МИД Турции о переговорах Украины и РФ: Отрицательных результатов не было
В Министерстве иностранных дел Турции прокомментировали второй раунд переговоров между делегациями Украины и России в Стамбуле.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Anadolu.
Представитель Министерства иностранных дел Турции Онджу Кечели сказал, комментируя переговоры между Россией и Украиной, организованных Турцией в Стамбуле, что "негативных результатов не было".
Напомним, 2 июня 2025 года состоялись переговоры Украины и России в Стамбуле. Они продолжались более часа.
Топ комментарии
+4 ALEX SUROVV #593022
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+4 Погрібний Олександр
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+3 Остап Покотило
показать весь комментарий02.06.2025 16:58 Ответить Ссылка
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Вступ у війну Китаю?
Ядерні (хімічні/бактеріологічні) удари?
Удари по НАТО?
от турки і вважають ,
що негативних результатів не було
А чи були позитивні?