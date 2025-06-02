УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11308 відвідувачів онлайн
Новини переговори з РФ Переговори у Туреччині
1 152 11

Україна запропонувала РФ провести ще один раунд переговорів до кінця місяця, - Умєров

Переговори в Туреччині. Коли буде третій раунд

Міністр оборони Рустем Умєров та голова делегації на переговорах з РФ у Стамбулі заявив, що російські стороні запропонували провести ще одну зустріч, яка має відбутися до кінця місяця.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Clash Report.

"Ми запропонували росіянам провести ще одну зустріч до кінця цього місяця", - цитує його видання.

Нагадаємо, 2 червня 2025 року відбулися переговори України та Росії у Стамбулі. Вони тривали понад годину.

Читайте: МСЗ Туреччини про переговори України та РФ: "Негативних результатів не було"

Автор: 

переговори з Росією (1270) Умєров Рустем (641)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+5
Сцк йбн црк.
показати весь коментар
02.06.2025 17:00 Відповісти
+2
А за цей час умєров і Ко підучать українську.
показати весь коментар
02.06.2025 17:00 Відповісти
+1
Це що на рашкунові санкції не ввели?
показати весь коментар
02.06.2025 16:59 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це що на рашкунові санкції не ввели?
показати весь коментар
02.06.2025 16:59 Відповісти
От коли Україна переможе, так зразу і введуть, і ракет дадуть, і в НАТО візьмуть, а раніше ні. І так норм.
показати весь коментар
02.06.2025 17:08 Відповісти
А за цей час умєров і Ко підучать українську.
показати весь коментар
02.06.2025 17:00 Відповісти
Сцк йбн црк.
показати весь коментар
02.06.2025 17:00 Відповісти
Ну раз ви запропонували то введення санкцій на ерефію відкладаються і перемир'я не буде.Це ж треба дипломатія яка-більше готуються чим зустрічі проводять.Приїхали,посиділи,попи...діли і по домівкам.Майже все як мама казала що треба учитись на геніколога і руки в теплі і гроші в кармані.А дипломатія ще круче і все за народний кошт.
показати весь коментар
02.06.2025 17:03 Відповісти
А сьогодні лише початок. Чому не наприкінці літа або року?
показати весь коментар
02.06.2025 17:04 Відповісти
Тобто до кінця місяця у Тампона є залізна причина санкцій не накладати на Сосію. А там знову два тижні дасть *****.
показати весь коментар
02.06.2025 17:12 Відповісти
Про що переговори ? чи це все робится для того що б затягнути час і не вводились додаткові санкції проти агресора ?
показати весь коментар
02.06.2025 17:13 Відповісти
Так.
показати весь коментар
02.06.2025 17:15 Відповісти
Трясця, так хто тягне час ? Реально, через тиждень. А якщо кацапів не влаштовує, то це так донести до світу, як затягування кацапією. А тут три-чотири тижні НИ ПРИЧЕМ !
показати весь коментар
02.06.2025 17:44 Відповісти
Ніякого толку не буде ні з яких переговорів, поки на них не пошлють нормальних важковаговиків, типу Пороха. Ця зелена шушера абсолютно ні на що не здатна, в усіх сферах, не тільки в дипломатії.
показати весь коментар
02.06.2025 18:37 Відповісти
 
 