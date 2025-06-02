МИД Турции о переговорах Украины и РФ: Отрицательных результатов не было

В Министерстве иностранных дел Турции прокомментировали второй раунд переговоров между делегациями Украины и России в Стамбуле.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Anadolu.

Представитель Министерства иностранных дел Турции Онджу Кечели сказал, комментируя переговоры между Россией и Украиной, организованных Турцией в Стамбуле, что "негативных результатов не было".

Напомним, 2 июня 2025 года состоялись переговоры Украины и России в Стамбуле. Они продолжались более часа.

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