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Новини Вимоги РФ щодо припинення війни Меморандум про припинення вогню
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Нейтралітет України, визнання Криму, зняття всіх санкцій: Росія опублікувала "мирний меморандум". ДОКУМЕНТ

Російська сторона опублікувала так званий "мирний меморандум", який передала Україні під час переговорів 2 червня у Стамбулі. Він включає, зокрема, нейтралітет України та міжнародне визнання тимчасово окупованих українських територій.

Як передає Цензор.НЕТ, документ опублікували низка росЗМІ. 

Головні положення з російського "меморандуму"

Запропоновано два варіанти припинення вогню:

  1. Перший передбачає вихід ЗСУ з окупованих Росією Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.
  2. Другий (пакетна пропозиція) містить пункти про заборону передислокації військ, припинення мобілізації та поставок іноземної військової допомоги Києву, початок демобілізації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Меморандум" РФ включає вимоги до України вивести ЗСУ з чотирьох областей, які Москва вважає "своїми", - Axios

Крім того, у документі обумовлюється "нейтралітет України, її відмова від вступу у НАТО".

Також є пункт про заборону на військову діяльність інших країн в Україні (йдеться про миротворців - ред.).

Інші вимоги Кремля до України:

  • Без'ядерний статус України, встановлення граничної чисельності ЗСУ.
  • Зняття Україною всіх економічних санкцій, введених проти Росії та відмову від нових.
  • Міжнародно-правове визнання Криму та 4 окупованих областей частиною Росії.
  • Взаємна відмова від претензій у зв'язку "зі збитками від бойових дій".
  • Забезпечення прав і свобод російськомовного населення, зняття обмежень на діяльність УПЦ, заборона "героїзації нацизму".

  • Проведення виборів в Україні, а потім підписання мирного договору.

  • Заборона на прийом і розміщення ядерної зброї в Україні тощо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна отримала від РФ "меморандум", команда тиждень вивчатиме його, - Умєров

Мирний меморандум Росії: опубліковано текст вимог до України
Мирний меморандум Росії: опубліковано текст вимог до УкраїниМирний меморандум Росії: опубліковано текст вимог до України

Автор: 

росія (65949) Меморандум (200) війна в Україні (4633)


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Топ коментарі
+12
кремле-фашысты в своём репертуаре.
вам сегодня приподнёс, толстый хер под самый нос
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02.06.2025 19:56 Відповісти
+12
На завтрішній сесії Верховної Ради голосуєм за включення в Україну всіх наших історичних земель тимчасово контрольованих Москвою. А конкретно Кубань, Ставропільський край, Воронежська, Курська, Білгородська області, Далекий Схід. Я б ще й Ямал та Камчатку забирав. Хай буде наше.
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02.06.2025 19:58 Відповісти
+10
А як вам, кацапи, це - "фура за фурою дрони подавай"..
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02.06.2025 20:02 Відповісти
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кремле-фашысты в своём репертуаре.
вам сегодня приподнёс, толстый хер под самый нос
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02.06.2025 19:56 Відповісти
4 області? хай прийдуть і візьмуть.
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02.06.2025 19:57 Відповісти
Якщо і візьмуть ,то ще млн покладуть алкашів.
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02.06.2025 19:59 Відповісти
Покладуть скільки треба - їм їх не шкода , тим більше що вистачає всього - і найманців і бабла , аби їм платити !
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02.06.2025 20:02 Відповісти
україномовний набутилочнік - рідкісна тваринка на цьому сайті ану шось ще вскукарєкні
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02.06.2025 20:08 Відповісти
Більше. У них немає жодної можливості захопити Херсон і Запоріжжя.
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02.06.2025 20:04 Відповісти
А як що до Сум ...?
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02.06.2025 20:15 Відповісти
Малюк показав ,як можна подолати РЕБи) так і тут : десь в лісі залишити криївку з дронами і чекати ,коли поскалів навколо назбирається)Так і буде.
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02.06.2025 20:19 Відповісти
Рашистам-візміть оці свої папірці згорніть у трубочку та засуньтє сєбє в ізвєстнає тьомнає мєста...
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02.06.2025 19:57 Відповісти
На завтрішній сесії Верховної Ради голосуєм за включення в Україну всіх наших історичних земель тимчасово контрольованих Москвою. А конкретно Кубань, Ставропільський край, Воронежська, Курська, Білгородська області, Далекий Схід. Я б ще й Ямал та Камчатку забирав. Хай буде наше.
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02.06.2025 19:58 Відповісти
А потім будемо обмінюватись з парашею не захопленими територіями.
Включайте тоді всю парашу в наші історично ісконні українські землі. Це ми їх свого часу їм дали.
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02.06.2025 20:13 Відповісти
Скільки разів, після 4 повісток, проходив медогляд Зе? Може він наркоман? Таких в армію беруть?
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02.06.2025 20:00 Відповісти
Кацапи розуміються на політиці - від своїх вимог не відступають ні на крок !
Натомість в нас 3 роки тому було - вмхід на кордони 1991 , репарації ... де все це зараз ?
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02.06.2025 20:01 Відповісти
Там і де шашлмки. Віра в Зе - розумова відсталість
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02.06.2025 20:03 Відповісти
Заспокойся вже - Зеленський й надалі буде Президентом України і твої істерики цього ніяк не змінять !
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02.06.2025 20:11 Відповісти
Там же где и любые декорации по окончанию спектакля.

У кацапов хотелки реалистичны: несколько областей, нейтральный статус и тд итп. Они отлично осознают свои возможности, и понимают что эти несколько областей отойдут к ним, если они как следует поднажмут, поэтому хотят их получить, не поднажимая.

Почему объективно Украина должна выйти на границы 1991 года - верховный балабол нам так и не объяснил. Почему - это в смысле, мы разве клепаем ракеты по 10 в день? За нас вписывается армия США или хотя бы Франции\Британии? Мы уже отвоевали ЛДНР и вот вот готовимся войти в горло Крыма?

Нет. Было сплошь шапкозакидательство и эйфория. Эйфория ушла, наступила очередь абстяги.
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02.06.2025 20:16 Відповісти
Да понятно, шо вы бы сдались ещё в 2014г. 🤣😊😅🤡🥳😆🤣😊 ********** прихвостень!!!😅🤡🥳😆🤣😊
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02.06.2025 20:40 Відповісти
И говна на лопате...
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02.06.2025 20:01 Відповісти
Пропустили московіти, один пункт для Українців:
-Самостійно прибути у фільтраційні табори в Мордовії і Колимі!
Здати власну житлову площу окупаційними прихвостням, призначеним портновими-мертвечуками та іншими помічниками ригоАНАЛІВ по областях ….
Мабуть, московіти дуже поспішали, і замилили цей пункт!??
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02.06.2025 20:01 Відповісти
текст как-то по-дыбильному написанный....
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02.06.2025 20:01 Відповісти
А як вам, кацапи, це - "фура за фурою дрони подавай"..
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02.06.2025 20:02 Відповісти
Висновок такий : так як з літаками,так з усім ,що належить чи там де є москалі)
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02.06.2025 20:02 Відповісти
Щоб лани широкополі,
І Дніпро, і кручі
Стали вам поперек горла,
Москалі вонючі .
Щоб ви салом отруїлись,
В Дніпрі потонули,
Та дорогу в Україну
Навіки забули!
У нас люди працьовиті,
Чорнозем родючий,
А ви ледарі й п"яниці
Пацюки смердючі!
Нам від вашого народу
Не треба нічого!
Краще йдіть собі лікуйте
Ірода дурного.
Геть із нашої домівки!
Ми - навіки Вільні!
Тут Московії не буде!
Слава Україні !!!
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02.06.2025 20:03 Відповісти
вообщем війна
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02.06.2025 20:03 Відповісти
Шо перший варіант, шо другий - суцільна капітуляція.

Цікаво, а що б зробили еуропейці, якби Україна погодилася на один із них? Видихнули з полегшенням і почали плескати у долоні?
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02.06.2025 20:05 Відповісти
Всі видихнули б з полегшенням. А десь половина і в долоні би поплескала.
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02.06.2025 20:25 Відповісти
Європейці б напружилися, бо далі будуть вони на черзі. Вже готують розширити кацапам сувальський коридор. Тому європейцям вигідно щоб кацапи поки буксували тут і в них був час пожити спокійно споглядаючи на війну з диванів.
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02.06.2025 20:29 Відповісти
зайве підтвердження загального діагнозу - генетична параноїдальна шизофренія.
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02.06.2025 20:05 Відповісти
трампаксе, ну що, ще 2 тижні ?
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02.06.2025 20:05 Відповісти
Ну що ж-за себе говорити не можу, бо я не в Україні. Українці, які зараз в Україні-ви згодні на це?
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02.06.2025 20:06 Відповісти
приїзди - розповімо особисто
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02.06.2025 20:10 Відповісти
Ти за себе вже сказав тим що звалив.
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02.06.2025 20:37 Відповісти
ВР має прописати в Українську конституцію відповідно землі суміжних з нами областей і на слідуючій зустрічі говорити про обмін територій.
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02.06.2025 20:06 Відповісти
В существовании этого меморандума виноват конкретно Зеленский и конкретно Залужный.

Ладно первый дурачок, на него особо никто и не рассчитывал. Но второй-то должен был понимать, почему контрнаступ-2023 обернется полнейшим фиаско. Сопротивлялся бы, отмежевался бы от власти, обратился бы к народу, мы бы его поддержали.

Но вместо того чтобы наваляв оркам, и намобилизовав туеву хучу злых украинцев, сесть за стол переговоров с кейсом "миллион наших при поддержке США и НАТО готовится штурмовать Москву" - уничтожили об заграждения армейский потенциал, мечтая о кофе в Крыму и границах 1991. Еще и собственное население умудрились настроить против себя.

Конечно теперь орки будут выставлять такие требования. Почему бы и нет, раз они уже в Сумской и Харьковской областях оккупируют населенные пункты, и прям сейчас штурмуют Муравку на границе Днепровской области?
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02.06.2025 20:09 Відповісти
де переклад українською?
цю смердючу мову ніхто не розуміє,
треба було переклад вимагати,
а цю гидоту в пащеки їм засунути
переговори ...теж мені.., хай щезнуть
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02.06.2025 20:10 Відповісти
Дивні не ці вимоги ,десь такі і чекав. Дивні заяви Умерова шо є що обговорювати і що потрібна зустріч "лідерів".....
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02.06.2025 20:13 Відповісти
Путьку в Гаагу, лаврова, шойгу, скабеву, симомонян и других под трибунал ...
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02.06.2025 20:15 Відповісти
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02.06.2025 20:15 Відповісти
А хер в сраку не тісно?
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02.06.2025 20:17 Відповісти
Що там сьодні умєрофф гавкав? Що раша-підєр встрінеться з Зеленським "20-30 числа цього місяця", і всі "питання" буде "вирішено"?

Де вони, пилять, взяли такого ідіота??
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02.06.2025 20:17 Відповісти
Загинули вони капітально! За щоку їм!
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02.06.2025 20:18 Відповісти
Кацапи, ПНХ!!!!
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02.06.2025 20:19 Відповісти
Тут мирним планом і не пахне. Це план повної капітуляції. Хватить вже вести з божевільними дикунами переговори бо нервів не хватає
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02.06.2025 20:20 Відповісти
Звісно так краще - послати їх нах ... нехай , й надалі , просуваються на захід - так ?
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02.06.2025 20:26 Відповісти
Звісно краще. З боями вони ще положать 5 мільйонів рашистів і 5-10 років тільки щоб дійти до тих областей які вони хочуть. Це набагато краще ніж капітулювати і віддати їм всю Україну без бою і самим піти в концабори
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02.06.2025 20:32 Відповісти
Як там сказав вовочка "сайдьомся па сєрєдінє"🤬
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02.06.2025 20:20 Відповісти
Нехай перекладуть українською або англійською. Кацапську ми не розуміємо
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02.06.2025 20:21 Відповісти
Ну ну
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02.06.2025 20:22 Відповісти
після "ВИКОНАННЯ " рашистами і американцями БУДАПЕШТСЬКОГО МЕМОРАНДУМУ З ВІДМОВОЮ ВІД НЕЙТРАЛІТЕТУ І БЕЗЯДЕРНОГО СТАТУСУ МОЖНА І ОДНИХ І ДРУГИХ ПОСИЛАТИ НАКУЙ РАЗОМ І СТАВИТИ РАКЕТИ З ЯДЕРНИМИ БОЄГОЛОВКАМИ НА ЧЕРГУВАННЯ
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02.06.2025 20:24 Відповісти
Орки ще й надіються відновити газовий транзит через Україну в Європу. Хто там розказував що рашистам не потрібна більше наша ГТС бо в ни є північні патьоки? Розберіть вже нахер все що з'єднує нас з Кацапстаном щоб в них даже ілюзії не було що вони все повернуть взад
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02.06.2025 20:25 Відповісти
чому в складі нашої делегації не було морпіха з о.Зміїний??
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02.06.2025 20:26 Відповісти
ню-ню. А фуру під Мавзолей вони не хочуть?
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02.06.2025 20:26 Відповісти
Ну і що тут тиждень вивчати?
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02.06.2025 20:27 Відповісти
Треба потягнути час..... може Трамп не запросить ще 2....3 тиждні для "розуміння" ситуації та почне душити засрашку..... хоча шансів мало на те
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02.06.2025 20:39 Відповісти
*****, ты шо з глузду з'їхав?!?!🤡🤗🤣🥳🤪🤡 ********** 😊😅🤡🥳
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02.06.2025 20:28 Відповісти
четкий хороший МЕРТВЫЙ мемесрандум
думал начнут хитрить, дипломатить
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02.06.2025 20:28 Відповісти
А де наш мирний план з нашими вимогами на курську, белгородську і кубанську області, з виводом звідти рашистів, з виходом Сосії з ОДКБ, з роззброєнням Сосії від стратегічної авіації, ядерної зброї, флоту, ракетних військ і виплатою репарацій Україні?
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02.06.2025 20:29 Відповісти
Чесно. Для мене нічого несподіваного. Тільки розумова людина може очікувати адекватності від рашиських нелюдей які повністю з'їхали з розуму!
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02.06.2025 20:38 Відповісти
Українська мова, я припускаю, також отримає статус офіційної в Росії?
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02.06.2025 20:38 Відповісти
6000 тіл повернуть.
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02.06.2025 20:39 Відповісти
 
 