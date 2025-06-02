"Меморандум" РФ включает требования к Украине вывести ВСУ из четырех областей, которые Москва считает "своими", - Axios
В "мирном меморандуме", который Россия передала Украине в Стамбуле 2 июня, представлены условия Москвы для прекращения огня и мирного соглашения. Позиция Кремля фактически остается неизменной.
Об этом пишет издание Axios со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.
В частности, как отмечается, среди требований России является вывод украинских войск из областей Украины, на которые претендует РФ.
"Позиция России, изложенная в "мирном меморандуме", остается "как и была" и включает требования к Украине вывести войска из регионов, которые Россия считает своими", - сказал изданию украинский чиновник.
Украинский чиновник не уточнил конкретные названия, но, вероятно, речь идет о Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях.
Кроме того, россияне предложили до 10 июля вернуть 10 детей, вывезенных из Украины.
Напомним, 2 июня 2025 года состоялись переговоры Украины и России в Стамбуле. Они продолжались более часа.
Министр обороны и глава украинской делегации в Стамбуле Рустем Умеров сообщил, что во время второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня Украина и Россия договорились о новых обменах пленными в формате "всех на всех" по категориям: тяжелораненые и тяжелобольные, молодежь от 18 до 25 лет.
Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что Россия предложила Украине "конкретное прекращение огня" на 2-3 дня на отдельных участках фронта.
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їм же американці сказали:
"цо занадто, то нездорово"
вивід ЗСУ з неокупованих областей то надмірні бажання.
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Підводні човни, так дідводні човни. )
до конца марта 2022 переговоры с русней - хорошо, а потом вдруг плохо.
Нужно сперва научится делать резистор (сопротивление). Потом диод и транзистор. Это сложнее. Потом перейти на микросхемы. Потом научиться изготавливать чипы (БИС).
После этого можно будет начать разговаривать о собственной ракетной программе. Иначе это будет отверточная сборка иностранных блоков.
Кацапи , будемо вас вбивати до тих пір , допоки не покинете нашу
землю , до якоі ви не маєте жодного відношення !!
Що тут нового?
Шановні громадяни України, воювати замість нас не буде ніхто. Якщо готові: велкам ту ТЦК.
Якщо не готові, то не потрібно показувати зубки.
В окопі не був давненько. Максимум це сіряк. Каюсь.
А ти? Не бажаєш в війська?
воевать до 2030 года, чтобы польша успела переоружиться за счет могил украинцев? не, спасибо.
так хоть обмены пленными есть.