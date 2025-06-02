"Меморандум" РФ включает требования к Украине вывести ВСУ из четырех областей, которые Москва считает "своими", - Axios

В "мирном меморандуме", который Россия передала Украине в Стамбуле 2 июня, представлены условия Москвы для прекращения огня и мирного соглашения. Позиция Кремля фактически остается неизменной.

Об этом пишет издание Axios со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

В частности, как отмечается, среди требований России является вывод украинских войск из областей Украины, на которые претендует РФ.

"Позиция России, изложенная в "мирном меморандуме", остается "как и была" и включает требования к Украине вывести войска из регионов, которые Россия считает своими", - сказал изданию украинский чиновник.

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Украинский чиновник не уточнил конкретные названия, но, вероятно, речь идет о Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях.

Кроме того, россияне предложили до 10 июля вернуть 10 детей, вывезенных из Украины.

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Напомним, 2 июня 2025 года состоялись переговоры Украины и России в Стамбуле. Они продолжались более часа.

Министр обороны и глава украинской делегации в Стамбуле Рустем Умеров сообщил, что во время второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня Украина и Россия договорились о новых обменах пленными в формате "всех на всех" по категориям: тяжелораненые и тяжелобольные, молодежь от 18 до 25 лет.

Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что Россия предложила Украине "конкретное прекращение огня" на 2-3 дня на отдельных участках фронта.