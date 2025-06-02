Україна отримала від РФ "меморандум", команда тиждень вивчатиме його, - Умєров

Україна впродовж тижня вивчить представлений делегацією РФ у Стамбулі "мирний меморандум" щодо врегулювання війни.

Про це міністр оборони Рустем Умєров повідомив на брифінгу за результатами переговорів з РФ у Стамбулі, передає Цензор.НЕТ.

"Українська сторона отримала від російської сторони "меморандум" і в команди буде тиждень на його вивчення. Після цього сторони скоординують наступні кроки", - сказав міністр.

За його словами, Росії також треба ще тиждень, щоб відповісти на меморандум України про припинення вогню.

"Пару днів тому ми поділилися своїм документом з російською стороною, але від них не було жодної відповіді включно із сьогоднішнім днем. Тільки під час сьогоднішньої дискусії нам відповіли. Вони сказали, що їм треба щонайменше тиждень, щоб оглянути будь-яку відповідь", - додав голова української делегації.

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За словами Умєрова, Україна на перемовинах висунула Росії 3 пункти:

Припинення вогню протягом 3 місяців.

Звільнення всіх військовополонених та повернення викрадених дітей.

Зустріч між президентом України Володимиром Зеленським та диктатором РФ Путіним.

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