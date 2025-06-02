Україна отримала від РФ "меморандум", команда тиждень вивчатиме його, - Умєров
Україна впродовж тижня вивчить представлений делегацією РФ у Стамбулі "мирний меморандум" щодо врегулювання війни.
Про це міністр оборони Рустем Умєров повідомив на брифінгу за результатами переговорів з РФ у Стамбулі, передає Цензор.НЕТ.
"Українська сторона отримала від російської сторони "меморандум" і в команди буде тиждень на його вивчення. Після цього сторони скоординують наступні кроки", - сказав міністр.
За його словами, Росії також треба ще тиждень, щоб відповісти на меморандум України про припинення вогню.
"Пару днів тому ми поділилися своїм документом з російською стороною, але від них не було жодної відповіді включно із сьогоднішнім днем. Тільки під час сьогоднішньої дискусії нам відповіли. Вони сказали, що їм треба щонайменше тиждень, щоб оглянути будь-яку відповідь", - додав голова української делегації.
За словами Умєрова, Україна на перемовинах висунула Росії 3 пункти:
- Припинення вогню протягом 3 місяців.
- Звільнення всіх військовополонених та повернення викрадених дітей.
- Зустріч між президентом України Володимиром Зеленським та диктатором РФ Путіним.
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Дайте мені, я вам за ГОДИНУ знайду "безліч НЕГАТИВУ" у тому, кацапському меморандумі.
З-за чого його ні в якому разі підписувати НЕМОЖЛИВО!
До вечора розберемо до останньої літери та кожної коми.
Нова кацапофобія "страхфур"
Показали. Де оприлюднення? Чи українцям знати необов'язково?
Тихо робляться погані справи.....
Бо ТИЖДЕНЬ читати сраний папірець - це занадто навіть для зелених недоумків...
Нажаль, в силу як об'єктивних, так і суб'єктивних оставин Україна перестала бути суб'єктом.
Неделю? Изучать? Что там изучать? Это что, иностраннй язык? Одного дня за так вполне хватит..