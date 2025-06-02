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Новости Требования РФ относительно прекращения огня Меморандум о прекращении огня
11 401 82

Нейтралитет Украины, признание Крыма, снятие всех санкций: Россия опубликовала "мирный меморандум". ДОКУМЕНТ

Российская сторона опубликовала так называемый "мирный меморандум", который передала Украине во время переговоров 2 июня в Стамбуле. Он включает, в частности, нейтралитет Украины и международное признание временно оккупированных украинских территорий.

Как передает Цензор.НЕТ, документ опубликовали ряд росСМИ.

Главные положения из российского "меморандума"

Предложено два варианта прекращения огня:

  1. Первый предусматривает выход ВСУ из оккупированных Россией Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.
  2. Второй (пакетное предложение) содержит пункты о запрете передислокации войск, прекращении мобилизации и поставок иностранной военной помощи Киеву, начале демобилизации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Меморандум" РФ включает требования к Украине вывести ВСУ из четырех областей, которые Москва считает "своими", - Axios

Кроме того, в документе оговаривается "нейтралитет Украины, ее отказ от вступления в НАТО".

Также есть пункт о запрете на военную деятельность других стран в Украине (речь идет о миротворцах. - Ред.).

Другие требования Кремля к Украине:

  • Безъядерный статус Украины, установление предельной численности ВСУ.
  • Снятие Украиной всех экономических санкций, введенных против России и отказ от новых.
  • Международно-правовое признание Крыма и 4 оккупированных областей частью России.
  • Взаимный отказ от претензий в связи "с убытками от боевых действий".
  • Обеспечение прав и свобод русскоязычного населения, снятие ограничений на деятельность УПЦ, запрет "героизации нацизма".

  • Проведение выборов в Украине, а затем подписание мирного договора.

  • Запрет на прием и размещение ядерного оружия в Украине и тому подобное.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина получила от РФ "меморандум", команда неделю будет изучать его, - Умеров

Мирный меморандум России: опубликован текст требований к Украине
Мирный меморандум России: опубликован текст требований к УкраинеМирный меморандум России: опубликован текст требований к Украине

Автор: 

россия (96107) Меморандум (146) война в Украине (4597)


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Топ комментарии
+25
На завтрішній сесії Верховної Ради голосуєм за включення в Україну всіх наших історичних земель тимчасово контрольованих Москвою. А конкретно Кубань, Ставропільський край, Воронежська, Курська, Білгородська області, Далекий Схід. Я б ще й Ямал та Камчатку забирав. Хай буде наше.
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02.06.2025 19:58 Ответить
+22
кремле-фашысты в своём репертуаре.
вам сегодня приподнёс, толстый хер под самый нос
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02.06.2025 19:56 Ответить
+17
Пропустили московіти, один пункт для Українців:
-Самостійно прибути у фільтраційні табори в Мордовії і Колимі!
Здати власну житлову площу окупаційними прихвостням, призначеним портновими-мертвечуками та іншими помічниками ригоАНАЛІВ по областях ….
Мабуть, московіти дуже поспішали, і замилили цей пункт!??
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02.06.2025 20:01 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
кремле-фашысты в своём репертуаре.
вам сегодня приподнёс, толстый хер под самый нос
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02.06.2025 19:56 Ответить
4 області? хай прийдуть і візьмуть.
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02.06.2025 19:57 Ответить
Якщо і візьмуть ,то ще млн покладуть алкашів.
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02.06.2025 19:59 Ответить
Покладуть скільки треба - їм їх не шкода , тим більше що вистачає всього - і найманців і бабла , аби їм платити !
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02.06.2025 20:02 Ответить
Більше. У них немає жодної можливості захопити Херсон і Запоріжжя.
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02.06.2025 20:04 Ответить
А як що до Сум ...?
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02.06.2025 20:15 Ответить
їхня головна мета це донбас, Покровськ та краматорська агломерація, атака на суми це відволікаючий удар щоб ми зняли звідти резерви.
п.с. застопоряться під сумами підуть на чернігівщину чи харків.
а дурачки і далі сміються з тупих кацапів які от от закінчаться.
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02.06.2025 21:01 Ответить
Так ото ж ...
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02.06.2025 21:34 Ответить
Малюк показав ,як можна подолати РЕБи) так і тут : десь в лісі залишити криївку з дронами і чекати ,коли поскалів навколо назбирається)Так і буде.
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02.06.2025 20:19 Ответить
Рашистам-візміть оці свої папірці згорніть у трубочку та засуньтє сєбє в ізвєстнає тьомнає мєста...
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02.06.2025 19:57 Ответить
На завтрішній сесії Верховної Ради голосуєм за включення в Україну всіх наших історичних земель тимчасово контрольованих Москвою. А конкретно Кубань, Ставропільський край, Воронежська, Курська, Білгородська області, Далекий Схід. Я б ще й Ямал та Камчатку забирав. Хай буде наше.
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02.06.2025 19:58 Ответить
А потім будемо обмінюватись з парашею не захопленими територіями.
Включайте тоді всю парашу в наші історично ісконні українські землі. Це ми їх свого часу їм дали.
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02.06.2025 20:13 Ответить
незахопленими
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02.06.2025 21:15 Ответить
дякую за Ямал (ямало-ненецький- "татаро- хохляцькиий") нац. округ! Ще сірий та жовтий клин!
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02.06.2025 21:39 Ответить
Да понятно, шо вы бы сдались ещё в 2014г. 🤣😊😅🤡🥳😆🤣😊 ********** прихвостень!!!😅🤡🥳😆🤣😊
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02.06.2025 20:40 Ответить
И говна на лопате...
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02.06.2025 20:01 Ответить
Пропустили московіти, один пункт для Українців:
-Самостійно прибути у фільтраційні табори в Мордовії і Колимі!
Здати власну житлову площу окупаційними прихвостням, призначеним портновими-мертвечуками та іншими помічниками ригоАНАЛІВ по областях ….
Мабуть, московіти дуже поспішали, і замилили цей пункт!??
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02.06.2025 20:01 Ответить
текст как-то по-дыбильному написанный....
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02.06.2025 20:01 Ответить
А як вам, кацапи, це - "фура за фурою дрони подавай"..
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02.06.2025 20:02 Ответить
Висновок такий : так як з літаками,так з усім ,що належить чи там де є москалі)
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02.06.2025 20:02 Ответить
Щоб лани широкополі,
І Дніпро, і кручі
Стали вам поперек горла,
Москалі вонючі .
Щоб ви салом отруїлись,
В Дніпрі потонули,
Та дорогу в Україну
Навіки забули!
У нас люди працьовиті,
Чорнозем родючий,
А ви ледарі й п"яниці
Пацюки смердючі!
Нам від вашого народу
Не треба нічого!
Краще йдіть собі лікуйте
Ірода дурного.
Геть із нашої домівки!
Ми - навіки Вільні!
Тут Московії не буде!
Слава Україні !!!
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02.06.2025 20:03 Ответить
вообщем війна
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02.06.2025 20:03 Ответить
Шо перший варіант, шо другий - суцільна капітуляція.

Цікаво, а що б зробили еуропейці, якби Україна погодилася на один із них? Видихнули з полегшенням і почали плескати у долоні?
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02.06.2025 20:05 Ответить
Всі видихнули б з полегшенням. А десь половина і в долоні би поплескала.
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02.06.2025 20:25 Ответить
Європейці б напружилися, бо далі будуть вони на черзі. Вже готують розширити кацапам сувальський коридор. Тому європейцям вигідно щоб кацапи поки буксували тут і в них був час пожити спокійно споглядаючи на війну з диванів.
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02.06.2025 20:29 Ответить
зайве підтвердження загального діагнозу - генетична параноїдальна шизофренія.
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02.06.2025 20:05 Ответить
трампаксе, ну що, ще 2 тижні ?
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02.06.2025 20:05 Ответить
Ну що ж-за себе говорити не можу, бо я не в Україні. Українці, які зараз в Україні-ви згодні на це?
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02.06.2025 20:06 Ответить
приїзди - розповімо особисто
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02.06.2025 20:10 Ответить
Ти за себе вже сказав тим що звалив.
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02.06.2025 20:37 Ответить
ВР має прописати в Українську конституцію відповідно землі суміжних з нами областей і на слідуючій зустрічі говорити про обмін територій.
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02.06.2025 20:06 Ответить
Коли виростите до "Абв.....я", тоді зрозумієте! А може, й ні!
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02.06.2025 21:05 Ответить
де переклад українською?
цю смердючу мову ніхто не розуміє,
треба було переклад вимагати,
а цю гидоту в пащеки їм засунути
переговори ...теж мені.., хай щезнуть
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02.06.2025 20:10 Ответить
Дивні не ці вимоги ,десь такі і чекав. Дивні заяви Умерова шо є що обговорювати і що потрібна зустріч "лідерів".....
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02.06.2025 20:13 Ответить
Путьку в Гаагу, лаврова, шойгу, скабеву, симомонян и других под трибунал ...
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02.06.2025 20:15 Ответить
А хер в сраку не тісно?
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02.06.2025 20:17 Ответить
Що там сьодні умєрофф гавкав? Що раша-підєр встрінеться з Зеленським "20-30 числа цього місяця", і всі "питання" буде "вирішено"?

Де вони, пилять, взяли такого ідіота??
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02.06.2025 20:17 Ответить
Загинули вони капітально! За щоку їм!
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02.06.2025 20:18 Ответить
Кацапи, ПНХ!!!!
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02.06.2025 20:19 Ответить
Тут мирним планом і не пахне. Це план повної капітуляції. Хватить вже вести з божевільними дикунами переговори бо нервів не хватає
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02.06.2025 20:20 Ответить
Звісно так краще - послати їх нах ... нехай , й надалі , просуваються на захід - так ?
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02.06.2025 20:26 Ответить
Звісно краще. З боями вони ще положать 5 мільйонів рашистів і 5-10 років тільки щоб дійти до тих областей які вони хочуть. Це набагато краще ніж капітулювати і віддати їм всю Україну без бою і самим піти в концабори
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02.06.2025 20:32 Ответить
Ніхто , звісно , капітулювати не буде !
Питання в іншому - вони просуваються не за допомогою м'яса ( не слухайте тєлєк !) а за допомогою зброї - дрони , КАБи , ракети , артилерія і т.д ... вони знищують наші міста і села - народ розбігається ! В такому темпі - витримає Україна ще 3-5 років ? От що треба розуміти ...
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02.06.2025 21:38 Ответить
Не за допомогою м'яса рашисти продвигаються? Все з тобою ясно. Іди нах кацап.
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02.06.2025 21:41 Ответить
Та не питання - можеш , до мене , приєднатися - тут свіже повітря і "пташки" весь час літають ... чи сцикотно ? Лише за компом хоробрості вистачає ?
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02.06.2025 21:51 Ответить
Як там сказав вовочка "сайдьомся па сєрєдінє"🤬
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02.06.2025 20:20 Ответить
Нехай перекладуть українською або англійською. Кацапську ми не розуміємо
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02.06.2025 20:21 Ответить
Ну ну
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02.06.2025 20:22 Ответить
після "ВИКОНАННЯ " рашистами і американцями БУДАПЕШТСЬКОГО МЕМОРАНДУМУ З ВІДМОВОЮ ВІД НЕЙТРАЛІТЕТУ І БЕЗЯДЕРНОГО СТАТУСУ МОЖНА І ОДНИХ І ДРУГИХ ПОСИЛАТИ НАКУЙ РАЗОМ І СТАВИТИ РАКЕТИ З ЯДЕРНИМИ БОЄГОЛОВКАМИ НА ЧЕРГУВАННЯ
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02.06.2025 20:24 Ответить
Орки ще й надіються відновити газовий транзит через Україну в Європу. Хто там розказував що рашистам не потрібна більше наша ГТС бо в ни є північні патьоки? Розберіть вже нахер все що з'єднує нас з Кацапстаном щоб в них даже ілюзії не було що вони все повернуть взад
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02.06.2025 20:25 Ответить
чому в складі нашої делегації не було морпіха з о.Зміїний??
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02.06.2025 20:26 Ответить
ню-ню. А фуру під Мавзолей вони не хочуть?
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02.06.2025 20:26 Ответить
Ну і що тут тиждень вивчати?
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02.06.2025 20:27 Ответить
Треба потягнути час..... може Трамп не запросить ще 2....3 тиждні для "розуміння" ситуації та почне душити засрашку..... хоча шансів мало на те
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02.06.2025 20:39 Ответить
*****, ты шо з глузду з'їхав?!?!🤡🤗🤣🥳🤪🤡 ********** 😊😅🤡🥳
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02.06.2025 20:28 Ответить
четкий хороший МЕРТВЫЙ мемесрандум
думал начнут хитрить, дипломатить
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02.06.2025 20:28 Ответить
А де наш мирний план з нашими вимогами на курську, белгородську і кубанську області, з виводом звідти рашистів, з виходом Сосії з ОДКБ, з роззброєнням Сосії від стратегічної авіації, ядерної зброї, флоту, ракетних військ і виплатою репарацій Україні?
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02.06.2025 20:29 Ответить
Чесно. Для мене нічого несподіваного. Тільки розумова людина може очікувати адекватності від рашиських нелюдей які повністю з'їхали з розуму!
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02.06.2025 20:38 Ответить
Українська мова, я припускаю, також отримає статус офіційної в Росії?
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02.06.2025 20:38 Ответить
6000 тіл повернуть.
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02.06.2025 20:39 Ответить
Діти в 1-му класі більш усвідомлено формулюють побажання.
Виглядає як текст імбіцилів.

Катсаби, ідіть ***** !!!
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02.06.2025 20:41 Ответить
Пігулка памяті для москалів....Мапа історично населених українцями територій ... У регіонахт так звагоі росії - це Кубань, Стародубщина, Північна та Східна Слобожанщина - зараз це Краснодарський край, Білгородська, Брянська, Воронезька, Курська та Ростовська області.... Москалі забули просту народну мудрість"Не зазіхай на чуже, бо втратиш своє" - це народне прислів'я, яке означає, що якщо ти будеш заздрити або прагнути того, що належить комусь іншому, то ризикуєш втратити те, що маєш. Іншими словами, занадто велике прагнення чужого може призвести до втрати власного. Бо прийде час і ми це нагадаємо....
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02.06.2025 20:46 Ответить
Ну и ***** это было нужно, тянуть кота за яйца и ездить с ним в Стамбул?
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02.06.2025 20:49 Ответить
Старий Трамп, з Венсом та Віткоффом, якийсь «діл» забадяжили з *******, на його обіцянки їм за це грошей дати!!
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02.06.2025 21:30 Ответить
Тобто, як було добре зрозуміло давним давно, что окрім плану поетапной капітуляції, нічого іншого в тому меморандумі не буде.
Вони ж тищу раз казали про усунення "першопричин" тобто: лібо війна, лібо добровільна капітуляція.
Так за що кров пролівали?
Дождався 47й "мирного" меморандуму?
Вже не кажучи про нахабство і абсурдність цієї цидулки, невже ж хтось не розуміє, що скорочення ЗСУ, обмеження озброєнь означає тільки одне: через дуже короткий час рашистськи танки знов посунуть на Київ, типа Україна порушила сама домовленності і пу вимушен захищатися... від уераїнців на території України, обіцянки дотримання пу угоди будуть такими же "надійними", як договори про дружбу, будапештський меморандум.
Ціль пу - back to ussr...
Чи згодні з цим європейці... якім доведеться зустрічати "туристів на танках з країни саветов", які силомиць мобілізують в свою армію українців, разом зі ждунами і ухилянтами?
...те, що зараз коїться на оккупованих територіях стане реальністю для всій країни, що навіть ждунам замало не покажеться.
To be or not to be, that is the question чи завалить 47й Україну зброєю, чи завалить країну на догоду пу під соусом "мир за 24 години"?
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02.06.2025 20:52 Ответить
15.07.2010
Янукович пiдписав закон, що закрiплює позаблоковий статус України
20.02.2014
Вторгнення в Крим.
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02.06.2025 21:05 Ответить
це все - гарантія для параші подальшої окупації України.
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02.06.2025 21:15 Ответить
Ху...ло вчергове витерло свого зморщеного цвіркуна об морду рудого клоуна "TACO"...
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02.06.2025 21:24 Ответить
Та які проблеми? Подати свинособакам свій меморандум..без'ядерний і позаблоковий статус свинарника... встановлення граничної кількості армії.. вивід свинособак з України до кордонів 91ого року.. гарантовано виплатити контрибуції за напад, відновлення коштом платників податків свинарника всього знищеного війною..забезпечення прав україномовного населення в свинарнику, відкриття шкіл, ВУЗів з українською мовою навчання..відставка ***** з передачею тіла міжнародний трибунал і т.д. А далі можна розмовляти.
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02.06.2025 21:31 Ответить
это после фактического разгрома всей авиации рашки?!уроды кацапские,вы проиграли и все условия диктует Украина!у кого козыри в руках тот и пан!
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02.06.2025 21:34 Ответить
Забули пункт 10) - Велику таку з*лупу на комірець!
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02.06.2025 21:47 Ответить
 
 