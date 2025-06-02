Умєров: Усі ключові питання можна вирішити лише на рівні лідерів

Міністр оборони Рустем Умєров та голова української делегації на переговорах з РФ у Туреччині заявив, що всі ключові питання можна вирішити лише на рівні лідерів. До такої зустрічі, за його словами, може також приєднатися президент США Дональд Трамп.

Про це Умєров сказав під час брифінгу в Стамбулі за підсумками переговорів між делегаціями України та РФ, передає "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми переконані, що всі ключові питання можна вирішити лише на рівні лідерів. Ця зустріч може бути з залученням, наприклад, президента США. Ми запропонували російській стороні провести зустріч до кінця цього місяця – з 20 по 30 червня. Це вкрай важливо для прогресу у цьому переговорному процесі",- сказав глава української делегації.

Нагадаємо, 2 червня 2025 року відбулися переговори України та Росії у Стамбулі. Вони тривали понад годину.

Міністр оборони та глава української делегації в Стамбулі Рустем Умєров повідомив, що під час другого раунду переговорів у Стамбулі 2 червня Україна та Росія домовились про нові обміни полоненими у форматі "всіх на всіх" за категоріями: важкопоранені й тяжкохворі, молодь від 18 до 25 років.

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