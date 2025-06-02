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Новини Вимоги РФ щодо припинення війни Меморандум про припинення вогню
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"Меморандум" РФ включає вимоги до України вивести ЗСУ з чотирьох областей, які Москва вважає "своїми", - Axios

Мирний меморандум Росії: ЗМІ дізналися вимоги до України

У "мирному меморандумі", який Росія передала Україні у Стамбулі 2 червня, представлені умови Москви для припинення вогню та мирної угоди. Позиція Кремля фактично залишається незмінною.

Про це пише видання Axios із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, як зазначається, серед вимог Росії є виведення українських військ з областей України, на які претендує РФ.

"Позиція Росії, викладена в "мирному меморандумі", залишається "як і була" і включає вимоги до України вивести війська з регіонів, які Росія вважає своїми", - сказав виданню український посадовець.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ запропонувала Україні припинення вогню на 2-3 дні на "окремих ділянках фронту", - Мединський

Український чиновник не уточнив конкретні назви, але, ймовірно, йдеться про Херсонську, Запорізьку, Донецьку та Луганську області.

Крім того, росіяни запропонували до 10 липня повернути 10 дітей, вивезених з України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна на час перемир’я з РФ має зупинити мобілізацію, а Захід – постачати зброю, - Небензя

Нагадаємо, 2 червня 2025 року відбулися переговори України та Росії у Стамбулі. Вони тривали понад годину.

Міністр оборони та глава української делегації в Стамбулі Рустем Умєров повідомив, що під час другого раунду переговорів у Стамбулі 2 червня Україна та Росія домовились про нові обміни полоненими у форматі "всіх на всіх" за категоріями: важкопоранені й тяжкохворі, молодь від 18 до 25 років.

Глава російської делегації на перемовинах в Стамбулі Володимир Мединський заявив, що Росія запропонувала Україні "конкретне припинення вогню" на 2-3 дні на окремих ділянках фронту.

Автор: 

росія (65949) Меморандум (200) війна в Україні (4633)


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Топ коментарі
+17
Послать парашу на йух с их "меморандумом" можно было не посещая Стамбула. Как СБУ вчера.
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02.06.2025 18:01 Відповісти
+11
Ну і набуя був весь цей цирк? Для задоволення его одного рудого пі'дора?...
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02.06.2025 18:01 Відповісти
+11
Цей цірк для трампа.
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02.06.2025 18:02 Відповісти
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КЛАСІК) Ми зараз просто легітимізуєм цих виродків І ВСЕ. А це їм і треба і більше нічого
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02.06.2025 18:00 Відповісти
ай молодці !
їм же американці сказали:

"цо занадто, то нездорово"
вивід ЗСУ з неокупованих областей то надмірні бажання.

.
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02.06.2025 18:14 Відповісти
Ну, *******... Що тут скажеш.
Підводні човни, так дідводні човни. )
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02.06.2025 18:01 Відповісти
Ну і набуя був весь цей цирк? Для задоволення его одного рудого пі'дора?...
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02.06.2025 18:01 Відповісти
Цей цірк для трампа.
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02.06.2025 18:02 Відповісти
Це цирк для Трампа і пуйла, аби не були накладені на росію санкції. Рашка це буде тягнути поки в бінокль Ужгород не побачить.
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02.06.2025 18:06 Відповісти
так, Портніков назва все це місяць тому "театром для ТРАМПА" - а насправді точніше цирк.
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02.06.2025 18:10 Відповісти
Ну Трампу підіграли, виступили в ролі циркової зебри. Україні яка з цього користь?
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02.06.2025 18:12 Відповісти
та й для трампа видача лише 10 дітей то смішно
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02.06.2025 18:16 Відповісти
Послать парашу на йух с их "меморандумом" можно было не посещая Стамбула. Как СБУ вчера.
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02.06.2025 18:01 Відповісти
Не можна. Бо тоді один пришелепкуватий фанат ***** з Вашингтону отримає можливість звинуватити Україну у тому, що це ми не хочемо миру, а ***** - його прагне.
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02.06.2025 18:05 Відповісти
В моём посте главное не пустопорожный киздёж СЕГОДНЯ, а то, что было ВЧЕРА.
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02.06.2025 18:11 Відповісти
Якщо уй'обок до цих пір не розрізняє хто на кого напав і хто не хоче миру - то хрєн він зрозуміє і далі...
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02.06.2025 18:14 Відповісти
Правильное завершение переговоров со свинособаками выглядит так.
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02.06.2025 18:17 Відповісти
Таке враження шо оцей Axios створили кацапи та фінансують його.
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02.06.2025 18:01 Відповісти
Норм вести "переговори" з рашистами?
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02.06.2025 18:01 Відповісти
а что плохого в переговорах?

до конца марта 2022 переговоры с русней - хорошо, а потом вдруг плохо.
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02.06.2025 18:31 Відповісти
А Умеров казочки розповідає ми будем вивчати ,ну якщо ти неспроможній дати відпорвідь на ультиматуми навіщо ти там ?
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02.06.2025 18:02 Відповісти
Це може тривати роками, і поки цей цирк триватиме ніяких нових санкцій не варто чекати.
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02.06.2025 18:02 Відповісти
Цирк скінчится дуже швидко, коли ми почнемо регулярно обстрілювати мацкву та інші великі міста мордора. Треба терміново розблокувати вітчизняну ракетну програму. ЇЇ тому кловани і заблокували, що би у рассіан не було проблем в тилу.
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02.06.2025 18:07 Відповісти
Всё нужно делать постепенно.
Нужно сперва научится делать резистор (сопротивление). Потом диод и транзистор. Это сложнее. Потом перейти на микросхемы. Потом научиться изготавливать чипы (БИС).
После этого можно будет начать разговаривать о собственной ракетной программе. Иначе это будет отверточная сборка иностранных блоков.
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02.06.2025 18:28 Відповісти
Нічого не міняється - тільки більше зброї - може зупинити кацапів
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02.06.2025 18:03 Відповісти
,,Позиція Кремля фактично залишається незмінною"- Ну що ж....В такому випадку вони мають йти незмінним курсом російського корабля.....
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02.06.2025 18:03 Відповісти
Імітація бурхливої діяльності для затягування часу, щоб було більше вбивств та руйнувань.
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02.06.2025 18:04 Відповісти
Морда у якцапів часом не лусне? Нехай з початку куплять побільше ізострічки.
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02.06.2025 18:05 Відповісти
Припхався смердючий орк в мій дім і каже :,, я буду тут жити , бо так я записав в своїй конституціі"!!
Кацапи , будемо вас вбивати до тих пір , допоки не покинете нашу
землю , до якоі ви не маєте жодного відношення !!
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02.06.2025 18:09 Відповісти
Та півтори години тому ця новина по суті вже стояла в стрічці новин: "РФ передала Україні свій "мирний меморандум" з умовами припинення вогню й війни, - Axios"!!!
Що тут нового?
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02.06.2025 18:10 Відповісти
Як тут все красиво, патріотично, а як тільки буде пост про мобілізацію... Так зразу гнів і блискавки...
Шановні громадяни України, воювати замість нас не буде ніхто. Якщо готові: велкам ту ТЦК.
Якщо не готові, то не потрібно показувати зубки.
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02.06.2025 18:10 Відповісти
А ти шо за чмо?
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02.06.2025 18:15 Відповісти
чмо це те що ти бачиш у дзеркалі або в вітринах коли тікаєш від тцк...
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02.06.2025 18:19 Відповісти
А **** ти ****** з Польщі, курво?
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02.06.2025 18:16 Відповісти
Знаєш курво що таке старлінк і як він працює?
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02.06.2025 18:17 Відповісти
******* кацапська )))
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02.06.2025 18:17 Відповісти
я в тобі не сумнівався. Хоча й ім'я якесь у тебе ухилянтське...
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02.06.2025 18:18 Відповісти
Кацап, чого ти не в окопі? )))
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02.06.2025 18:22 Відповісти
Цілком можливо що ти це Воїну ЗСУ з теплого дивану строчиш. Старлінки практично всі на польському ІР.
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02.06.2025 18:25 Відповісти
та ну на х у й
воевать до 2030 года, чтобы польша успела переоружиться за счет могил украинцев? не, спасибо.
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02.06.2025 18:34 Відповісти
" .... вивести ЗСУ з чотирьох областей, Марса, Венери, Місяця та зоряної системи Альфа Центавра, які Москва вважає "своїми"".
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02.06.2025 18:14 Відповісти
Світу пора задавити це біосміття
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02.06.2025 18:18 Відповісти
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02.06.2025 18:21 Відповісти
Цікава позиція у зелених- переговори з ворогом ні про що, а кожен день здають по 100 кВ.км України. Для кого цей цирк - для підораса трампа,чи для 73 процентів *********** ,які жирують закордоном на дотаціях?
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02.06.2025 18:21 Відповісти
У кремлядського тролика нова методичка.
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02.06.2025 18:22 Відповісти
так, а что им мешает сдавать села не переговариваясь в стамбуле с русней?

так хоть обмены пленными есть.
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02.06.2025 18:35 Відповісти
Сначала выведем с территории Ху*лобада всю стратегическую авиацию, атомные подлодки, возможно атомные станции а потом уже поговорим о территориях...
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02.06.2025 18:21 Відповісти
Найкращий перемовник, це Малюк.
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02.06.2025 18:21 Відповісти
Як Україна не виведе війська з ще не окупованих територій ,так само рашка не виведе війська з вже окупованих територій , а що буде далі - невідомо ,тим більше що наступає рашка ,а не Україна.
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02.06.2025 18:22 Відповісти
Товарісчі нє понімают. Прийдеться відробити ще шість аеродромів. А може і декілька атомних підводних човнів
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02.06.2025 18:37 Відповісти
Україна на *** має ті усі моморандуми, тільки ЗСУ можуть закінчити ійну звільнивши усі території та знищивши кілкьа мільйонів кацапів!
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02.06.2025 18:42 Відповісти
***** тупорылый долбойоб, на это и рассчитывает запад, будут варить лягушку до конца.
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02.06.2025 18:43 Відповісти
 
 