Нейтралітет України, визнання Криму, зняття всіх санкцій: Росія опублікувала "мирний меморандум". ДОКУМЕНТ
Російська сторона опублікувала так званий "мирний меморандум", який передала Україні під час переговорів 2 червня у Стамбулі. Він включає, зокрема, нейтралітет України та міжнародне визнання тимчасово окупованих українських територій.
Як передає Цензор.НЕТ, документ опублікували низка росЗМІ.
Головні положення з російського "меморандуму"
Запропоновано два варіанти припинення вогню:
- Перший передбачає вихід ЗСУ з окупованих Росією Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.
- Другий (пакетна пропозиція) містить пункти про заборону передислокації військ, припинення мобілізації та поставок іноземної військової допомоги Києву, початок демобілізації.
Крім того, у документі обумовлюється "нейтралітет України, її відмова від вступу у НАТО".
Також є пункт про заборону на військову діяльність інших країн в Україні (йдеться про миротворців - ред.).
Інші вимоги Кремля до України:
- Без'ядерний статус України, встановлення граничної чисельності ЗСУ.
- Зняття Україною всіх економічних санкцій, введених проти Росії та відмову від нових.
- Міжнародно-правове визнання Криму та 4 окупованих областей частиною Росії.
- Взаємна відмова від претензій у зв'язку "зі збитками від бойових дій".
- Забезпечення прав і свобод російськомовного населення, зняття обмежень на діяльність УПЦ, заборона "героїзації нацизму".
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Проведення виборів в Україні, а потім підписання мирного договору.
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Заборона на прийом і розміщення ядерної зброї в Україні тощо.
Топ коментарі
+12 Vi Wa
показати весь коментар02.06.2025 19:56 Відповісти Посилання
+12 Дужан Міхал
показати весь коментар02.06.2025 19:58 Відповісти Посилання
+10 Леонід #587957
показати весь коментар02.06.2025 20:02 Відповісти Посилання
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вам сегодня приподнёс, толстый хер под самый нос
Включайте тоді всю парашу в наші історично ісконні українські землі. Це ми їх свого часу їм дали.
Натомість в нас 3 роки тому було - вмхід на кордони 1991 , репарації ... де все це зараз ?
У кацапов хотелки реалистичны: несколько областей, нейтральный статус и тд итп. Они отлично осознают свои возможности, и понимают что эти несколько областей отойдут к ним, если они как следует поднажмут, поэтому хотят их получить, не поднажимая.
Почему объективно Украина должна выйти на границы 1991 года - верховный балабол нам так и не объяснил. Почему - это в смысле, мы разве клепаем ракеты по 10 в день? За нас вписывается армия США или хотя бы Франции\Британии? Мы уже отвоевали ЛДНР и вот вот готовимся войти в горло Крыма?
Нет. Было сплошь шапкозакидательство и эйфория. Эйфория ушла, наступила очередь абстяги.
-Самостійно прибути у фільтраційні табори в Мордовії і Колимі!
Здати власну житлову площу окупаційними прихвостням, призначеним портновими-мертвечуками та іншими помічниками ригоАНАЛІВ по областях ….
Мабуть, московіти дуже поспішали, і замилили цей пункт!??
І Дніпро, і кручі
Стали вам поперек горла,
Москалі вонючі .
Щоб ви салом отруїлись,
В Дніпрі потонули,
Та дорогу в Україну
Навіки забули!
У нас люди працьовиті,
Чорнозем родючий,
А ви ледарі й п"яниці
Пацюки смердючі!
Нам від вашого народу
Не треба нічого!
Краще йдіть собі лікуйте
Ірода дурного.
Геть із нашої домівки!
Ми - навіки Вільні!
Тут Московії не буде!
Слава Україні !!!
Цікаво, а що б зробили еуропейці, якби Україна погодилася на один із них? Видихнули з полегшенням і почали плескати у долоні?
Ладно первый дурачок, на него особо никто и не рассчитывал. Но второй-то должен был понимать, почему контрнаступ-2023 обернется полнейшим фиаско. Сопротивлялся бы, отмежевался бы от власти, обратился бы к народу, мы бы его поддержали.
Но вместо того чтобы наваляв оркам, и намобилизовав туеву хучу злых украинцев, сесть за стол переговоров с кейсом "миллион наших при поддержке США и НАТО готовится штурмовать Москву" - уничтожили об заграждения армейский потенциал, мечтая о кофе в Крыму и границах 1991. Еще и собственное население умудрились настроить против себя.
Конечно теперь орки будут выставлять такие требования. Почему бы и нет, раз они уже в Сумской и Харьковской областях оккупируют населенные пункты, и прям сейчас штурмуют Муравку на границе Днепровской области?
цю смердючу мову ніхто не розуміє,
треба було переклад вимагати,
а цю гидоту в пащеки їм засунути
переговори ...теж мені.., хай щезнуть
Де вони, пилять, взяли такого ідіота??
думал начнут хитрить, дипломатить