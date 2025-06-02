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Новини переговори з РФ Переговори у Туреччині
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МСЗ Туреччини про переговори України та РФ: Негативних результатів не було

У Туреччині прокоментували переговори між Україною та РФ

У Міністерстві закордонних справ Туреччини прокоментували другий раунд переговорів між делегаціями України та Росії в Стамбулі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Anadolu.

Речник Міністерства закордонних справ Туреччини Онджу Кечелі сказав, коментуючи переговори між Росією та Україною, організованих Туреччиною в Стамбулі, що "негативних результатів не було".

Нагадаємо, 2 червня 2025 року відбулися переговори України та Росії у Стамбулі. Вони тривали понад годину.

Читайте: РФ передала Україні свій "мирний меморандум" з умовами припинення вогню й війни, - Axios

Автор: 

Стамбул (219) Туреччина (3620) переговори з Росією (1270)


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Топ коментарі
+4
Що і потрібно було доказати. Не домовились ніпрощо, але Ердоган заявив Тампону що все ОК, перегавори прошли успішно і санкцій на Сосію не потрібно накладати.
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02.06.2025 16:51 Відповісти
+4
Коротше, як у пісні «Всьо хорошо, прекрасная маркіза»!
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02.06.2025 16:54 Відповісти
+3
Ще б пару-трійку "павутин" і може б хоть щось позитивне проклюнулось
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02.06.2025 16:58 Відповісти
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Вони тривали понад годину. - Шота затянулись.
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02.06.2025 16:48 Відповісти
А через день опять убьют кучу гражданского населения и военных и переговорам конец
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02.06.2025 16:49 Відповісти
Що і потрібно було доказати. Не домовились ніпрощо, але Ердоган заявив Тампону що все ОК, перегавори прошли успішно і санкцій на Сосію не потрібно накладати.
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02.06.2025 16:51 Відповісти
Так. Саме заради цього вся ця херня і затівалася
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02.06.2025 17:05 Відповісти
Коротше, як у пісні «Всьо хорошо, прекрасная маркіза»!
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02.06.2025 16:54 Відповісти
Він уточнив, що він розуміє під "негативними результатами"?
Вступ у війну Китаю?
Ядерні (хімічні/бактеріологічні) удари?
Удари по НАТО?
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02.06.2025 16:55 Відповісти
Наші не врізали кацапам по морді ,
от турки і вважають ,
що негативних результатів не було
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02.06.2025 16:59 Відповісти
Негативних результатыв не було.
А чи були позитивні?
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02.06.2025 16:56 Відповісти
Знов відтермінують санкції рашистам
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02.06.2025 17:06 Відповісти
А що там з ****** у русні?
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02.06.2025 16:57 Відповісти
Ще б пару-трійку "павутин" і може б хоть щось позитивне проклюнулось
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02.06.2025 16:58 Відповісти
А із позитивного , послалі кацапів за руснявим кораблем
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02.06.2025 17:01 Відповісти
звичайно, це не мирні перемовини..., про обміни полоненими якось домовлялись без зустрічей на офіційному рівні й все якось виходило..., на мирних перемовинах домовляються про мир, про умови, про те як і хто там буде щось контролювати... це імітація перемовин для кращого друга Донні, щоб з санкціями тягнув якомога довше...
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02.06.2025 17:03 Відповісти
Саме так. Щоб нічого не заважало рашці і далі знищувати Україну(
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02.06.2025 17:07 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=xEAMMA8qesU "Діла йшли не те шо х%йово" (С) Митець
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02.06.2025 17:34 Відповісти
В духе Высоцкого "толку было с него, как с козла молока, но вреда однако тоже никакого."
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02.06.2025 17:43 Відповісти
 
 