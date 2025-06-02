Нейтралитет Украины, признание Крыма, снятие всех санкций: Россия опубликовала "мирный меморандум". ДОКУМЕНТ

Российская сторона опубликовала так называемый "мирный меморандум", который передала Украине во время переговоров 2 июня в Стамбуле. Он включает, в частности, нейтралитет Украины и международное признание временно оккупированных украинских территорий.

Как передает Цензор.НЕТ, документ опубликовали ряд росСМИ.

Главные положения из российского "меморандума"

Предложено два варианта прекращения огня:

Первый предусматривает выход ВСУ из оккупированных Россией Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Второй (пакетное предложение) содержит пункты о запрете передислокации войск, прекращении мобилизации и поставок иностранной военной помощи Киеву, начале демобилизации.

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Кроме того, в документе оговаривается "нейтралитет Украины, ее отказ от вступления в НАТО".

Также есть пункт о запрете на военную деятельность других стран в Украине (речь идет о миротворцах. - Ред.).

Другие требования Кремля к Украине:

Безъядерный статус Украины, установление предельной численности ВСУ.

Снятие Украиной всех экономических санкций, введенных против России и отказ от новых.

Международно-правовое признание Крыма и 4 оккупированных областей частью России.

Взаимный отказ от претензий в связи "с убытками от боевых действий".

Обеспечение прав и свобод русскоязычного населения, снятие ограничений на деятельность УПЦ, запрет "героизации нацизма".

Проведение выборов в Украине, а затем подписание мирного договора.

Запрет на прием и размещение ядерного оружия в Украине и тому подобное.

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