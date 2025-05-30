Сибига о заявлении Небензи: Это пощечина России всем, кто выступает за мир

Глава МИД Украины Андрей Сибига раскритиковал заявление постпреда РФ Василия Небензи в Совбезе ООН, что Москва готова "продолжать и наращивать боевые действия в Украине столько, сколько будет необходимо".

Об этом Сибига написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Когда весь мир настаивает на том, что пора немедленно прекратить убийства и начать содержательную дипломатию, Россия использует самые высокие дипломатические площадки, чтобы извергать такую воинственную риторику.

Это пощечина России всем, кто выступает за мир. Не только Украине, но и Соединенным Штатам, европейским странам, Китаю, Бразилии и другим", - подчеркнул он.

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Сибига отметил, что Украина требует реакций на дерзкие заявления России, которые ставят под угрозу мирный процесс.

"Настаиваем, что давление на Москву должно быть усилено уже сейчас. Они не понимают нормального отношения или дипломатического языка; время говорить с ними на языке санкций и усиления поддержки Украины", - добавил он.

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Напомним, накануне постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявил, что простого прекращения огня "недостаточно", чтобы Россия закончила войну против Украины.