Подальші перемовини з РФ матимуть сенс, якщо йтиметься про підготовку зустрічі лідерів, - МЗС

Наступні зустрічі делегацій України та РФ матимуть сенс, якщо вони будуть проводитися в контексті підготовки зустрічі лідерів обох держав.

Про це сказав речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий за результатами зустрічі делегацій двох країн у Стамбулі 2 червня, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Нам зараз потрібно розглянути російський документ, який вони нам надали, потім ми будемо готові досить швидко детально розглянути подальший процес. Нам потрібно вивчити, наскільки конструктивним, гнучким є цей документ і позиції, щоб зрозуміти, яка наступна мета. Ми вважаємо, що подальші зустрічі мають сенс, якщо вони будуть проводитися в контексті підготовки зустрічі лідерів",- сказав речник відомства.

Він додав, що для прийняття конкретних рішень з боку російської делегації щодо припинення вогню та інших ключових моментів перемовин потрібне рішення російського диктатора Володимира Путіна.

Тихий також додав, що Україна продовжує наполягати на базовому принципі – безумовному та тривалому припиненні вогню, але російська сторона його відкидає.

Читайте також: Умєров: Усі ключові питання можна вирішити лише на рівні лідерів

Перемовини в Стамбулі 2 червня

Нагадаємо, 2 червня 2025 року відбулися переговори України та Росії у Стамбулі. Вони тривали понад годину.

Міністр оборони та глава української делегації в Стамбулі Рустем Умєров повідомив, що під час другого раунду переговорів у Стамбулі 2 червня Україна та Росія домовились про нові обміни полоненими у форматі "всіх на всіх" за категоріями: важкопоранені й тяжкохворі, молодь від 18 до 25 років.

Читайте також: Ердоган про переговори України та РФ: Я хочу провести зустріч Путіна та Зеленського, Трамп теж має приїхати