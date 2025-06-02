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Новости переговоры с РФ Переговоры в Турции
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Умеров и Мединский провели закрытую встречу в Стамбуле еще до переговоров делегаций, - СМИ

Перед переговорами в Стамбуле Умеров провел встречу с Мединским

Глава российской делегации Владимир Мединский и министр обороны Украины Рустем Умеров провели личную встречу перед началом официальных переговоров делегаций в Стамбуле 2 июня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Отмечается, что на встрече также присутствовал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

По словам собеседника издания, это была короткая встреча в узком формате, которая существенно не отличалась по содержанию от основных переговоров между делегациями позже.

В свою очередь, российское пропагандистское агентство ТАСС утверждает, что эта встреча длилась около 2,5 часа.

Как сообщил Мединский, она "сыграла важную роль в подготовке общей сессии переговоров".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне были скромнее на переговорах, возможно, надо еще несколько мер, чтобы они вели себя как люди, - Зеленский

Переговоры в Турции 2 июня

2 июня в Стамбуле состоялась вторая встреча делегаций Украины и России. Переговоры продолжались более часа.

Российскую делегацию, как и во время первого раунда 16 мая, возглавлял помощник диктатора Владимира Путина - Владимир Мединский. Главой украинской делегации был министр обороны Рустем Умеров.

После переговоров Умеров сообщил, что стороны согласовали только новый этап обмена пленными в формате "всех на всех" по категориям: тяжелораненые и тяжелобольные, молодежь от 18 до 25 лет. Стороны также договорились о репатриации 6 тысяч тел погибших военных.

Украина предлагала также полное прекращение огня и встречу на уровне лидеров. Относительно встречи лидеров украинская делегация ждет ответа от РФ до конца июня.

Российская сторона передала Украине так называемый "меморандум", который в частности содержит видение РФ относительно мирного урегулирования и условия для прекращения огня.

У сторон будет неделя на изучение меморандумов, которые они передали друг другу.

Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что Россия предложила Украине "конкретное прекращение огня" на 2-3 дня на отдельных участках фронта.

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал предложение России о прекращении огня на 2-3 дня на отдельных участках фронта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Единственный прогресс в переговорах - освобождение наших людей из плена, - Умеров

Автор: 

Стамбул (253) Фидан Хакан (55) Умеров Рустем (559) Мединский Владимир (10)


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Топ комментарии
+9
Звірили дії з оманським планом!!!
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02.06.2025 22:11 Ответить
+8
А це вже нездорова пуйня...
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02.06.2025 22:12 Ответить
+5
А це вже цікаво ...
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02.06.2025 22:08 Ответить
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Звірили стрілки годинників?
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02.06.2025 22:08 Ответить
Передав резюме і біографію...
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02.06.2025 22:34 Ответить
А це вже цікаво ...
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02.06.2025 22:08 Ответить
Ну вот..
Рука руку моет..
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02.06.2025 22:08 Ответить
Звірили дії з оманським планом!!!
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02.06.2025 22:11 Ответить
Ані Лорак, дякуєм. Вибач за хейт!
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02.06.2025 22:11 Ответить
А це вже нездорова пуйня...
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02.06.2025 22:12 Ответить
Можливо - це найкраща новина за сьогодні ...
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02.06.2025 22:14 Ответить
Чим?
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02.06.2025 22:40 Ответить
Наверное обсуждали "инвестиции"...
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02.06.2025 22:15 Ответить
Кремль окончательно выставил Трампа полным дураком это просто издевательство над дипломатией..
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02.06.2025 22:18 Ответить
То після зустрічі ціх двох тет а тет, все інше просто спектакль.
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02.06.2025 22:19 Ответить
... а може навчимося читати..і побачимо присутнім на зустрічі міністра закордонних справ Туреччини? )))
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02.06.2025 22:35 Ответить
👏👏👏👏👏 Браво!
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02.06.2025 22:44 Ответить
Міністр оборони Укоаїни особисто про щось шушукається з ворогом.
Цікаво...
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02.06.2025 22:20 Ответить
Окей. А хто може шушукатись з ворогом на ваш погляд?
Чи ви думаєте, що якщо домовленість про надра з союзниками можна зробити секретною. То розмови з ворогом має транслювати канал порно хаб?
Зрозуміло, що розмови велись і ведуться. І ніхто не буде їх суть на референдум виносити.
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02.06.2025 22:25 Ответить
Зброя.
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02.06.2025 22:33 Ответить
Сильно. Патріотично. Героїчно... І все.
Чим хєрачити по маскве будем? Ядерною?
Щоб потушити 100 мільйонів кацапів, крім ядерки варіантів нема... Зірку смерті не пропонувати.
Собаки лізуть по трошки, але лізуть... Варіанти?
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02.06.2025 22:41 Ответить
Якщо нічим, то треба дупою торгувати?

Вам, ******, воно видніше. Але не вам тут жити.
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02.06.2025 22:43 Ответить
***** ти в дзеркалі бачиш. Коли встаєш після наркоти чи після перепою.
На рило нацепив червоно-чорний прапор і думаєш що людиною став?
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02.06.2025 22:48 Ответить
Ну ти ж обрав з'їбатися.

Це твій вибір.
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02.06.2025 22:50 Ответить
У них немає погляду, про що ви.
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02.06.2025 22:34 Ответить
У колаборантів багато поглядів та сподівань щодо кацапів.
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02.06.2025 22:39 Ответить
Патріоти закінчуються... Черги в тцк нема...
У всіх багато поглядів, не тільки у колоаборантів, звичайні патріоти сім'ї хочуть - реальні сім'ї, пацани дівчат, всі позитивних емоцій...щодо кацапів ніяких сподівань від слова зовсім. Будь які мирні переговори. 1 або 2 зміни влади... І ми як і Грузія станемо прокацапською державою... Свою армію ці 'люди' вже ненавидять (чо в окопі, чо не в окопі, чо офіцер, чо інструктор, чо на телебаченні, а не воюєш, чо в ппо, а не в піхоті, справку купив - списався, обмеження купив в тил перевівся, чо не на нулю, пенсіонери військові - фу фу фу, про правоохоронну систему взагалі мовчу)... Ці ж люди виберуть медведчука версію 2.0 аж гай зашумить...
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02.06.2025 22:46 Ответить
І що той кацап наобіцяв Умерову?? Скільки заплатив??
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02.06.2025 22:24 Ответить
Якщо був Фідан - то та зустріч не може вважатись закритою.
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02.06.2025 22:27 Ответить
А як розуміти стрілку, на якій були турок, кацап і кримський татарин, які вирішували українські справи без жодного українця?
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02.06.2025 22:48 Ответить
так, ще одна проблема...
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02.06.2025 22:48 Ответить
Це що, ***** знов буде перед світом трясти новими «стамбульськими» бамагами, з підписами «нєлєгітімних кієвскіх тєрорістов»?
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02.06.2025 22:30 Ответить
Так що там Отто фон Бісмарк казав? Просто так, для самоосвіти цікава ще його одна видатна фраза...
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02.06.2025 22:30 Ответить
Тут цікавіше що казав Аль Капоне...
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02.06.2025 22:36 Ответить
Умєров і Мудинський влаштували собі маленький Оман?
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02.06.2025 22:31 Ответить
Жінка зраджує, або не зраджує? Закрились у спальні з "психологом" і повісили його труси на замочну скважину, ніц не видно. Знову ця невизначеність...
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02.06.2025 22:39 Ответить
Треба просто пам'ятати, що у 2022 здати Україну Умерову та Єрмаку не дав Джонсон.

А зараз поряд нема того, хто цим уйобкам по руках дасть.
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02.06.2025 22:48 Ответить
 
 