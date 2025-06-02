Умеров: Все ключевые вопросы можно решить только на уровне лидеров
Министр обороны Рустем Умеров и глава украинской делегации на переговорах с РФ в Турции заявил, что все ключевые вопросы можно решить только на уровне лидеров. К такой встрече, по его словам, может также присоединиться президент США Дональд Трамп.
Об этом Умеров сказал во время брифинга в Стамбуле по итогам переговоров между делегациями Украины и РФ, передает "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.
"Мы убеждены, что все ключевые вопросы можно решить только на уровне лидеров. Эта встреча может быть с привлечением, например, президента США. Мы предложили российской стороне провести встречу до конца этого месяца - с 20 по 30 июня. Это крайне важно для прогресса в этом переговорном процессе",- сказал глава украинской делегации.
Напомним, 2 июня 2025 года состоялись переговоры Украины и России в Стамбуле. Они продолжались более часа.
Министр обороны и глава украинской делегации в Стамбуле Рустем Умеров сообщил, что во время второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня Украина и Россия договорились о новых обменах пленными в формате "всех на всех" по категориям: тяжелораненые и тяжелобольные, молодежь от 18 до 25 лет.
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Кислиця -дипломат виразився чітко а це блд ... Двічі під розслідуваннями НАБУ про корупційні дєлішкі ( друга вже у ранзі міністра ) ..
Другого - на 2й рівень/ярус шконки
І де взялись підстави вважати що Зеленський особисто, може про щось домовитись. Були приклади?
Віддати Рашистам Крим й декілька областей? Немає там що обговорювати, це якесь дурне "шапіто"..... які обговорення можуть бути якщо рашисти атакують кожного дня???!!! Може спочатку припинення вогню має бути а потім вже зустрічі , меморандуми?! Навіщо влада України підіграє рашистам?!
Дістали вже ці "метаморфози"!
московитьске пацюччя вперто бажає міста Херсон і Запоріжжя, а також всю територію Донеччини на додачу. ЩО твій патрон Зеленський зібрався обговорювати з підєром всєя мокші??
Хоча б паяльною лампою, кнуре.