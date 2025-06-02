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Новини Переговори у Туреччині Меморандум про припинення вогню
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Україна отримала від РФ "меморандум", команда тиждень вивчатиме його, - Умєров

Умєров: Україна отримала мирний меморандум від Росії

Україна впродовж тижня вивчить представлений делегацією РФ у Стамбулі "мирний меморандум" щодо врегулювання війни.

Про це міністр оборони Рустем Умєров повідомив на брифінгу за результатами переговорів з РФ у Стамбулі, передає Цензор.НЕТ.

"Українська сторона отримала від російської сторони "меморандум" і в команди буде тиждень на його вивчення. Після цього сторони скоординують наступні кроки", - сказав міністр.

За його словами, Росії також треба ще тиждень, щоб відповісти на меморандум України про припинення вогню.

"Пару днів тому ми поділилися своїм документом з російською стороною, але від них не було жодної відповіді включно із сьогоднішнім днем. Тільки під час сьогоднішньої дискусії нам відповіли. Вони сказали, що їм треба щонайменше тиждень, щоб оглянути будь-яку відповідь", - додав голова української делегації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна та РФ домовилися про обмін усіма важкопораненими військовополоненими та особами віком до 25 років, - Умєров

За словами Умєрова, Україна на перемовинах висунула Росії 3 пункти:

  • Припинення вогню протягом 3 місяців.
  • Звільнення всіх військовополонених та повернення викрадених дітей.
  • Зустріч між президентом України Володимиром Зеленським та диктатором РФ Путіним.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна запропонувала РФ провести ще один раунд переговорів до кінця місяця, - Умєров

Автор: 

росія (65949) Меморандум (200) переговори з Росією (1270) Умєров Рустем (641)


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Топ коментарі
+9
Можно сразу его выбросить в мусорку,там одни хотелки для затягивания переговоров.
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02.06.2025 17:20 Відповісти
+5
А чого не оприлюднили?
Тихо робляться погані справи.....
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02.06.2025 17:34 Відповісти
+4
Гарно аби вивчення проходило в Сумах.
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02.06.2025 17:24 Відповісти
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российская и украинская делегации не пожали друг другу руки и не предложили ничего, что могло бы свидетельствовать о прогрессе в потенциальной сделке, поскольку путин отказывается отступать от своих максималистских требований - FT
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02.06.2025 17:20 Відповісти
Можно сразу его выбросить в мусорку,там одни хотелки для затягивания переговоров.
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02.06.2025 17:20 Відповісти
що там вивчать? тільки сраку можна їм підтерти
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02.06.2025 17:21 Відповісти
Не принижуйте нашу сраку - цей документ не вартий її!
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02.06.2025 17:26 Відповісти
А зустріч в присутності партнерів чому не вказано?
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02.06.2025 17:21 Відповісти
Тиждень будуть шукати "хоч щось позитивне"?
Дайте мені, я вам за ГОДИНУ знайду "безліч НЕГАТИВУ" у тому, кацапському меморандумі.
З-за чого його ні в якому разі підписувати НЕМОЖЛИВО!
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02.06.2025 17:23 Відповісти
Какая там неделя, выбросить в туалет и всё изучение...
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02.06.2025 17:23 Відповісти
ні, ну поки той во, то можна й почитати, шоб легше виходило, а тоді і використати за призначенням.
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02.06.2025 17:32 Відповісти
Ну нет, те бамажки взападло использовать по тому назначению ещё хворь какая приключится .
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02.06.2025 17:49 Відповісти
Гарно аби вивчення проходило в Сумах.
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02.06.2025 17:24 Відповісти
Опублікуйте!
До вечора розберемо до останньої літери та кожної коми.
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02.06.2025 17:26 Відповісти
можно було і по вайберу. Чого ото гроші тринькати
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02.06.2025 17:28 Відповісти
А відповідь відправимо дронами, а краще б балістичними ракетами!
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02.06.2025 17:28 Відповісти
зато в Туреччину з'їздили. пошта ж не працює - голуби захворіли
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02.06.2025 17:29 Відповісти
Відповідь на кацапомеморандум приїде на фурах )))
Нова кацапофобія "страхфур"
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02.06.2025 17:30 Відповісти
Вчора Зєля нив, що "рсукі досі не показали нам меморандум!!!!!11"

Показали. Де оприлюднення? Чи українцям знати необов'язково?
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02.06.2025 17:31 Відповісти
Показали, тепер наша черга тягнути час.
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02.06.2025 17:50 Відповісти
Умеров замість оборони буде вивчати....
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02.06.2025 17:34 Відповісти
А чого не оприлюднили?
Тихо робляться погані справи.....
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02.06.2025 17:34 Відповісти
Папірець з 3-5 листів два тижні ? Навіть з експертами два дні - це забагато.
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02.06.2025 17:38 Відповісти
Тиждень! Цинічне затягування часу. Ще 5.000 смертей їм потрібно хоча б.
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02.06.2025 17:39 Відповісти
Пан Умєров схоже читає водячи пальцем по літерах.
Бо ТИЖДЕНЬ читати сраний папірець - це занадто навіть для зелених недоумків...
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02.06.2025 17:40 Відповісти
Є така можливість, що за цей тиждень щось станеться таке, що їм буде не до цього папірця. А Україна вирішила тримати паузу та тягнути час.
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02.06.2025 17:48 Відповісти
Мабуть усе простіше - цього папірця мають прочитати, усвідомити і відреагувати європейці та Трамп з компанією - після цього Зеленському скажуть як танцювати - і наша найпотужніша зелена делегація солідно так видасть "свій" вердикт.
Нажаль, в силу як об'єктивних, так і суб'єктивних оставин Україна перестала бути суб'єктом.
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02.06.2025 17:52 Відповісти
Якщо -б Умеров, Зеленський, Мясирський,більш займалися своїми обовязками , і головне несли відповідальність за пагане їх виконання,чим скористався агресор, а не вивчали умови примусових "мирних" переговорів для України, ситуація на фронті була-б ліпше, а втрат значно меньше.
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02.06.2025 17:50 Відповісти
А куди зникла вимога невідкладної зупинки бойових дій, чого це розтягнуто у часі на 3 місяці ?
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02.06.2025 17:51 Відповісти
"..команда неделю будет изучать его, - Умеров"
Неделю? Изучать? Что там изучать? Это что, иностраннй язык? Одного дня за так вполне хватит..
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02.06.2025 18:25 Відповісти
 
 