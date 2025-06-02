Украина получила от РФ "меморандум", команда неделю будет изучать его, - Умеров
Украина в течение недели изучит представленный делегацией РФ в Стамбуле "мирный меморандум" по урегулированию войны.
Об этом министр обороны Рустем Умеров сообщил на брифинге по результатам переговоров с РФ в Стамбуле, передает Цензор.НЕТ.
"Украинская сторона получила от российской стороны "меморандум" и у команды будет неделя на его изучение. После этого стороны скоординируют следующие шаги", - сказал министр.
По его словам, России также надо еще неделю, чтобы ответить на меморандум Украины о прекращении огня.
"Пару дней назад мы поделились своим документом с российской стороной, но от них не было никакого ответа включительно с сегодняшним днем. Только во время сегодняшней дискуссии нам ответили. Они сказали, что им надо минимум неделю, чтобы рассмотреть любой ответ", - добавил глава украинской делегации.
По словам Умерова, Украина на переговорах выдвинула России 3 пункта:
- прекращение огня в течение 3 месяцев;
- освобождение всех военнопленных и возвращение похищенных детей;
- встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским и диктатором РФ Путиным.
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Дайте мені, я вам за ГОДИНУ знайду "безліч НЕГАТИВУ" у тому, кацапському меморандумі.
З-за чого його ні в якому разі підписувати НЕМОЖЛИВО!
До вечора розберемо до останньої літери та кожної коми.
Нова кацапофобія "страхфур"
Показали. Де оприлюднення? Чи українцям знати необов'язково?
Тихо робляться погані справи.....
Бо ТИЖДЕНЬ читати сраний папірець - це занадто навіть для зелених недоумків...
Нажаль, в силу як об'єктивних, так і суб'єктивних оставин Україна перестала бути суб'єктом.
Неделю? Изучать? Что там изучать? Это что, иностраннй язык? Одного дня за так вполне хватит..