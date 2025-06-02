Украина предложила РФ провести еще один раунд переговоров до конца месяца, - Умеров

Министр обороны Рустем Умеров и глава делегации на переговорах с РФ в Стамбуле заявил, что российские стороне предложили провести еще одну встречу, которая должна состояться до конца месяца.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Clash Report.

"Мы предложили россиянам провести еще одну встречу до конца этого месяца", - цитирует его издание.

Напомним, 2 июня 2025 года состоялись переговоры Украины и России в Стамбуле. Они продолжались более часа.

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