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Новости Переговоры в Турции Меморандум о прекращении огня
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Украина получила от РФ "меморандум", команда неделю будет изучать его, - Умеров

Умеров: Украина получила мирный меморандум от России

Украина в течение недели изучит представленный делегацией РФ в Стамбуле "мирный меморандум" по урегулированию войны.

Об этом министр обороны Рустем Умеров сообщил на брифинге по результатам переговоров с РФ в Стамбуле, передает Цензор.НЕТ.

"Украинская сторона получила от российской стороны "меморандум" и у команды будет неделя на его изучение. После этого стороны скоординируют следующие шаги", - сказал министр.

По его словам, России также надо еще неделю, чтобы ответить на меморандум Украины о прекращении огня.

"Пару дней назад мы поделились своим документом с российской стороной, но от них не было никакого ответа включительно с сегодняшним днем. Только во время сегодняшней дискуссии нам ответили. Они сказали, что им надо минимум неделю, чтобы рассмотреть любой ответ", - добавил глава украинской делегации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина и РФ договорились об обмене всеми тяжелоранеными военнопленными и лицами в возрасте до 25 лет, - Умеров

По словам Умерова, Украина на переговорах выдвинула России 3 пункта:

  • прекращение огня в течение 3 месяцев;
  • освобождение всех военнопленных и возвращение похищенных детей;
  • встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским и диктатором РФ Путиным.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина предложила РФ провести еще один раунд переговоров до конца месяца, - Умеров

Автор: 

россия (96107) Меморандум (146) переговоры с Россией (1156) Умеров Рустем (559)


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Топ комментарии
+10
Можно сразу его выбросить в мусорку,там одни хотелки для затягивания переговоров.
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02.06.2025 17:20 Ответить
+5
А чого не оприлюднили?
Тихо робляться погані справи.....
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02.06.2025 17:34 Ответить
+4
Гарно аби вивчення проходило в Сумах.
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02.06.2025 17:24 Ответить
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российская и украинская делегации не пожали друг другу руки и не предложили ничего, что могло бы свидетельствовать о прогрессе в потенциальной сделке, поскольку путин отказывается отступать от своих максималистских требований - FT
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02.06.2025 17:20 Ответить
Можно сразу его выбросить в мусорку,там одни хотелки для затягивания переговоров.
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02.06.2025 17:20 Ответить
що там вивчать? тільки сраку можна їм підтерти
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02.06.2025 17:21 Ответить
Не принижуйте нашу сраку - цей документ не вартий її!
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02.06.2025 17:26 Ответить
А зустріч в присутності партнерів чому не вказано?
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02.06.2025 17:21 Ответить
Тиждень будуть шукати "хоч щось позитивне"?
Дайте мені, я вам за ГОДИНУ знайду "безліч НЕГАТИВУ" у тому, кацапському меморандумі.
З-за чого його ні в якому разі підписувати НЕМОЖЛИВО!
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02.06.2025 17:23 Ответить
Какая там неделя, выбросить в туалет и всё изучение...
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02.06.2025 17:23 Ответить
ні, ну поки той во, то можна й почитати, шоб легше виходило, а тоді і використати за призначенням.
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02.06.2025 17:32 Ответить
Ну нет, те бамажки взападло использовать по тому назначению ещё хворь какая приключится .
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02.06.2025 17:49 Ответить
Гарно аби вивчення проходило в Сумах.
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02.06.2025 17:24 Ответить
Опублікуйте!
До вечора розберемо до останньої літери та кожної коми.
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02.06.2025 17:26 Ответить
можно було і по вайберу. Чого ото гроші тринькати
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02.06.2025 17:28 Ответить
А відповідь відправимо дронами, а краще б балістичними ракетами!
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02.06.2025 17:28 Ответить
зато в Туреччину з'їздили. пошта ж не працює - голуби захворіли
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02.06.2025 17:29 Ответить
Відповідь на кацапомеморандум приїде на фурах )))
Нова кацапофобія "страхфур"
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02.06.2025 17:30 Ответить
Вчора Зєля нив, що "рсукі досі не показали нам меморандум!!!!!11"

Показали. Де оприлюднення? Чи українцям знати необов'язково?
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02.06.2025 17:31 Ответить
Показали, тепер наша черга тягнути час.
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02.06.2025 17:50 Ответить
Умеров замість оборони буде вивчати....
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02.06.2025 17:34 Ответить
А чого не оприлюднили?
Тихо робляться погані справи.....
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02.06.2025 17:34 Ответить
Папірець з 3-5 листів два тижні ? Навіть з експертами два дні - це забагато.
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02.06.2025 17:38 Ответить
Тиждень! Цинічне затягування часу. Ще 5.000 смертей їм потрібно хоча б.
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02.06.2025 17:39 Ответить
Пан Умєров схоже читає водячи пальцем по літерах.
Бо ТИЖДЕНЬ читати сраний папірець - це занадто навіть для зелених недоумків...
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02.06.2025 17:40 Ответить
Є така можливість, що за цей тиждень щось станеться таке, що їм буде не до цього папірця. А Україна вирішила тримати паузу та тягнути час.
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02.06.2025 17:48 Ответить
Мабуть усе простіше - цього папірця мають прочитати, усвідомити і відреагувати європейці та Трамп з компанією - після цього Зеленському скажуть як танцювати - і наша найпотужніша зелена делегація солідно так видасть "свій" вердикт.
Нажаль, в силу як об'єктивних, так і суб'єктивних оставин Україна перестала бути суб'єктом.
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02.06.2025 17:52 Ответить
Не виключаю і такий варіант, життя несправедливе
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02.06.2025 19:02 Ответить
Якщо -б Умеров, Зеленський, Мясирський,більш займалися своїми обовязками , і головне несли відповідальність за пагане їх виконання,чим скористався агресор, а не вивчали умови примусових "мирних" переговорів для України, ситуація на фронті була-б ліпше, а втрат значно меньше.
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02.06.2025 17:50 Ответить
А куди зникла вимога невідкладної зупинки бойових дій, чого це розтягнуто у часі на 3 місяці ?
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02.06.2025 17:51 Ответить
"..команда неделю будет изучать его, - Умеров"
Неделю? Изучать? Что там изучать? Это что, иностраннй язык? Одного дня за так вполне хватит..
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02.06.2025 18:25 Ответить
 
 