Умєров: Усі ключові питання можна вирішити лише на рівні лідерів
Міністр оборони Рустем Умєров та голова української делегації на переговорах з РФ у Туреччині заявив, що всі ключові питання можна вирішити лише на рівні лідерів. До такої зустрічі, за його словами, може також приєднатися президент США Дональд Трамп.
Про це Умєров сказав під час брифінгу в Стамбулі за підсумками переговорів між делегаціями України та РФ, передає "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.
"Ми переконані, що всі ключові питання можна вирішити лише на рівні лідерів. Ця зустріч може бути з залученням, наприклад, президента США. Ми запропонували російській стороні провести зустріч до кінця цього місяця – з 20 по 30 червня. Це вкрай важливо для прогресу у цьому переговорному процесі",- сказав глава української делегації.
Нагадаємо, 2 червня 2025 року відбулися переговори України та Росії у Стамбулі. Вони тривали понад годину.
Міністр оборони та глава української делегації в Стамбулі Рустем Умєров повідомив, що під час другого раунду переговорів у Стамбулі 2 червня Україна та Росія домовились про нові обміни полоненими у форматі "всіх на всіх" за категоріями: важкопоранені й тяжкохворі, молодь від 18 до 25 років.
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Кислиця -дипломат виразився чітко а це блд ... Двічі під розслідуваннями НАБУ про корупційні дєлішкі ( друга вже у ранзі міністра ) ..
Другого - на 2й рівень/ярус шконки
І де взялись підстави вважати що Зеленський особисто, може про щось домовитись. Були приклади?
Віддати Рашистам Крим й декілька областей? Немає там що обговорювати, це якесь дурне "шапіто"..... які обговорення можуть бути якщо рашисти атакують кожного дня???!!! Може спочатку припинення вогню має бути а потім вже зустрічі , меморандуми?! Навіщо влада України підіграє рашистам?!
Дістали вже ці "метаморфози"!
московитьске пацюччя вперто бажає міста Херсон і Запоріжжя, а також всю територію Донеччини на додачу. ЩО твій патрон Зеленський зібрався обговорювати з підєром всєя мокші??