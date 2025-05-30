РФ готова продолжать и наращивать боевые действия в Украине "столько, сколько нужно", - Небензя

Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявил, что простого прекращения огня "недостаточно", чтобы Россия закончила войну против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, его цитируют росСМИ.

По его словам, Россия в "принципиальном плане" готова рассмотреть возможность установления режима прекращения огня с Украиной, но "при условии встречных шагов с другой стороны".

Небензя утверждает, что на время перемирия западные страны якобы должны прекратить поставки вооружений "киевскому режиму", а Украина - остановить мобилизацию.

"Россия готова продолжать и наращивать боевые действия в Украине "столько, сколько потребуется", - добавил постпред РФ при ООН.

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