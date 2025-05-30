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Новости Меморандум о прекращении огня
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РФ не будет обнародовать свой "меморандум". Российский и украинский проекты будут обсуждаться в Стамбуле, - Песков

Песков о меморандуме

Делегация российских переговорщиков отправляется в Стамбул, в понедельник утром она будет готова ко второму раунду переговоров с представителями Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков.

Так, он заявил, что детали российского проекта "меморандума" по украинскому урегулированию не будут обнародоваться.

По его словам, Москва рассчитывает, что российский и украинский проекты меморандумов будут обсуждаться во время второго раунда переговоров в Стамбуле.

Также читайте: Чтобы следующая встреча в Стамбуле была предметной, важно получить от РФ "меморандум" заблаговременно, - Сибига

Напомним, что накануне министр обороны Украины и глава украинской делегации на переговорах с россиянами Рустем Умеров сообщил, что передал российской стороне документ с видением Украины о прекращении огня.

После министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал российскую сторону без промедлений передать Украине свой "меморандум" с предложениями о прекращении огня.

В свою очередь Кремль заявил, что требование министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги передать так называемый "меморандум" о перемирии является "неконструктивным".

Автор: 

Песков Дмитрий (1929) Меморандум (144)


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Топ комментарии
+5
Пішов нах !
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30.05.2025 14:34
+1
Це хто таке вигадав?? Чи чергова фантазія піськова? Ще й умови виставляє.
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30.05.2025 14:36
+1
Цікаво би хоч український почитати.
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30.05.2025 14:37
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Пішов нах !
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30.05.2025 14:34 Ответить
Це хто таке вигадав?? Чи чергова фантазія піськова? Ще й умови виставляє.
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30.05.2025 14:36 Ответить
Цікаво би хоч український почитати.
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30.05.2025 14:37 Ответить
Так, він заявив, що деталі російського проєкту "меморандуму" щодо українського врегулювання не оприлюднюватимуться гебнява метода,погроз і насильства.
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30.05.2025 14:38 Ответить
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30.05.2025 14:41 Ответить
Меморандум не покажемо, американців на перемовинах бачити не хочемо - піськоф!
Білий дім - делегацію направляти не будемо!
Вас послали *****, ви покорно поплентали за курсом!
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30.05.2025 14:42 Ответить
Так не дали меморандум бо там одні ультимативно- капітулянські умови. Їм треба щоб ми приїхали і знову робити дурну виставу « я і мойдрух трамп».
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30.05.2025 14:42 Ответить
Все логічно - договорняк має бути таємним , аби люди не заважали ....
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30.05.2025 14:49 Ответить
Просто затягують час. Якшо заздалегідь не оприлюднити - значить знадобиться +1 зустріч.
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30.05.2025 14:54 Ответить
Уверен, что эта возня с перемирием нужна каждой из сторон только затем, чтобы не злить Трампа. Обе стороны исполняют., потому что никакого "сойтись посередине" здесь быть не может.
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30.05.2025 14:59 Ответить
Так "меморандум" кацапів відомий, і не раз оголошувався -"************** від того, що вже погодили в Стамбулі 2022 року".
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30.05.2025 15:01 Ответить
Відправьте делегацію з двох прибиральниць - хай оприлюднять "меморандум".... і на пляж!!!!
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30.05.2025 15:03 Ответить
Не солідно і несерйозно !!! Делегація - у складі 95-го Кварталу. Буде ПОВНА ВІДПОВІДНІСТЬ !!!
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30.05.2025 15:11 Ответить
Жа ***** на її меморандум, Україна повинна зосередитись на війні і звільненні своїх території, а не на переговорах та меморандумах!
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30.05.2025 15:04 Ответить
Можна здогадатися, що там пукан з піськовими понакарякували. Перемовини - формалий крок, щоб світ побачив ху із ху... .
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30.05.2025 15:05 Ответить
 
 