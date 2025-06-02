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Новости Переговоры в Турции
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Умеров: Все ключевые вопросы можно решить только на уровне лидеров

Умеров считает, что встреча на уровне лидеров государств необходима

Министр обороны Рустем Умеров и глава украинской делегации на переговорах с РФ в Турции заявил, что все ключевые вопросы можно решить только на уровне лидеров. К такой встрече, по его словам, может также присоединиться президент США Дональд Трамп.

Об этом Умеров сказал во время брифинга в Стамбуле по итогам переговоров между делегациями Украины и РФ, передает "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы убеждены, что все ключевые вопросы можно решить только на уровне лидеров. Эта встреча может быть с привлечением, например, президента США. Мы предложили российской стороне провести встречу до конца этого месяца - с 20 по 30 июня. Это крайне важно для прогресса в этом переговорном процессе",- сказал глава украинской делегации.

Напомним, 2 июня 2025 года состоялись переговоры Украины и России в Стамбуле. Они продолжались более часа.

Министр обороны и глава украинской делегации в Стамбуле Рустем Умеров сообщил, что во время второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня Украина и Россия договорились о новых обменах пленными в формате "всех на всех" по категориям: тяжелораненые и тяжелобольные, молодежь от 18 до 25 лет.

Читайте также: Украина предложила РФ провести еще один раунд переговоров до конца месяца, - Умеров

Автор: 

переговоры (5067) Умеров Рустем (559)


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Топ комментарии
+2
Коли вже похенуть цього Умерова ?,обороною немає часу займатись ні защо не відповідає, ніби заступник єрмака по зовнішній політиці.Він прикидаєтся чи свідомо затягує час, що б на рашистів не накладали додаткових санкцій.
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02.06.2025 18:00 Ответить
+2
Одного 'лідера' на рівень 2 метри нижче землі
Другого - на 2й рівень/ярус шконки
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02.06.2025 18:00 Ответить
+2
Вирішити що?
І де взялись підстави вважати що Зеленський особисто, може про щось домовитись. Були приклади?
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02.06.2025 18:07 Ответить
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Зійтись десь по середині.
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02.06.2025 17:53 Ответить
В чому ізюмінка Умєрова - знає турецьку? Менеджерував в співпраці з турками на Ахметку з 2002го до входу в уряд Януковича ( продовжуючи на Ахмєтку батрачити , як й зараз в уряд ім Ахмєтки під смотрящим Козир( трумп на англ) -Єрмак )
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02.06.2025 18:02 Ответить
Доречі , батько Мединськго "воював" в Афгані разом з батьком офіцером ГРУ Єрмаком , й біографію батька Мединського не знайшов навіть чат GPT - окрім у т ч звитяг полковника у Чехії при введенні військ . Навіть його участь в Афгані чат знайошов за особливо прискіпливим пошуком десь в закромах рашистів - й зробив висновки щось є приховувати ...
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02.06.2025 18:07 Ответить
Коли вже похенуть цього Умерова ?,обороною немає часу займатись ні защо не відповідає, ніби заступник єрмака по зовнішній політиці.Він прикидаєтся чи свідомо затягує час, що б на рашистів не накладали додаткових санкцій.
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02.06.2025 18:00 Ответить
Точно підмічено - особливо після статті в POLITICO ,,, став дипломатом за довіреністю для МАЦКВИ від Єрмака .
Кислиця -дипломат виразився чітко а це блд ... Двічі під розслідуваннями НАБУ про корупційні дєлішкі ( друга вже у ранзі міністра ) ..
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02.06.2025 18:14 Ответить
Одного 'лідера' на рівень 2 метри нижче землі
Другого - на 2й рівень/ярус шконки
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02.06.2025 18:00 Ответить
Я згоден, що на рівні лідерів, а саме Стармера, Макрона, Мерцв, Туска, Павела та інших наших союзників потрібно вирішувати проблему продовження війни касапів з Україною, Європою, та НАТО. Я згоден, що до такої зустрічі може також приєднатися президент США Дональд Трамп. А може і не приєднатися... біди не буде; а, якщо і буде - то менше.
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02.06.2025 18:03 Ответить
Так в меморандумі від України вимога лише очко в очко вовки з Ху
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02.06.2025 18:08 Ответить
Вирішити що?
І де взялись підстави вважати що Зеленський особисто, може про щось домовитись. Були приклади?
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02.06.2025 18:07 Ответить
Умєров, як говорив Бутусов, - нуль без палички в обороні. Своїми прямими обов'язками не займається, тільки б по язиком молоти. Хоча б сказав, що делегація рашки не мала повноважень вирішувати питання зупинки бойових дій на 30 днів. Крок за кроком наша влада під тиском трампа засовує свою руку в пащеку ху&ла все далі і далі. Вже по лікоть. Наче спеціально риги зливають закінчення війни по справедливому, щоб вирішити і ліквідувати першопричину "конфлікту", якою є сам путлєр
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02.06.2025 18:14 Ответить
Які "ключові питання " нах?!
Віддати Рашистам Крим й декілька областей? Немає там що обговорювати, це якесь дурне "шапіто"..... які обговорення можуть бути якщо рашисти атакують кожного дня???!!! Може спочатку припинення вогню має бути а потім вже зустрічі , меморандуми?! Навіщо влада України підіграє рашистам?!
Дістали вже ці "метаморфози"!
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02.06.2025 18:15 Ответить
Які "питання", ти, рішала неголена??!

московитьске пацюччя вперто бажає міста Херсон і Запоріжжя, а також всю територію Донеччини на додачу. ЩО твій патрон Зеленський зібрався обговорювати з підєром всєя мокші??
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02.06.2025 18:15 Ответить
В цей час перемовини - це капітуляція перед ворогом! Не дивно, що їїочолює Умеров! Як лодку назвеш - так вона і попливе!
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02.06.2025 18:23 Ответить
Що ти мелеш?Що лідер України вирішить проблему для ерефії виводу військ зі своєї території?Де вас таких навчали,чи ви за баранів дипломи отримували
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02.06.2025 18:27 Ответить
Лідорів((Що ***** щось краще запропонує?(Тягнуть час,сподіваючись на позитивні результати літнього м'ясного наступу.Час якраз кілька вантажівок з дронами на ТОТ та на мост відправити,що дуже б допомогло випалніт паставлєниє задачі сво.
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02.06.2025 18:28 Ответить
Коли голитись будемо, га?
Хоча б паяльною лампою, кнуре.
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02.06.2025 19:09 Ответить
 
 