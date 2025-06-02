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Новини Переговори у Туреччині
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Подальші перемовини з РФ матимуть сенс, якщо йтиметься про підготовку зустрічі лідерів, - МЗС

Тихий про зустріч лідерів

Наступні зустрічі делегацій України та РФ матимуть сенс, якщо вони будуть проводитися в контексті підготовки зустрічі лідерів обох держав.

Про це сказав речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий за результатами зустрічі делегацій двох країн у Стамбулі 2 червня, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Нам зараз потрібно розглянути російський документ, який вони нам надали, потім ми будемо готові досить швидко детально розглянути подальший процес. Нам потрібно вивчити, наскільки конструктивним, гнучким є цей документ і позиції, щоб зрозуміти, яка наступна мета. Ми вважаємо, що подальші зустрічі мають сенс, якщо вони будуть проводитися в контексті підготовки зустрічі лідерів",- сказав речник відомства.

Він додав, що для прийняття конкретних рішень з боку російської делегації щодо припинення вогню та інших ключових моментів перемовин потрібне рішення російського диктатора Володимира Путіна.

Тихий також додав, що Україна продовжує наполягати на базовому принципі – безумовному та тривалому припиненні вогню, але російська сторона його відкидає.

Читайте також: Умєров: Усі ключові питання можна вирішити лише на рівні лідерів

Перемовини в Стамбулі 2 червня

Нагадаємо, 2 червня 2025 року відбулися переговори України та Росії у Стамбулі. Вони тривали понад годину.

Міністр оборони та глава української делегації в Стамбулі Рустем Умєров повідомив, що під час другого раунду переговорів у Стамбулі 2 червня Україна та Росія домовились про нові обміни полоненими у форматі "всіх на всіх" за категоріями: важкопоранені й тяжкохворі, молодь від 18 до 25 років.

Читайте також: Ердоган про переговори України та РФ: Я хочу провести зустріч Путіна та Зеленського, Трамп теж має приїхати

Автор: 

МЗС (4165) перемовини (3004) Тихий Георгій (16)


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Топ коментарі
+5
А що буде на зустрічі? - "пасматреть в глаза"? Ви що думаєте що Путін закохається чи шо?
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02.06.2025 19:19 Відповісти
+5
МЗС - ручна собачка Єрмака - тож не дивно, що вони торочать про зустріч Зеленського і путіна.
Але може хто пояснити - нахріна вона потрібна і що вона дасть. При усій гибокій ненависті і неповазі до путіна - але невже Зеленський справді думає, що на зустрічі з путіним він чогось доброго досягне?
Схоже це лайно мутить Єрмак - аби грюкнути Зеленського мордою в двері.
Тоді Зеленський ще більший дурень - але куди вже більше?
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02.06.2025 19:22 Відповісти
+3
Вде мова про припинення вогня і не гайно не йде взагалі?
Як так сталось, що від умови негайного припинення вогню все звелось до обміну полоненими і то не всіх на всіх?
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02.06.2025 19:19 Відповісти
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Вде мова про припинення вогня і не гайно не йде взагалі?
Як так сталось, що від умови негайного припинення вогню все звелось до обміну полоненими і то не всіх на всіх?
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02.06.2025 19:19 Відповісти
А що буде на зустрічі? - "пасматреть в глаза"? Ви що думаєте що Путін закохається чи шо?
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02.06.2025 19:19 Відповісти
ЛІДЕРІВ З ПАРТНЕРАМИ РАЗОМ чи очко в очко вовки з ХУ ?
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02.06.2025 19:22 Відповісти
МЗС - ручна собачка Єрмака - тож не дивно, що вони торочать про зустріч Зеленського і путіна.
Але може хто пояснити - нахріна вона потрібна і що вона дасть. При усій гибокій ненависті і неповазі до путіна - але невже Зеленський справді думає, що на зустрічі з путіним він чогось доброго досягне?
Схоже це лайно мутить Єрмак - аби грюкнути Зеленського мордою в двері.
Тоді Зеленський ще більший дурень - але куди вже більше?
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02.06.2025 19:22 Відповісти
Тобто - сенсу нема...
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02.06.2025 19:24 Відповісти
Поїде голова офісу, в якому працює Зе
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02.06.2025 19:25 Відповісти
Раніше була Адміністпація Президента, главою був головний Адмін, тепер Голова офісу найголовніший з усіх, хто праціє в офісі, тому Зе за природою та фактично у підпорядкуванні Голові!
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02.06.2025 19:30 Відповісти
Пуйло вже лідор?
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02.06.2025 19:30 Відповісти
Так і це сказав пісюаніст, який на корпоративах того самого лідора зажигав. Знає що каже)))
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02.06.2025 19:34 Відповісти
А зєля вже відмінив свій Указ про заборону ведення переговорів з путлєром ,ілі ета что-то другоє ?
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02.06.2025 19:32 Відповісти
Пока наш упитанный Умеров (а он не просто мальчик на побегушках, как может показаться со стороны, а Министр Обороны) в Турция потужно проcырает Сумскую область, никакой Путин ни о чем договариваться не будет.
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02.06.2025 19:33 Відповісти
Что бы идти на серьёзные переговоры,нужно иметь железные козыри.А у Зе только хотелки,ничем не подкреплённые.И что он хочет получить от этих переговоров в виде мальчика для бритья.
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02.06.2025 19:51 Відповісти
А як же заборона на переговори - ніхто вже , про це , і не згадує ...?
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02.06.2025 20:17 Відповісти
 
 