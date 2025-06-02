МСЗ Туреччини про переговори України та РФ: Негативних результатів не було

У Міністерстві закордонних справ Туреччини прокоментували другий раунд переговорів між делегаціями України та Росії в Стамбулі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Anadolu.

Речник Міністерства закордонних справ Туреччини Онджу Кечелі сказав, коментуючи переговори між Росією та Україною, організованих Туреччиною в Стамбулі, що "негативних результатів не було".

Нагадаємо, 2 червня 2025 року відбулися переговори України та Росії у Стамбулі. Вони тривали понад годину.

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