окупації ,такої багатюшьої землі з такими справжніми українськими Воїнами , і русня розверне окупованих українців, проти всього Заходу ...і здається мені, шо українці підуть завойовувати ЄС , тільки тому , шо Захід їх зраджує сьогодні ,у всіх сенцах ,недають можливості захиститися , підсунули цю феезбешну, 🤡 зелену муйню для президенства , і чекають на дерібан і Угорщина і Сербія ,і Румунія ,і ще дох * я хто...так от, дерібана України небуде...все буде московія до Уралу ,а Схід буде китай ,і забудь угорці і мову свою і культуру ,так буде з усіма ,хто сьогодні йде проти України в ЄС !!!
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30.05.2025 18:22 Ответить
Лисий, в морду хошь?
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30.05.2025 18:27 Ответить
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30.05.2025 18:31 Ответить
Україна також готова їх нарощувати щоб знищити кілька мільйонів кацапів та звільнити усі свої території!
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30.05.2025 18:35 Ответить
тільки ядерна зброя є гарантом безпеки
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30.05.2025 18:35 Ответить
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30.05.2025 18:37 Ответить
***********!
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30.05.2025 18:38 Ответить
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30.05.2025 18:43 Ответить
 
 