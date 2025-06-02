Україна запропонувала РФ провести ще один раунд переговорів до кінця місяця, - Умєров
Міністр оборони Рустем Умєров та голова делегації на переговорах з РФ у Стамбулі заявив, що російські стороні запропонували провести ще одну зустріч, яка має відбутися до кінця місяця.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Clash Report.
"Ми запропонували росіянам провести ще одну зустріч до кінця цього місяця", - цитує його видання.
Нагадаємо, 2 червня 2025 року відбулися переговори України та Росії у Стамбулі. Вони тривали понад годину.
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