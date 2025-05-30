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Новости Заявления о мире Требования РФ относительно прекращения огня
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Сибига о заявлении Небензи: Это пощечина России всем, кто выступает за мир

Глава МИД Андрей Сибига

Глава МИД Украины Андрей Сибига раскритиковал заявление постпреда РФ Василия Небензи в Совбезе ООН, что Москва готова "продолжать и наращивать боевые действия в Украине столько, сколько будет необходимо".

Об этом Сибига написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Когда весь мир настаивает на том, что пора немедленно прекратить убийства и начать содержательную дипломатию, Россия использует самые высокие дипломатические площадки, чтобы извергать такую воинственную риторику.

Это пощечина России всем, кто выступает за мир. Не только Украине, но и Соединенным Штатам, европейским странам, Китаю, Бразилии и другим", - подчеркнул он.

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Сибига отметил, что Украина требует реакций на дерзкие заявления России, которые ставят под угрозу мирный процесс.

"Настаиваем, что давление на Москву должно быть усилено уже сейчас. Они не понимают нормального отношения или дипломатического языка; время говорить с ними на языке санкций и усиления поддержки Украины", - добавил он.

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Напомним, накануне постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявил, что простого прекращения огня "недостаточно", чтобы Россия закончила войну против Украины.

Автор: 

россия (96074) Сибига Андрей (480) Небензя Василий (48)


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Топ комментарии
+1
Сибіга теж вкурив
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30.05.2025 18:20
+1
от тільки єдина в світі країна яка буде стікати кровʼю твоя, а не всіх кому ляпас
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30.05.2025 18:20
+1
Тампон не дурак, он все равно будет утверждать что )(уйло не хочет войны и гибнет 5000 человек
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30.05.2025 18:20
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Сибіга теж вкурив
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30.05.2025 18:20 Ответить
от тільки єдина в світі країна яка буде стікати кровʼю твоя, а не всіх кому ляпас
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30.05.2025 18:20 Ответить
Тампон не дурак, он все равно будет утверждать что )(уйло не хочет войны и гибнет 5000 человек
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30.05.2025 18:20 Ответить
Ну дав рижому вдесяте по мордяці, і що? Утреться й забуде.
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30.05.2025 18:21 Ответить
Це «ляпас» по є@алу зеленої шобли перед усім, яка не готувала країну до війни, а до шашличків.
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30.05.2025 18:24 Ответить
А ти мабуть на дивані ракети клепав, оленю.
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30.05.2025 18:25 Ответить
Задовбали вже ці рожеві поні, кому ще не зрозуміло, що ніякого припинення вогню не буде. Тільки набуття ядерки щось змінить.
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30.05.2025 18:24 Ответить
При засиллі агентури зверху донизу ядерка? Дай Боже нашому теляті 120мм міни зʼїсти
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30.05.2025 18:28 Ответить
Нічо, обтікайте!
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30.05.2025 18:26 Ответить
Сибіга не вдавай дурня, життя зараз таке - хто сильнищій той і правий. Як в середині країни так і геополітично
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30.05.2025 18:30 Ответить
 
 