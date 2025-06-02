УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11306 відвідувачів онлайн
Новини Переговори у Туреччині Меморандум про припинення вогню
6 949 9

РФ передала Україні свій "мирний меморандум" з умовами припинення вогню й війни, - Axios

Російська делегація у Стамбулі

Росія під час переговорів з Україною у Стамбулі передала українській стороні свій так званий "мирний меморандум" з умовами припинення вогню й завершення війни.

Про це повідомив журналіст Axios Барак Равід із посиланням на українське джерело, передає Цензор.НЕТ.

"Росія передала Україні під час зустрічі в Стамбулі свій "мирний меморандум" з умовами припинення вогню й умовами закінчення війни", - зазначив він. 

За оцінкою МЗС Туреччини, переговори пройшли "не негативно". Однак дата третього раунду наразі невідома.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На переговорах у Стамбулі Росії передали список українських дітей, яких потрібно повернути, - ОП

Нагадаємо, 2 червня 2025 року відбулися переговори України та Росії у Стамбулі. Вони тривали понад годину.

Автор: 

Стамбул (219) Меморандум (200) переговори з Росією (1270)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Можна було його одразу на смітник викинути.
показати весь коментар
02.06.2025 16:30 Відповісти
Це той "обізнананий" аксіос що вчора видавав в ефір діаметрально протилежні новини?
показати весь коментар
02.06.2025 16:32 Відповісти
Всі "хотелки" вони відомі ще з березня 2022 року, це капітуляція України нічого не змінилося якби там були державники то послали б ту делегацію з її меморандумом під три чорти.
показати весь коментар
02.06.2025 16:34 Відповісти
Не зовсім, тут важливо контролювати чи не з'явились якісь зміни у їхньому списку.
показати весь коментар
02.06.2025 16:36 Відповісти
Шо з **@л@ми, потвори? Як там казали? Можем повторіть...
показати весь коментар
02.06.2025 16:39 Відповісти
Буде чим сраку підтерти.
показати весь коментар
02.06.2025 16:40 Відповісти
Скрутіть його в трубочку і засуньте Медінському в сраку
показати весь коментар
02.06.2025 16:56 Відповісти
Мединському ліпше ломом провести цю екзикуцію
показати весь коментар
02.06.2025 17:06 Відповісти
А чого в Стамбул літали? Невже в Україні закінчився туалетний папір?
показати весь коментар
02.06.2025 17:27 Відповісти
 
 