РФ предложила Украине прекращение огня на 2-3 дня на "отдельных участках фронта", - Мединский
Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что Россия предложила Украине "конкретное прекращение огня" на 2-3 дня на отдельных участках фронта.
Его заявление цитируют росСМИ, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, Украина и РФ организуют медицинские комиссии для обмена тяжелоранеными бойцами, обмены будут регулярными.
"Больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех". Москва и Киев создадут комиссию, чтобы без политических решений обмениваться тяжелоранеными бойцами", - заявил Мединский.
"Москва и Киев договорились о прекращении огня на отдельных участках, чтобы командиры могли забрать тела своих солдат. РФ наступает, поэтому жертв среди украинских военных на поле боя больше", - утверждает он.
Украинские военные обещали проработать предложение о прекращении огня на отдельных участках в ближайшее время, добавил Мединский.
"Тема возвращения детей была центральной на переговорах", - добавил Мединский
Он заявил, что Украина передала России список, включающий 339 фамилий.
По словам Мединского, среди них нет "ни одного похищенного ребенка", все они были спасены из зоны боевых действий.
"Из темы "похищения детей" Украина делает шоу для европейцев", - добавил глава российской делегации.
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Чума абсолютно впевнена у своєму біологічному праві поширюватися світом, у тому числі і за допомогою замору великих мас людей.
Налаштовані чумні бацили скептично і встановлення «миру» з людьми здається їм нісенітницею і збоченням.
Обговорювати бацили готові лише тривалість агонії своїх жертв та колір гною в бубонах.
Свої права диктувати людям умови, бацили пояснюють тим,
що чума - «велика хвороба», яка вже вбила незліченну кількість жертв, яка завжди «може повторити».
Більш того, усі бактерії делегації стверджують, що смерть від чумного сепсису є дуже почесною.
Головний бацил, пан мединський, та й інші вібріони його групи наполягають на повній забороні тетрацикліну, ліквідації запасів стрептоміцину та інших, ворожих явно чумі антибіотиків.
Неприпустимими є будь-які спроби дезінфекції, санації та вакцинації, а також утиск прав бліх, вошей та тих гризунів, на яких покладено священну місію рознесення "великої хвороби".
(с) Невзоров
Кацапи в соєму дусі. Це вже було - припинення вогню на окремих ділянках, де кацапам погано або де ЗСУ мають успіх. Єрмачок з нашої сторони - великий майстер так допомагати кацапам.
- Обіцяю не срати два дні коло ліфту на першому й другому поверсі.
- Переговорний процес успішний, ми бачимо добрі наміри, п...дити серуна немає сенсу.
Председатель: -Какие будут предложения?
Чуркин(РФ): -можно я на стол насру?
Все: -НЕТ!!!
Чуркин: (срёт на стол перед Сергеевым(Украина)) - Спасибо!
Украина: Вы видели, да?! Россия только что насрала нам на стол!
Чуркин: У вас нет доказательств!
Украина: Это была ваша задница, и из неё вылезли ваши экскременты!
Чуркин: Предоставьте нам факты!
Представитель США: наши эксперты провели анализ состава вещества, моделирование координат и пришли к выводам, что это безусловно экскременты и насрала его Россия.
Чуркин: предоставьте нам доказательства!
Представитель Великобритании: это возмутительно! Это безусловно насрала Россия. Так не может больше продолжаться.
Представитель Германии: предлагаю обсудить возможность выражения нашей общей обеспокоенности поведением России.
Чуркин: я накладываю вето на это решение. (Снова срёт на стол Украины)
Украина: Вы видели, да?! Вот опять! Россия снова насрала нам на стол, вот экскременты, вот жопа, вот он одевает штаны!
Председатель ООН: если эти факты подтвердятся, мы должны будем соответствующим образом отреагировать!
Чуркин: Повторяю, предоставьте нам хоть одно доказательство!
Германия: мы надеялись, что санкции помогут, но вонь с каждым разом становится всё сильнее! Мы подозреваем, что Россия, возможно, срёт на стол Украины.
Чуркин: предоставьте нам доказательства!
Председатель ООН: давайте примем решение о том, что мы глубоко шокированны!
Чуркин: я накладываю вето на это решение. (срёт на стол Председателя)
Украина: Вы видели?! Вот сейчас! Россия насрала на стол Педседателя ООН!!! Она опасна, так как может насрать на стол любой страны европы!
Чуркин: Вы так и не предоставили нам ни одного доказательтва, которое бы мы признали!
Представитель США: спутники пентагона зафиксировали повышение вони исходящее со стороны России. Мы должны рассмотреть возможность лишить Россию права срать на заседании ООН!
Чуркин: я накладываю вето на это решение. (Накладывает на стол Украины). У вас нет ни одного доказательства. Напротив, все многочисленные факты говорят от том, что Украина обосралась сама!
Украина: Вы видели, Россия только что насрала нам на стол опять!
Представитель Германии: становится всё сложнее здесь находиться, мы призываем стороны к диалогу!
Чуркин: Россия хочет воспользоваться правом дополнительного выступления! (берет пластиковую обложку от папки и начинает разбрасывать ею экскременты на всех членов ООН) -Россия великая Держава и не позволит никому на себя давить! Вы не вправе, не предоставив ни одного факта, диктовать нам свои условия. Посмотрите лучше на себя. Ведь вы все -засранцы, сидите тут по уши в дерьме, от вас воняет. Как вы можете указывать нам как себя вести?! Спасибо за внимание. (Покидает зал, швырнув вымазанную папку в Председателя и сплюнув на ботинки представителя США.)
Председатель ООН: Благодарю всех и каждого за вашу позицию, следующее заседание обеспокоенности по украинскому вопросу состоится, когда проветрится зал.
https://durdom.in.ua/ru/main/user/user_id/4441.phtml Vilha [27.01.2015]
там ******** згоріли, нехай і дорогі, а у нас люди, хати, земля. Цілі життя людей, яким тепер ніде жити.
веселіше нікуди
дай угадаю, туда попадут аэродромы, порты, склады с оружием и вообще вся логистика.
Перемирь"я на 30 днів, - це якась зрада, кацапи назбирають зброї та ракет, а потім усе зекономлене за місяць пришлють за один день та завдадуть нищівного удару