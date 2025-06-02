Подальші перемовини з РФ матимуть сенс, якщо йтиметься про підготовку зустрічі лідерів, - МЗС
Наступні зустрічі делегацій України та РФ матимуть сенс, якщо вони будуть проводитися в контексті підготовки зустрічі лідерів обох держав.
Про це сказав речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий за результатами зустрічі делегацій двох країн у Стамбулі 2 червня, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Нам зараз потрібно розглянути російський документ, який вони нам надали, потім ми будемо готові досить швидко детально розглянути подальший процес. Нам потрібно вивчити, наскільки конструктивним, гнучким є цей документ і позиції, щоб зрозуміти, яка наступна мета. Ми вважаємо, що подальші зустрічі мають сенс, якщо вони будуть проводитися в контексті підготовки зустрічі лідерів",- сказав речник відомства.
Він додав, що для прийняття конкретних рішень з боку російської делегації щодо припинення вогню та інших ключових моментів перемовин потрібне рішення російського диктатора Володимира Путіна.
Тихий також додав, що Україна продовжує наполягати на базовому принципі – безумовному та тривалому припиненні вогню, але російська сторона його відкидає.
Перемовини в Стамбулі 2 червня
Нагадаємо, 2 червня 2025 року відбулися переговори України та Росії у Стамбулі. Вони тривали понад годину.
Міністр оборони та глава української делегації в Стамбулі Рустем Умєров повідомив, що під час другого раунду переговорів у Стамбулі 2 червня Україна та Росія домовились про нові обміни полоненими у форматі "всіх на всіх" за категоріями: важкопоранені й тяжкохворі, молодь від 18 до 25 років.
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Як так сталось, що від умови негайного припинення вогню все звелось до обміну полоненими і то не всіх на всіх?
Але може хто пояснити - нахріна вона потрібна і що вона дасть. При усій гибокій ненависті і неповазі до путіна - але невже Зеленський справді думає, що на зустрічі з путіним він чогось доброго досягне?
Схоже це лайно мутить Єрмак - аби грюкнути Зеленського мордою в двері.
Тоді Зеленський ще більший дурень - але куди вже більше?