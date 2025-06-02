Нейтралитет Украины, признание Крыма, снятие всех санкций: Россия опубликовала "мирный меморандум". ДОКУМЕНТ
Российская сторона опубликовала так называемый "мирный меморандум", который передала Украине во время переговоров 2 июня в Стамбуле. Он включает, в частности, нейтралитет Украины и международное признание временно оккупированных украинских территорий.
Как передает Цензор.НЕТ, документ опубликовали ряд росСМИ.
Главные положения из российского "меморандума"
Предложено два варианта прекращения огня:
- Первый предусматривает выход ВСУ из оккупированных Россией Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.
- Второй (пакетное предложение) содержит пункты о запрете передислокации войск, прекращении мобилизации и поставок иностранной военной помощи Киеву, начале демобилизации.
Кроме того, в документе оговаривается "нейтралитет Украины, ее отказ от вступления в НАТО".
Также есть пункт о запрете на военную деятельность других стран в Украине (речь идет о миротворцах. - Ред.).
Другие требования Кремля к Украине:
- Безъядерный статус Украины, установление предельной численности ВСУ.
- Снятие Украиной всех экономических санкций, введенных против России и отказ от новых.
- Международно-правовое признание Крыма и 4 оккупированных областей частью России.
- Взаимный отказ от претензий в связи "с убытками от боевых действий".
- Обеспечение прав и свобод русскоязычного населения, снятие ограничений на деятельность УПЦ, запрет "героизации нацизма".
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Проведение выборов в Украине, а затем подписание мирного договора.
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Запрет на прием и размещение ядерного оружия в Украине и тому подобное.
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вам сегодня приподнёс, толстый хер под самый нос
п.с. застопоряться під сумами підуть на чернігівщину чи харків.
а дурачки і далі сміються з тупих кацапів які от от закінчаться.
Включайте тоді всю парашу в наші історично ісконні українські землі. Це ми їх свого часу їм дали.
-Самостійно прибути у фільтраційні табори в Мордовії і Колимі!
Здати власну житлову площу окупаційними прихвостням, призначеним портновими-мертвечуками та іншими помічниками ригоАНАЛІВ по областях ….
Мабуть, московіти дуже поспішали, і замилили цей пункт!??
І Дніпро, і кручі
Стали вам поперек горла,
Москалі вонючі .
Щоб ви салом отруїлись,
В Дніпрі потонули,
Та дорогу в Україну
Навіки забули!
У нас люди працьовиті,
Чорнозем родючий,
А ви ледарі й п"яниці
Пацюки смердючі!
Нам від вашого народу
Не треба нічого!
Краще йдіть собі лікуйте
Ірода дурного.
Геть із нашої домівки!
Ми - навіки Вільні!
Тут Московії не буде!
Слава Україні !!!
Цікаво, а що б зробили еуропейці, якби Україна погодилася на один із них? Видихнули з полегшенням і почали плескати у долоні?
цю смердючу мову ніхто не розуміє,
треба було переклад вимагати,
а цю гидоту в пащеки їм засунути
переговори ...теж мені.., хай щезнуть
Де вони, пилять, взяли такого ідіота??
Питання в іншому - вони просуваються не за допомогою м'яса ( не слухайте тєлєк !) а за допомогою зброї - дрони , КАБи , ракети , артилерія і т.д ... вони знищують наші міста і села - народ розбігається ! В такому темпі - витримає Україна ще 3-5 років ? От що треба розуміти ...
думал начнут хитрить, дипломатить
Виглядає як текст імбіцилів.
Катсаби, ідіть ***** !!!
Вони ж тищу раз казали про усунення "першопричин" тобто: лібо війна, лібо добровільна капітуляція.
Так за що кров пролівали?
Дождався 47й "мирного" меморандуму?
Вже не кажучи про нахабство і абсурдність цієї цидулки, невже ж хтось не розуміє, що скорочення ЗСУ, обмеження озброєнь означає тільки одне: через дуже короткий час рашистськи танки знов посунуть на Київ, типа Україна порушила сама домовленності і пу вимушен захищатися... від уераїнців на території України, обіцянки дотримання пу угоди будуть такими же "надійними", як договори про дружбу, будапештський меморандум.
Ціль пу - back to ussr...
Чи згодні з цим європейці... якім доведеться зустрічати "туристів на танках з країни саветов", які силомиць мобілізують в свою армію українців, разом зі ждунами і ухилянтами?
...те, що зараз коїться на оккупованих територіях стане реальністю для всій країни, що навіть ждунам замало не покажеться.
To be or not to be, that is the question чи завалить 47й Україну зброєю, чи завалить країну на догоду пу під соусом "мир за 24 години"?
Янукович пiдписав закон, що закрiплює позаблоковий статус України
20.02.2014
Вторгнення в Крим.