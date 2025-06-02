РФ передала Украине свой "мирный меморандум" с условиями прекращения огня и войны, - Axios

Россия во время переговоров с Украиной в Стамбуле передала украинской стороне свой так называемый "мирный меморандум" с условиями прекращения огня и завершения войны.

Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на украинский источник, передает Цензор.НЕТ.

"Россия передала Украине во время встречи в Стамбуле свой "мирный меморандум" с условиями прекращения огня и условиями окончания войны", - отметил он.

По оценке МИД Турции, переговоры прошли "не негативно". Однако дата третьего раунда пока неизвестна.

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Напомним, 2 июня 2025 года состоялись переговоры Украины и России в Стамбуле. Они продолжались более часа.