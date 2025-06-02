Дальнейшие переговоры с РФ будут иметь смысл, если речь пойдет о подготовке встречи лидеров, - МИД

Следующие встречи делегаций Украины и РФ будут иметь смысл, если они будут проводиться в контексте подготовки встречи лидеров обоих государств.

Об этом сказал спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий по результатам встречи делегаций двух стран в Стамбуле 2 июня, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Нам сейчас нужно рассмотреть российский документ, который они нам предоставили, потом мы будем готовы достаточно быстро детально рассмотреть дальнейший процесс. Нам нужно изучить, насколько конструктивным, гибким является этот документ и позиции, чтобы понять, какая следующая цель. Мы считаем, что дальнейшие встречи имеют смысл, если они будут проводиться в контексте подготовки встречи лидеров", - сказал спикер ведомства.

Он добавил, что для принятия конкретных решений со стороны российской делегации о прекращении огня и других ключевых моментов переговоров нужно решение российского диктатора Владимира Путина.

Тихий также добавил, что Украина продолжает настаивать на базовом принципе - безусловном и длительном прекращении огня, но российская сторона его отвергает.

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Переговоры в Стамбуле 2 июня

Напомним, 2 июня 2025 года состоялись переговоры Украины и России в Стамбуле. Они продолжались более часа.

Министр обороны и глава украинской делегации в Стамбуле Рустем Умеров сообщил, что во время второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня Украина и Россия договорились о новых обменах пленными в формате "всех на всех" по категориям: тяжелораненые и тяжелобольные, молодежь от 18 до 25 лет.

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