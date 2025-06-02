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Новости Переворот в Турции Меморандум о прекращении огня
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РФ передала Украине свой "мирный меморандум" с условиями прекращения огня и войны, - Axios

Российская делегация в Стамбуле

Россия во время переговоров с Украиной в Стамбуле передала украинской стороне свой так называемый "мирный меморандум" с условиями прекращения огня и завершения войны.

Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на украинский источник, передает Цензор.НЕТ.

"Россия передала Украине во время встречи в Стамбуле свой "мирный меморандум" с условиями прекращения огня и условиями окончания войны", - отметил он.

По оценке МИД Турции, переговоры прошли "не негативно". Однако дата третьего раунда пока неизвестна.

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Напомним, 2 июня 2025 года состоялись переговоры Украины и России в Стамбуле. Они продолжались более часа.

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Стамбул (253) Меморандум (146) переговоры с Россией (1156)


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Можна було його одразу на смітник викинути.
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02.06.2025 16:30 Ответить
Це той "обізнананий" аксіос що вчора видавав в ефір діаметрально протилежні новини?
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02.06.2025 16:32 Ответить
Всі "хотелки" вони відомі ще з березня 2022 року, це капітуляція України нічого не змінилося якби там були державники то послали б ту делегацію з її меморандумом під три чорти.
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02.06.2025 16:34 Ответить
Не зовсім, тут важливо контролювати чи не з'явились якісь зміни у їхньому списку.
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02.06.2025 16:36 Ответить
Шо з **@л@ми, потвори? Як там казали? Можем повторіть...
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02.06.2025 16:39 Ответить
Буде чим сраку підтерти.
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02.06.2025 16:40 Ответить
Скрутіть його в трубочку і засуньте Медінському в сраку
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02.06.2025 16:56 Ответить
Мединському ліпше ломом провести цю екзикуцію
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02.06.2025 17:06 Ответить
А чого в Стамбул літали? Невже в Україні закінчився туалетний папір?
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02.06.2025 17:27 Ответить
 
 