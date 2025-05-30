Делегация российских переговорщиков отправляется в Стамбул, в понедельник утром она будет готова ко второму раунду переговоров с представителями Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков.

Так, он заявил, что детали российского проекта "меморандума" по украинскому урегулированию не будут обнародоваться.

По его словам, Москва рассчитывает, что российский и украинский проекты меморандумов будут обсуждаться во время второго раунда переговоров в Стамбуле.

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Напомним, что накануне министр обороны Украины и глава украинской делегации на переговорах с россиянами Рустем Умеров сообщил, что передал российской стороне документ с видением Украины о прекращении огня.

После министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал российскую сторону без промедлений передать Украине свой "меморандум" с предложениями о прекращении огня.

В свою очередь Кремль заявил, что требование министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги передать так называемый "меморандум" о перемирии является "неконструктивным".