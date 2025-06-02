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Новости Требования РФ относительно прекращения огня Меморандум о прекращении огня
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"Меморандум" РФ включает требования к Украине вывести ВСУ из четырех областей, которые Москва считает "своими", - Axios

Мирный меморандум России: СМИ узнали требования к Украине

В "мирном меморандуме", который Россия передала Украине в Стамбуле 2 июня, представлены условия Москвы для прекращения огня и мирного соглашения. Позиция Кремля фактически остается неизменной.

Об этом пишет издание Axios со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

В частности, как отмечается, среди требований России является вывод украинских войск из областей Украины, на которые претендует РФ.

"Позиция России, изложенная в "мирном меморандуме", остается "как и была" и включает требования к Украине вывести войска из регионов, которые Россия считает своими", - сказал изданию украинский чиновник.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ предложила Украине прекращение огня на 2-3 дня на "отдельных участках фронта", - Мединский

Украинский чиновник не уточнил конкретные названия, но, вероятно, речь идет о Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях.

Кроме того, россияне предложили до 10 июля вернуть 10 детей, вывезенных из Украины.

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Напомним, 2 июня 2025 года состоялись переговоры Украины и России в Стамбуле. Они продолжались более часа.

Министр обороны и глава украинской делегации в Стамбуле Рустем Умеров сообщил, что во время второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня Украина и Россия договорились о новых обменах пленными в формате "всех на всех" по категориям: тяжелораненые и тяжелобольные, молодежь от 18 до 25 лет.

Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что Россия предложила Украине "конкретное прекращение огня" на 2-3 дня на отдельных участках фронта.

Автор: 

россия (96107) Меморандум (146) война в Украине (4597)


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Топ комментарии
+18
Послать парашу на йух с их "меморандумом" можно было не посещая Стамбула. Как СБУ вчера.
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02.06.2025 18:01 Ответить
+12
Ну і набуя був весь цей цирк? Для задоволення его одного рудого пі'дора?...
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02.06.2025 18:01 Ответить
+12
Цей цірк для трампа.
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02.06.2025 18:02 Ответить
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КЛАСІК) Ми зараз просто легітимізуєм цих виродків І ВСЕ. А це їм і треба і більше нічого
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02.06.2025 18:00 Ответить
ай молодці !
їм же американці сказали:

"цо занадто, то нездорово"
вивід ЗСУ з неокупованих областей то надмірні бажання.

.
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02.06.2025 18:14 Ответить
Ну, *******... Що тут скажеш.
Підводні човни, так дідводні човни. )
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02.06.2025 18:01 Ответить
Ну і набуя був весь цей цирк? Для задоволення его одного рудого пі'дора?...
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02.06.2025 18:01 Ответить
Цей цірк для трампа.
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02.06.2025 18:02 Ответить
Це цирк для Трампа і пуйла, аби не були накладені на росію санкції. Рашка це буде тягнути поки в бінокль Ужгород не побачить.
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02.06.2025 18:06 Ответить
так, Портніков назва все це місяць тому "театром для ТРАМПА" - а насправді точніше цирк.
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02.06.2025 18:10 Ответить
Ну Трампу підіграли, виступили в ролі циркової зебри. Україні яка з цього користь?
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02.06.2025 18:12 Ответить
та й для трампа видача лише 10 дітей то смішно
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02.06.2025 18:16 Ответить
А ви як думаєтє?
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02.06.2025 18:55 Ответить
Послать парашу на йух с их "меморандумом" можно было не посещая Стамбула. Как СБУ вчера.
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02.06.2025 18:01 Ответить
Не можна. Бо тоді один пришелепкуватий фанат ***** з Вашингтону отримає можливість звинуватити Україну у тому, що це ми не хочемо миру, а ***** - його прагне.
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02.06.2025 18:05 Ответить
В моём посте главное не пустопорожный киздёж СЕГОДНЯ, а то, что было ВЧЕРА.
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02.06.2025 18:11 Ответить
Якщо уй'обок до цих пір не розрізняє хто на кого напав і хто не хоче миру - то хрєн він зрозуміє і далі...
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02.06.2025 18:14 Ответить
Правильное завершение переговоров со свинособаками выглядит так.
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02.06.2025 18:17 Ответить
Таке враження шо оцей Axios створили кацапи та фінансують його.
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02.06.2025 18:01 Ответить
Норм вести "переговори" з рашистами?
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02.06.2025 18:01 Ответить
а что плохого в переговорах?

до конца марта 2022 переговоры с русней - хорошо, а потом вдруг плохо.
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02.06.2025 18:31 Ответить
А Умеров казочки розповідає ми будем вивчати ,ну якщо ти неспроможній дати відпорвідь на ультиматуми навіщо ти там ?
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02.06.2025 18:02 Ответить
Це може тривати роками, і поки цей цирк триватиме ніяких нових санкцій не варто чекати.
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02.06.2025 18:02 Ответить
Цирк скінчится дуже швидко, коли ми почнемо регулярно обстрілювати мацкву та інші великі міста мордора. Треба терміново розблокувати вітчизняну ракетну програму. ЇЇ тому кловани і заблокували, що би у рассіан не було проблем в тилу.
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02.06.2025 18:07 Ответить
Всё нужно делать постепенно.
Нужно сперва научится делать резистор (сопротивление). Потом диод и транзистор. Это сложнее. Потом перейти на микросхемы. Потом научиться изготавливать чипы (БИС).
После этого можно будет начать разговаривать о собственной ракетной программе. Иначе это будет отверточная сборка иностранных блоков.
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02.06.2025 18:28 Ответить
Нічого не міняється - тільки більше зброї - може зупинити кацапів
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02.06.2025 18:03 Ответить
,,Позиція Кремля фактично залишається незмінною"- Ну що ж....В такому випадку вони мають йти незмінним курсом російського корабля.....
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02.06.2025 18:03 Ответить
Імітація бурхливої діяльності для затягування часу, щоб було більше вбивств та руйнувань.
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02.06.2025 18:04 Ответить
Морда у якцапів часом не лусне? Нехай з початку куплять побільше ізострічки.
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02.06.2025 18:05 Ответить
Припхався смердючий орк в мій дім і каже :,, я буду тут жити , бо так я записав в своїй конституціі"!!
Кацапи , будемо вас вбивати до тих пір , допоки не покинете нашу
землю , до якоі ви не маєте жодного відношення !!
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02.06.2025 18:09 Ответить
Та півтори години тому ця новина по суті вже стояла в стрічці новин: "РФ передала Україні свій "мирний меморандум" з умовами припинення вогню й війни, - Axios"!!!
Що тут нового?
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02.06.2025 18:10 Ответить
Як тут все красиво, патріотично, а як тільки буде пост про мобілізацію... Так зразу гнів і блискавки...
Шановні громадяни України, воювати замість нас не буде ніхто. Якщо готові: велкам ту ТЦК.
Якщо не готові, то не потрібно показувати зубки.
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02.06.2025 18:10 Ответить
А ти шо за чмо?
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02.06.2025 18:15 Ответить
чмо це те що ти бачиш у дзеркалі або в вітринах коли тікаєш від тцк...
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02.06.2025 18:19 Ответить
А **** ти ****** з Польщі, курво?
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02.06.2025 18:16 Ответить
Знаєш курво що таке старлінк і як він працює?
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02.06.2025 18:17 Ответить
******* кацапська )))
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02.06.2025 18:17 Ответить
я в тобі не сумнівався. Хоча й ім'я якесь у тебе ухилянтське...
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02.06.2025 18:18 Ответить
Кацап, чого ти не в окопі? )))
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02.06.2025 18:22 Ответить
Ти правий, я не в окопі, чомусь вирішили командири, що я маю на плечах голову, і відправили на підвищення.
В окопі не був давненько. Максимум це сіряк. Каюсь.
А ти? Не бажаєш в війська?
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02.06.2025 19:10 Ответить
Цілком можливо що ти це Воїну ЗСУ з теплого дивану строчиш. Старлінки практично всі на польському ІР.
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02.06.2025 18:25 Ответить
та ну на х у й
воевать до 2030 года, чтобы польша успела переоружиться за счет могил украинцев? не, спасибо.
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02.06.2025 18:34 Ответить
" .... вивести ЗСУ з чотирьох областей, Марса, Венери, Місяця та зоряної системи Альфа Центавра, які Москва вважає "своїми"".
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02.06.2025 18:14 Ответить
Світу пора задавити це біосміття
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02.06.2025 18:18 Ответить
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02.06.2025 18:21 Ответить
Цікава позиція у зелених- переговори з ворогом ні про що, а кожен день здають по 100 кВ.км України. Для кого цей цирк - для підораса трампа,чи для 73 процентів *********** ,які жирують закордоном на дотаціях?
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02.06.2025 18:21 Ответить
У кремлядського тролика нова методичка.
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02.06.2025 18:22 Ответить
так, а что им мешает сдавать села не переговариваясь в стамбуле с русней?

так хоть обмены пленными есть.
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02.06.2025 18:35 Ответить
Сначала выведем с территории Ху*лобада всю стратегическую авиацию, атомные подлодки, возможно атомные станции а потом уже поговорим о территориях...
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02.06.2025 18:21 Ответить
Найкращий перемовник, це Малюк.
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02.06.2025 18:21 Ответить
Як Україна не виведе війська з ще не окупованих територій ,так само рашка не виведе війська з вже окупованих територій , а що буде далі - невідомо ,тим більше що наступає рашка ,а не Україна.
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02.06.2025 18:22 Ответить
Товарісчі нє понімают. Прийдеться відробити ще шість аеродромів. А може і декілька атомних підводних човнів
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02.06.2025 18:37 Ответить
Україна на *** має ті усі моморандуми, тільки ЗСУ можуть закінчити ійну звільнивши усі території та знищивши кілкьа мільйонів кацапів!
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02.06.2025 18:42 Ответить
***** тупорылый долбойоб, на это и рассчитывает запад, будут варить лягушку до конца.
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02.06.2025 18:43 Ответить
А що, "друга" армія світу, яка брала Київ за три дні не взмозі взяти всього чотири області?
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02.06.2025 19:01 Ответить
 
 