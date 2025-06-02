МСЗ Туреччини про переговори України та РФ: Негативних результатів не було
У Міністерстві закордонних справ Туреччини прокоментували другий раунд переговорів між делегаціями України та Росії в Стамбулі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Anadolu.
Речник Міністерства закордонних справ Туреччини Онджу Кечелі сказав, коментуючи переговори між Росією та Україною, організованих Туреччиною в Стамбулі, що "негативних результатів не було".
Нагадаємо, 2 червня 2025 року відбулися переговори України та Росії у Стамбулі. Вони тривали понад годину.
Топ коментарі
+4 ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар02.06.2025 16:51 Відповісти Посилання
+4 Погрібний Олександр
показати весь коментар02.06.2025 16:54 Відповісти Посилання
+3 Остап Покотило
показати весь коментар02.06.2025 16:58 Відповісти Посилання
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Вступ у війну Китаю?
Ядерні (хімічні/бактеріологічні) удари?
Удари по НАТО?
от турки і вважають ,
що негативних результатів не було
А чи були позитивні?