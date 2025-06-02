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МИД Турции о переговорах Украины и РФ: Отрицательных результатов не было

В Турции прокомментировали переговоры между Украиной и РФ

В Министерстве иностранных дел Турции прокомментировали второй раунд переговоров между делегациями Украины и России в Стамбуле.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Anadolu.

Представитель Министерства иностранных дел Турции Онджу Кечели сказал, комментируя переговоры между Россией и Украиной, организованных Турцией в Стамбуле, что "негативных результатов не было".

Напомним, 2 июня 2025 года состоялись переговоры Украины и России в Стамбуле. Они продолжались более часа.

Читайте: РФ передала Украине свой "мирный меморандум" с условиями прекращения огня и войны, - Axios

Автор: 

Стамбул (253) Турция (3498) переговоры с Россией (1156)


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Топ комментарии
+4
Що і потрібно було доказати. Не домовились ніпрощо, але Ердоган заявив Тампону що все ОК, перегавори прошли успішно і санкцій на Сосію не потрібно накладати.
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02.06.2025 16:51 Ответить
+4
Коротше, як у пісні «Всьо хорошо, прекрасная маркіза»!
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02.06.2025 16:54 Ответить
+3
Ще б пару-трійку "павутин" і може б хоть щось позитивне проклюнулось
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02.06.2025 16:58 Ответить
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Вони тривали понад годину. - Шота затянулись.
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02.06.2025 16:48 Ответить
А через день опять убьют кучу гражданского населения и военных и переговорам конец
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02.06.2025 16:49 Ответить
Що і потрібно було доказати. Не домовились ніпрощо, але Ердоган заявив Тампону що все ОК, перегавори прошли успішно і санкцій на Сосію не потрібно накладати.
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02.06.2025 16:51 Ответить
Так. Саме заради цього вся ця херня і затівалася
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02.06.2025 17:05 Ответить
Коротше, як у пісні «Всьо хорошо, прекрасная маркіза»!
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02.06.2025 16:54 Ответить
Він уточнив, що він розуміє під "негативними результатами"?
Вступ у війну Китаю?
Ядерні (хімічні/бактеріологічні) удари?
Удари по НАТО?
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02.06.2025 16:55 Ответить
Наші не врізали кацапам по морді ,
от турки і вважають ,
що негативних результатів не було
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02.06.2025 16:59 Ответить
Негативних результатыв не було.
А чи були позитивні?
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02.06.2025 16:56 Ответить
Знов відтермінують санкції рашистам
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02.06.2025 17:06 Ответить
А що там з ****** у русні?
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02.06.2025 16:57 Ответить
Ще б пару-трійку "павутин" і може б хоть щось позитивне проклюнулось
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02.06.2025 16:58 Ответить
А із позитивного , послалі кацапів за руснявим кораблем
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02.06.2025 17:01 Ответить
звичайно, це не мирні перемовини..., про обміни полоненими якось домовлялись без зустрічей на офіційному рівні й все якось виходило..., на мирних перемовинах домовляються про мир, про умови, про те як і хто там буде щось контролювати... це імітація перемовин для кращого друга Донні, щоб з санкціями тягнув якомога довше...
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02.06.2025 17:03 Ответить
Саме так. Щоб нічого не заважало рашці і далі знищувати Україну(
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02.06.2025 17:07 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=xEAMMA8qesU "Діла йшли не те шо х%йово" (С) Митець
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02.06.2025 17:34 Ответить
В духе Высоцкого "толку было с него, как с козла молока, но вреда однако тоже никакого."
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02.06.2025 17:43 Ответить
 
 