Единственный прогресс в переговорах - освобождение наших людей из плена, - Умеров

Министр обороны Украины Рустем Умеров доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому о сегодняшней встрече с российской стороной в Стамбуле.

Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Умеров отметил, что по возвращению в Киев передаст предложения россиян, которые они предоставили только сегодня - непосредственно во время переговоров.

И добавил, что Украинская сторона действовала четко и последовательно. Передали позиции, сформулированные президентом Владимиром Зеленским. Одна из ключевых - безусловное прекращение огня минимум на 30 дней. Это наш принцип и позиция партнеров в течение многих месяцев.

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"Россия отвергает даже саму идею прекратить убийства. Именно поэтому мы обращаемся к миру: нужно давление ради настоящего мира, а не имитации переговоров. Наши документы были переданы заранее. Зато "меморандум" от РФ появился только сегодня - уже во время встречи. Что создало предпосылки, чтобы эта встреча не дала тех результатов, которые нужны для окончания войны. Выглядит так, что россияне снова тянут время, пытаясь создать "картинку дипломатии" для США без реальных действий", - отметил Умеров.

По его словам, единственный прогресс - освобождение наших людей из плена.

Достигнуты следующие договоренности:

обмен всех тяжелораненых и тяжелобольных - "всех на всех";

обмен всех солдат в возрасте 18-25 лет - "всех на всех";

возвращение тел павших - 6000 на 6000.

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Также РФ передали полностью верифицированный список похищенных украинских детей. Умеров сказал, что возвращение хотя бы части - станет гуманитарным актом, если Россия действительно хочет двигаться к миру.

"Мы также предложили провести встречу на уровне лидеров до конца июня. Потому что решения могут принимать только те, кто действительно принимает решения. Если же и это - попытка затянуть время, то ответ должен быть один: более жесткие международные санкции. Украина остается на позициях силы, принципиальности и здравого смысла. Мы хотим мира. Но не любой ценой. И не на условиях агрессора", - резюмировал министр.