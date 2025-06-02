Умеров и Мединский провели закрытую встречу в Стамбуле еще до переговоров делегаций, - СМИ
Глава российской делегации Владимир Мединский и министр обороны Украины Рустем Умеров провели личную встречу перед началом официальных переговоров делегаций в Стамбуле 2 июня.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Отмечается, что на встрече также присутствовал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
По словам собеседника издания, это была короткая встреча в узком формате, которая существенно не отличалась по содержанию от основных переговоров между делегациями позже.
В свою очередь, российское пропагандистское агентство ТАСС утверждает, что эта встреча длилась около 2,5 часа.
Как сообщил Мединский, она "сыграла важную роль в подготовке общей сессии переговоров".
Переговоры в Турции 2 июня
2 июня в Стамбуле состоялась вторая встреча делегаций Украины и России. Переговоры продолжались более часа.
Российскую делегацию, как и во время первого раунда 16 мая, возглавлял помощник диктатора Владимира Путина - Владимир Мединский. Главой украинской делегации был министр обороны Рустем Умеров.
После переговоров Умеров сообщил, что стороны согласовали только новый этап обмена пленными в формате "всех на всех" по категориям: тяжелораненые и тяжелобольные, молодежь от 18 до 25 лет. Стороны также договорились о репатриации 6 тысяч тел погибших военных.
Украина предлагала также полное прекращение огня и встречу на уровне лидеров. Относительно встречи лидеров украинская делегация ждет ответа от РФ до конца июня.
Российская сторона передала Украине так называемый "меморандум", который в частности содержит видение РФ относительно мирного урегулирования и условия для прекращения огня.
У сторон будет неделя на изучение меморандумов, которые они передали друг другу.
Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что Россия предложила Украине "конкретное прекращение огня" на 2-3 дня на отдельных участках фронта.
Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал предложение России о прекращении огня на 2-3 дня на отдельных участках фронта.
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Рука руку моет..
Цікаво...
Чи ви думаєте, що якщо домовленість про надра з союзниками можна зробити секретною. То розмови з ворогом має транслювати канал порно хаб?
Зрозуміло, що розмови велись і ведуться. І ніхто не буде їх суть на референдум виносити.
Чим хєрачити по маскве будем? Ядерною?
Щоб потушити 100 мільйонів кацапів, крім ядерки варіантів нема... Зірку смерті не пропонувати.
Собаки лізуть по трошки, але лізуть... Варіанти?
Вам, ******, воно видніше. Але не вам тут жити.
На рило нацепив червоно-чорний прапор і думаєш що людиною став?
Це твій вибір.
У всіх багато поглядів, не тільки у колоаборантів, звичайні патріоти сім'ї хочуть - реальні сім'ї, пацани дівчат, всі позитивних емоцій...щодо кацапів ніяких сподівань від слова зовсім. Будь які мирні переговори. 1 або 2 зміни влади... І ми як і Грузія станемо прокацапською державою... Свою армію ці 'люди' вже ненавидять (чо в окопі, чо не в окопі, чо офіцер, чо інструктор, чо на телебаченні, а не воюєш, чо в ппо, а не в піхоті, справку купив - списався, обмеження купив в тил перевівся, чо не на нулю, пенсіонери військові - фу фу фу, про правоохоронну систему взагалі мовчу)... Ці ж люди виберуть медведчука версію 2.0 аж гай зашумить...
А зараз поряд нема того, хто цим уйобкам по руках дасть.