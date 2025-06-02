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Новини Переговори у Туреччині
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Умєров: Усі ключові питання можна вирішити лише на рівні лідерів

Умєров вважає, що зустріч на рівні лідерів держав необхідна

Міністр оборони Рустем Умєров та голова української делегації на переговорах з РФ у Туреччині заявив, що всі ключові питання можна вирішити лише на рівні лідерів. До такої зустрічі, за його словами, може також приєднатися президент США Дональд Трамп.

Про це Умєров сказав під час брифінгу в Стамбулі за підсумками переговорів між делегаціями України та РФ, передає "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми переконані, що всі ключові питання можна вирішити лише на рівні лідерів. Ця зустріч може бути з залученням, наприклад, президента США. Ми запропонували російській стороні провести зустріч до кінця цього місяця – з 20 по 30 червня. Це вкрай важливо для прогресу у цьому переговорному процесі",- сказав глава української делегації.

Нагадаємо, 2 червня 2025 року відбулися переговори України та Росії у Стамбулі. Вони тривали понад годину.

Міністр оборони та глава української делегації в Стамбулі Рустем Умєров повідомив, що під час другого раунду переговорів у Стамбулі 2 червня Україна та Росія домовились про нові обміни полоненими у форматі "всіх на всіх" за категоріями: важкопоранені й тяжкохворі, молодь від 18 до 25 років.

Читайте також: Україна запропонувала РФ провести ще один раунд переговорів до кінця місяця, - Умєров

Автор: 

перемовини (3004) Умєров Рустем (641)


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Топ коментарі
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Коли вже похенуть цього Умерова ?,обороною немає часу займатись ні защо не відповідає, ніби заступник єрмака по зовнішній політиці.Він прикидаєтся чи свідомо затягує час, що б на рашистів не накладали додаткових санкцій.
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02.06.2025 18:00 Відповісти
+2
Одного 'лідера' на рівень 2 метри нижче землі
Другого - на 2й рівень/ярус шконки
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02.06.2025 18:00 Відповісти
+2
Вирішити що?
І де взялись підстави вважати що Зеленський особисто, може про щось домовитись. Були приклади?
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02.06.2025 18:07 Відповісти
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02.06.2025 17:53 Відповісти
В чому ізюмінка Умєрова - знає турецьку? Менеджерував в співпраці з турками на Ахметку з 2002го до входу в уряд Януковича ( продовжуючи на Ахмєтку батрачити , як й зараз в уряд ім Ахмєтки під смотрящим Козир( трумп на англ) -Єрмак )
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02.06.2025 18:02 Відповісти
Доречі , батько Мединськго "воював" в Афгані разом з батьком офіцером ГРУ Єрмаком , й біографію батька Мединського не знайшов навіть чат GPT - окрім у т ч звитяг полковника у Чехії при введенні військ . Навіть його участь в Афгані чат знайошов за особливо прискіпливим пошуком десь в закромах рашистів - й зробив висновки щось є приховувати ...
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02.06.2025 18:07 Відповісти
Коли вже похенуть цього Умерова ?,обороною немає часу займатись ні защо не відповідає, ніби заступник єрмака по зовнішній політиці.Він прикидаєтся чи свідомо затягує час, що б на рашистів не накладали додаткових санкцій.
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02.06.2025 18:00 Відповісти
Точно підмічено - особливо після статті в POLITICO ,,, став дипломатом за довіреністю для МАЦКВИ від Єрмака .
Кислиця -дипломат виразився чітко а це блд ... Двічі під розслідуваннями НАБУ про корупційні дєлішкі ( друга вже у ранзі міністра ) ..
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02.06.2025 18:14 Відповісти
Одного 'лідера' на рівень 2 метри нижче землі
Другого - на 2й рівень/ярус шконки
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02.06.2025 18:00 Відповісти
Я згоден, що на рівні лідерів, а саме Стармера, Макрона, Мерцв, Туска, Павела та інших наших союзників потрібно вирішувати проблему продовження війни касапів з Україною, Європою, та НАТО. Я згоден, що до такої зустрічі може також приєднатися президент США Дональд Трамп. А може і не приєднатися... біди не буде; а, якщо і буде - то менше.
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02.06.2025 18:03 Відповісти
Так в меморандумі від України вимога лише очко в очко вовки з Ху
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02.06.2025 18:08 Відповісти
Вирішити що?
І де взялись підстави вважати що Зеленський особисто, може про щось домовитись. Були приклади?
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02.06.2025 18:07 Відповісти
Умєров, як говорив Бутусов, - нуль без палички в обороні. Своїми прямими обов'язками не займається, тільки б по язиком молоти. Хоча б сказав, що делегація рашки не мала повноважень вирішувати питання зупинки бойових дій на 30 днів. Крок за кроком наша влада під тиском трампа засовує свою руку в пащеку ху&ла все далі і далі. Вже по лікоть. Наче спеціально риги зливають закінчення війни по справедливому, щоб вирішити і ліквідувати першопричину "конфлікту", якою є сам путлєр
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02.06.2025 18:14 Відповісти
Які "ключові питання " нах?!
Віддати Рашистам Крим й декілька областей? Немає там що обговорювати, це якесь дурне "шапіто"..... які обговорення можуть бути якщо рашисти атакують кожного дня???!!! Може спочатку припинення вогню має бути а потім вже зустрічі , меморандуми?! Навіщо влада України підіграє рашистам?!
Дістали вже ці "метаморфози"!
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02.06.2025 18:15 Відповісти
Які "питання", ти, рішала неголена??!

московитьске пацюччя вперто бажає міста Херсон і Запоріжжя, а також всю територію Донеччини на додачу. ЩО твій патрон Зеленський зібрався обговорювати з підєром всєя мокші??
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02.06.2025 18:15 Відповісти
В цей час перемовини - це капітуляція перед ворогом! Не дивно, що їїочолює Умеров! Як лодку назвеш - так вона і попливе!
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02.06.2025 18:23 Відповісти
Що ти мелеш?Що лідер України вирішить проблему для ерефії виводу військ зі своєї території?Де вас таких навчали,чи ви за баранів дипломи отримували
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02.06.2025 18:27 Відповісти
Лідорів((Що ***** щось краще запропонує?(Тягнуть час,сподіваючись на позитивні результати літнього м'ясного наступу.Час якраз кілька вантажівок з дронами на ТОТ та на мост відправити,що дуже б допомогло випалніт паставлєниє задачі сво.
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02.06.2025 18:28 Відповісти
 
 