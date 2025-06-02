Умеров и Мединский провели закрытую встречу в Стамбуле еще до переговоров делегаций, - СМИ

Глава российской делегации Владимир Мединский и министр обороны Украины Рустем Умеров провели личную встречу перед началом официальных переговоров делегаций в Стамбуле 2 июня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Отмечается, что на встрече также присутствовал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

По словам собеседника издания, это была короткая встреча в узком формате, которая существенно не отличалась по содержанию от основных переговоров между делегациями позже.

В свою очередь, российское пропагандистское агентство ТАСС утверждает, что эта встреча длилась около 2,5 часа.

Как сообщил Мединский, она "сыграла важную роль в подготовке общей сессии переговоров".

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Переговоры в Турции 2 июня

2 июня в Стамбуле состоялась вторая встреча делегаций Украины и России. Переговоры продолжались более часа.

Российскую делегацию, как и во время первого раунда 16 мая, возглавлял помощник диктатора Владимира Путина - Владимир Мединский. Главой украинской делегации был министр обороны Рустем Умеров.

После переговоров Умеров сообщил, что стороны согласовали только новый этап обмена пленными в формате "всех на всех" по категориям: тяжелораненые и тяжелобольные, молодежь от 18 до 25 лет. Стороны также договорились о репатриации 6 тысяч тел погибших военных.

Украина предлагала также полное прекращение огня и встречу на уровне лидеров. Относительно встречи лидеров украинская делегация ждет ответа от РФ до конца июня.

Российская сторона передала Украине так называемый "меморандум", который в частности содержит видение РФ относительно мирного урегулирования и условия для прекращения огня.

У сторон будет неделя на изучение меморандумов, которые они передали друг другу.

Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что Россия предложила Украине "конкретное прекращение огня" на 2-3 дня на отдельных участках фронта.

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал предложение России о прекращении огня на 2-3 дня на отдельных участках фронта.

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