РФ не оприлюднюватиме свій "меморандум". Російський і український проєкти обговорюватимуться у Стамбулі, - Пєсков

Делегація російських переговорників вирушає до Стамбула, в понеділок вранці вона буде готова до другого раунду переговорів з представниками України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков.

Так, він заявив, що деталі російського проєкту "меморандуму" щодо українського врегулювання не оприлюднюватимуться.

За його словами, Москва розраховує, що російський та український проєкти меморандумів обговорюватимуться під час другого раунду переговорів у Стамбулі.

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Нагадаємо, що напередодні міністр оборони України та голова української делегації на переговорах із росіянами Рустем Умєров повідомив, що передав російській стороні документ із баченням України щодо припинення вогню.

Після міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав російську сторону без зволікань передати Україні свій "меморандум" із пропозиціями щодо припинення вогню.

Своєю чергою Кремль заявив, що вимога міністра закордонних справ України Андрія Сибіги передати так званий "меморандум" про перемир’я є "неконструктивною".