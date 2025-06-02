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Украина предложила РФ провести еще один раунд переговоров до конца месяца, - Умеров

Переговоры в Турции. Когда будет третий раунд

Министр обороны Рустем Умеров и глава делегации на переговорах с РФ в Стамбуле заявил, что российские стороне предложили провести еще одну встречу, которая должна состояться до конца месяца.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Clash Report.

"Мы предложили россиянам провести еще одну встречу до конца этого месяца", - цитирует его издание.

Напомним, 2 июня 2025 года состоялись переговоры Украины и России в Стамбуле. Они продолжались более часа.

Читайте: МСЗ Турции о переговорах Украины и РФ: Негативных результатов не было

Автор: 

переговоры с Россией (1156) Умеров Рустем (559)


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Топ комментарии
+5
Сцк йбн црк.
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02.06.2025 17:00 Ответить
+2
А за цей час умєров і Ко підучать українську.
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02.06.2025 17:00 Ответить
+1
Це що на рашкунові санкції не ввели?
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02.06.2025 16:59 Ответить
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Це що на рашкунові санкції не ввели?
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02.06.2025 16:59 Ответить
От коли Україна переможе, так зразу і введуть, і ракет дадуть, і в НАТО візьмуть, а раніше ні. І так норм.
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02.06.2025 17:08 Ответить
А за цей час умєров і Ко підучать українську.
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02.06.2025 17:00 Ответить
Сцк йбн црк.
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02.06.2025 17:00 Ответить
Ну раз ви запропонували то введення санкцій на ерефію відкладаються і перемир'я не буде.Це ж треба дипломатія яка-більше готуються чим зустрічі проводять.Приїхали,посиділи,попи...діли і по домівкам.Майже все як мама казала що треба учитись на геніколога і руки в теплі і гроші в кармані.А дипломатія ще круче і все за народний кошт.
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02.06.2025 17:03 Ответить
А сьогодні лише початок. Чому не наприкінці літа або року?
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02.06.2025 17:04 Ответить
Тобто до кінця місяця у Тампона є залізна причина санкцій не накладати на Сосію. А там знову два тижні дасть *****.
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02.06.2025 17:12 Ответить
Про що переговори ? чи це все робится для того що б затягнути час і не вводились додаткові санкції проти агресора ?
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02.06.2025 17:13 Ответить
Так.
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02.06.2025 17:15 Ответить
Трясця, так хто тягне час ? Реально, через тиждень. А якщо кацапів не влаштовує, то це так донести до світу, як затягування кацапією. А тут три-чотири тижні НИ ПРИЧЕМ !
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02.06.2025 17:44 Ответить
Ніякого толку не буде ні з яких переговорів, поки на них не пошлють нормальних важковаговиків, типу Пороха. Ця зелена шушера абсолютно ні на що не здатна, в усіх сферах, не тільки в дипломатії.
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02.06.2025 18:37 Ответить
 
 