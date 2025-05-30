РФ готова продолжать и наращивать боевые действия в Украине "столько, сколько нужно", - Небензя
Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявил, что простого прекращения огня "недостаточно", чтобы Россия закончила войну против Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, его цитируют росСМИ.
По его словам, Россия в "принципиальном плане" готова рассмотреть возможность установления режима прекращения огня с Украиной, но "при условии встречных шагов с другой стороны".
Небензя утверждает, что на время перемирия западные страны якобы должны прекратить поставки вооружений "киевскому режиму", а Украина - остановить мобилизацию.
"Россия готова продолжать и наращивать боевые действия в Украине "столько, сколько потребуется", - добавил постпред РФ при ООН.
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+10 Николай Харченко #401460
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+10 Володимир Омельянов
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+9 Сергей Муляр #484800
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Яка блювота
Шановні, ми повинні мати 2-3 компанії й виробляти 1000 одиниць щодня. А ми тільки розводимо руками й говоримо,
що маємо проблеми з ППО, в нас не проблеми з ракетами до систем ППО, а з головами.
Насправді ж ракети мали б давно знищити російське виробництво з логістикою, але їх просто немає!!
Зеленський , досить брехати , а робити все для захисту Украіни 🙁
окрім того ящо він був ..... то ....
- в Білорусі закінчилась картопля
.......НУ ДА НУ ДА готові воювати хоч 30 років АГА ВІРЮ) це понти як і вся РФ - суцільний понт від "киев за 3 дня" до "2 армія міра" "до с цветамі будуть встречать"
Трамп же не з тих хто не помститься навіть тому хто його не так намалював на картині, або не те спитав, а ту терпить терпить і терпить і ще постійно дякує путіну за це?
Невже будь який компромат вартий такого всепублічного приниження?🤔
Во-первых, деньги, во-вторых это деньги и в-третьих, это опять деньги! Наполеон Бонапарт. Отрезать вам доступ к деньгам и наращивать вы сможете только долги и голод, а не войну!
московити звіріють від безкарності як і передбачалося