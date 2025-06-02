Украина получила от РФ "меморандум", команда неделю будет изучать его, - Умеров

Украина в течение недели изучит представленный делегацией РФ в Стамбуле "мирный меморандум" по урегулированию войны.

Об этом министр обороны Рустем Умеров сообщил на брифинге по результатам переговоров с РФ в Стамбуле, передает Цензор.НЕТ.

"Украинская сторона получила от российской стороны "меморандум" и у команды будет неделя на его изучение. После этого стороны скоординируют следующие шаги", - сказал министр.

По его словам, России также надо еще неделю, чтобы ответить на меморандум Украины о прекращении огня.

"Пару дней назад мы поделились своим документом с российской стороной, но от них не было никакого ответа включительно с сегодняшним днем. Только во время сегодняшней дискуссии нам ответили. Они сказали, что им надо минимум неделю, чтобы рассмотреть любой ответ", - добавил глава украинской делегации.

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По словам Умерова, Украина на переговорах выдвинула России 3 пункта:

прекращение огня в течение 3 месяцев;

освобождение всех военнопленных и возвращение похищенных детей;

встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским и диктатором РФ Путиным.

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