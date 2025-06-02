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Новости Переговоры в Турции
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Дальнейшие переговоры с РФ будут иметь смысл, если речь пойдет о подготовке встречи лидеров, - МИД

Тихий о встрече лидеров

Следующие встречи делегаций Украины и РФ будут иметь смысл, если они будут проводиться в контексте подготовки встречи лидеров обоих государств.

Об этом сказал спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий по результатам встречи делегаций двух стран в Стамбуле 2 июня, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Нам сейчас нужно рассмотреть российский документ, который они нам предоставили, потом мы будем готовы достаточно быстро детально рассмотреть дальнейший процесс. Нам нужно изучить, насколько конструктивным, гибким является этот документ и позиции, чтобы понять, какая следующая цель. Мы считаем, что дальнейшие встречи имеют смысл, если они будут проводиться в контексте подготовки встречи лидеров", - сказал спикер ведомства.

Он добавил, что для принятия конкретных решений со стороны российской делегации о прекращении огня и других ключевых моментов переговоров нужно решение российского диктатора Владимира Путина.

Тихий также добавил, что Украина продолжает настаивать на базовом принципе - безусловном и длительном прекращении огня, но российская сторона его отвергает.

Читайте также: Умеров: Все ключевые вопросы можно решить только на уровне лидеров

Переговоры в Стамбуле 2 июня

Напомним, 2 июня 2025 года состоялись переговоры Украины и России в Стамбуле. Они продолжались более часа.

Министр обороны и глава украинской делегации в Стамбуле Рустем Умеров сообщил, что во время второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня Украина и Россия договорились о новых обменах пленными в формате "всех на всех" по категориям: тяжелораненые и тяжелобольные, молодежь от 18 до 25 лет.

Читайте также: Эрдоган о переговорах Украины и РФ: Я хочу провести встречу Путина и Зеленского, Трамп тоже должен приехать

Автор: 

МИД (6993) переговоры (5067) Тихий Георгий (16)


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Топ комментарии
+5
А що буде на зустрічі? - "пасматреть в глаза"? Ви що думаєте що Путін закохається чи шо?
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02.06.2025 19:19 Ответить
+5
МЗС - ручна собачка Єрмака - тож не дивно, що вони торочать про зустріч Зеленського і путіна.
Але може хто пояснити - нахріна вона потрібна і що вона дасть. При усій гибокій ненависті і неповазі до путіна - але невже Зеленський справді думає, що на зустрічі з путіним він чогось доброго досягне?
Схоже це лайно мутить Єрмак - аби грюкнути Зеленського мордою в двері.
Тоді Зеленський ще більший дурень - але куди вже більше?
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02.06.2025 19:22 Ответить
+3
Вде мова про припинення вогня і не гайно не йде взагалі?
Як так сталось, що від умови негайного припинення вогню все звелось до обміну полоненими і то не всіх на всіх?
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02.06.2025 19:19 Ответить
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Вде мова про припинення вогня і не гайно не йде взагалі?
Як так сталось, що від умови негайного припинення вогню все звелось до обміну полоненими і то не всіх на всіх?
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02.06.2025 19:19 Ответить
А що буде на зустрічі? - "пасматреть в глаза"? Ви що думаєте що Путін закохається чи шо?
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02.06.2025 19:19 Ответить
ЛІДЕРІВ З ПАРТНЕРАМИ РАЗОМ чи очко в очко вовки з ХУ ?
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02.06.2025 19:22 Ответить
МЗС - ручна собачка Єрмака - тож не дивно, що вони торочать про зустріч Зеленського і путіна.
Але може хто пояснити - нахріна вона потрібна і що вона дасть. При усій гибокій ненависті і неповазі до путіна - але невже Зеленський справді думає, що на зустрічі з путіним він чогось доброго досягне?
Схоже це лайно мутить Єрмак - аби грюкнути Зеленського мордою в двері.
Тоді Зеленський ще більший дурень - але куди вже більше?
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02.06.2025 19:22 Ответить
Тобто - сенсу нема...
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02.06.2025 19:24 Ответить
Поїде голова офісу, в якому працює Зе
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02.06.2025 19:25 Ответить
Раніше була Адміністпація Президента, главою був головний Адмін, тепер Голова офісу найголовніший з усіх, хто праціє в офісі, тому Зе за природою та фактично у підпорядкуванні Голові!
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02.06.2025 19:30 Ответить
Пуйло вже лідор?
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02.06.2025 19:30 Ответить
Так і це сказав пісюаніст, який на корпоративах того самого лідора зажигав. Знає що каже)))
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02.06.2025 19:34 Ответить
А зєля вже відмінив свій Указ про заборону ведення переговорів з путлєром ,ілі ета что-то другоє ?
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02.06.2025 19:32 Ответить
Пока наш упитанный Умеров (а он не просто мальчик на побегушках, как может показаться со стороны, а Министр Обороны) в Турция потужно проcырает Сумскую область, никакой Путин ни о чем договариваться не будет.
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02.06.2025 19:33 Ответить
Что бы идти на серьёзные переговоры,нужно иметь железные козыри.А у Зе только хотелки,ничем не подкреплённые.И что он хочет получить от этих переговоров в виде мальчика для бритья.
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02.06.2025 19:51 Ответить
 
 