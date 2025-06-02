"Меморандум" РФ включає вимоги до України вивести ЗСУ з чотирьох областей, які Москва вважає "своїми", - Axios

У "мирному меморандумі", який Росія передала Україні у Стамбулі 2 червня, представлені умови Москви для припинення вогню та мирної угоди. Позиція Кремля фактично залишається незмінною.

Про це пише видання Axios із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, як зазначається, серед вимог Росії є виведення українських військ з областей України, на які претендує РФ.

"Позиція Росії, викладена в "мирному меморандумі", залишається "як і була" і включає вимоги до України вивести війська з регіонів, які Росія вважає своїми", - сказав виданню український посадовець.

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Український чиновник не уточнив конкретні назви, але, ймовірно, йдеться про Херсонську, Запорізьку, Донецьку та Луганську області.

Крім того, росіяни запропонували до 10 липня повернути 10 дітей, вивезених з України.

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Нагадаємо, 2 червня 2025 року відбулися переговори України та Росії у Стамбулі. Вони тривали понад годину.

Міністр оборони та глава української делегації в Стамбулі Рустем Умєров повідомив, що під час другого раунду переговорів у Стамбулі 2 червня Україна та Росія домовились про нові обміни полоненими у форматі "всіх на всіх" за категоріями: важкопоранені й тяжкохворі, молодь від 18 до 25 років.

Глава російської делегації на перемовинах в Стамбулі Володимир Мединський заявив, що Росія запропонувала Україні "конкретне припинення вогню" на 2-3 дні на окремих ділянках фронту.