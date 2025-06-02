РФ передала Україні свій "мирний меморандум" з умовами припинення вогню й війни, - Axios

Росія під час переговорів з Україною у Стамбулі передала українській стороні свій так званий "мирний меморандум" з умовами припинення вогню й завершення війни.

Про це повідомив журналіст Axios Барак Равід із посиланням на українське джерело, передає Цензор.НЕТ.

"Росія передала Україні під час зустрічі в Стамбулі свій "мирний меморандум" з умовами припинення вогню й умовами закінчення війни", - зазначив він.

За оцінкою МЗС Туреччини, переговори пройшли "не негативно". Однак дата третього раунду наразі невідома.

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Нагадаємо, 2 червня 2025 року відбулися переговори України та Росії у Стамбулі. Вони тривали понад годину.