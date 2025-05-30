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Новини Меморандум про припинення вогню
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РФ не оприлюднюватиме свій "меморандум". Російський і український проєкти обговорюватимуться у Стамбулі, - Пєсков

пєсков про меморандум

Делегація російських переговорників вирушає до Стамбула, в понеділок вранці вона буде готова до другого раунду переговорів з представниками України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков.

Так, він заявив, що деталі російського проєкту "меморандуму" щодо українського врегулювання не оприлюднюватимуться.

За його словами, Москва розраховує, що російський та український проєкти меморандумів обговорюватимуться під час другого раунду переговорів у Стамбулі.

Також читайте: Щоб наступна зустріч у Стамбулі була предметною, важливо отримати від РФ "меморандум" завчасно, - Сибіга

Нагадаємо, що напередодні міністр оборони України та голова української делегації на переговорах із росіянами Рустем Умєров повідомив, що передав російській стороні документ із баченням України щодо припинення вогню.

Після міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав російську сторону без зволікань передати Україні свій "меморандум" із пропозиціями щодо припинення вогню.

Своєю чергою Кремль заявив, що вимога міністра закордонних справ України Андрія Сибіги передати так званий "меморандум" про перемир’я є "неконструктивною".

Автор: 

Пєсков Дмитро (1684) Меморандум (196)


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Топ коментарі
+3
Пішов нах !
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30.05.2025 14:34
+1
Це хто таке вигадав?? Чи чергова фантазія піськова? Ще й умови виставляє.
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30.05.2025 14:36
+1
Так, він заявив, що деталі російського проєкту "меморандуму" щодо українського врегулювання не оприлюднюватимуться гебнява метода,погроз і насильства.
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30.05.2025 14:38
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Пішов нах !
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30.05.2025 14:34 Відповісти
Це хто таке вигадав?? Чи чергова фантазія піськова? Ще й умови виставляє.
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30.05.2025 14:36 Відповісти
Цікаво би хоч український почитати.
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30.05.2025 14:37 Відповісти
Так, він заявив, що деталі російського проєкту "меморандуму" щодо українського врегулювання не оприлюднюватимуться гебнява метода,погроз і насильства.
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30.05.2025 14:38 Відповісти
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30.05.2025 14:41 Відповісти
Меморандум не покажемо, американців на перемовинах бачити не хочемо - піськоф!
Білий дім - делегацію направляти не будемо!
Вас послали *****, ви покорно поплентали за курсом!
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30.05.2025 14:42 Відповісти
Так не дали меморандум бо там одні ультимативно- капітулянські умови. Їм треба щоб ми приїхали і знову робити дурну виставу « я і мойдрух трамп».
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30.05.2025 14:42 Відповісти
Все логічно - договорняк має бути таємним , аби люди не заважали ....
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30.05.2025 14:49 Відповісти
Просто затягують час. Якшо заздалегідь не оприлюднити - значить знадобиться +1 зустріч.
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30.05.2025 14:54 Відповісти
Уверен, что эта возня с перемирием нужна каждой из сторон только затем, чтобы не злить Трампа. Обе стороны исполняют., потому что никакого "сойтись посередине" здесь быть не может.
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30.05.2025 14:59 Відповісти
Так "меморандум" кацапів відомий, і не раз оголошувався -"************** від того, що вже погодили в Стамбулі 2022 року".
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30.05.2025 15:01 Відповісти
Відправьте делегацію з двох прибиральниць - хай оприлюднять "меморандум".... і на пляж!!!!
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30.05.2025 15:03 Відповісти
Не солідно і несерйозно !!! Делегація - у складі 95-го Кварталу. Буде ПОВНА ВІДПОВІДНІСТЬ !!!
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30.05.2025 15:11 Відповісти
Жа ***** на її меморандум, Україна повинна зосередитись на війні і звільненні своїх території, а не на переговорах та меморандумах!
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30.05.2025 15:04 Відповісти
Можна здогадатися, що там пукан з піськовими понакарякували. Перемовини - формалий крок, щоб світ побачив ху із ху... .
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30.05.2025 15:05 Відповісти
 
 