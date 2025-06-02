Нейтралітет України, визнання Криму, зняття всіх санкцій: Росія опублікувала "мирний меморандум". ДОКУМЕНТ

Російська сторона опублікувала так званий "мирний меморандум", який передала Україні під час переговорів 2 червня у Стамбулі. Він включає, зокрема, нейтралітет України та міжнародне визнання тимчасово окупованих українських територій.

Як передає Цензор.НЕТ, документ опублікували низка росЗМІ.

Головні положення з російського "меморандуму"

Запропоновано два варіанти припинення вогню:

Перший передбачає вихід ЗСУ з окупованих Росією Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Другий (пакетна пропозиція) містить пункти про заборону передислокації військ, припинення мобілізації та поставок іноземної військової допомоги Києву, початок демобілізації.

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Крім того, у документі обумовлюється "нейтралітет України, її відмова від вступу у НАТО".

Також є пункт про заборону на військову діяльність інших країн в Україні (йдеться про миротворців - ред.).

Інші вимоги Кремля до України:

Без'ядерний статус України, встановлення граничної чисельності ЗСУ.

Зняття Україною всіх економічних санкцій, введених проти Росії та відмову від нових.

Міжнародно-правове визнання Криму та 4 окупованих областей частиною Росії.

Взаємна відмова від претензій у зв'язку "зі збитками від бойових дій".

Забезпечення прав і свобод російськомовного населення, зняття обмежень на діяльність УПЦ, заборона "героїзації нацизму".

Проведення виборів в Україні, а потім підписання мирного договору.

Заборона на прийом і розміщення ядерної зброї в Україні тощо.

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