РФ предложила Украине прекращение огня на 2-3 дня на "отдельных участках фронта", - Мединский

Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что Россия предложила Украине "конкретное прекращение огня" на 2-3 дня на отдельных участках фронта.

Его заявление цитируют росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Украина и РФ организуют медицинские комиссии для обмена тяжелоранеными бойцами, обмены будут регулярными.

"Больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех". Москва и Киев создадут комиссию, чтобы без политических решений обмениваться тяжелоранеными бойцами", - заявил Мединский.

"Москва и Киев договорились о прекращении огня на отдельных участках, чтобы командиры могли забрать тела своих солдат. РФ наступает, поэтому жертв среди украинских военных на поле боя больше", - утверждает он.

Украинские военные обещали проработать предложение о прекращении огня на отдельных участках в ближайшее время, добавил Мединский.

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"Тема возвращения детей была центральной на переговорах", - добавил Мединский

Он заявил, что Украина передала России список, включающий 339 фамилий.

По словам Мединского, среди них нет "ни одного похищенного ребенка", все они были спасены из зоны боевых действий.

"Из темы "похищения детей" Украина делает шоу для европейцев", - добавил глава российской делегации.

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