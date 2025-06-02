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Новини Переговори у Туреччині
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Ердоган про переговори України та РФ: Я хочу провести зустріч Путіна та Зеленського, Трамп теж має приїхати

Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що хоче організувати зустріч Президентів України, Росії та США.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Hurriyet.tr.

"Сьогодні в Стамбулі зустрілися російсько-українські делегації. Це була чудова зустріч", - зазначив Ердоган.

Він розповів, що сторони домовилися провести нові обміни полоненими. Турецький президент додав, що міністр закордонних справ Туреччини й засоби масової інформації оголосять ці цифри світовій громадській думці.

"Ми пишаємося. Моє найбільше бажання для обох сторін - щоб Путін і Зеленський зустрілися в Стамбулі або Анкарі. Навіть Трамп також повинен приїхати. Зробімо Стамбул центром миру", - підкреслив Ердоган.

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Нагадаємо, 2 червня 2025 року відбулися переговори України та Росії у Стамбулі. Вони тривали понад годину.

Міністр оборони та глава української делегації в Стамбулі Рустем Умєров повідомив, що під час другого раунду переговорів у Стамбулі 2 червня Україна та Росія домовились про нові обміни полоненими у форматі "всіх на всіх" за категоріями: важкопоранені й тяжкохворі, молодь від 18 до 25 років.

Автор: 

Зеленський Володимир (24275) путін володимир (24095) Ердоган Реджеп Таїп (952) Трамп Дональд (6075) переговори з Росією (1270)


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Топ коментарі
+1
Для чого?
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02.06.2025 18:24 Відповісти
+1
Бо в Ердогана курортний сезон зривається. Іноземні авіалінії відмінили свої польоти до моцкви через атаки дронів...
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02.06.2025 18:29 Відповісти
+1
Бажано, щоб Путін прибув на переговори в труні.
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02.06.2025 18:31 Відповісти
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Та не, Зеленский сам Ху*лу голову пустую оторвёт и в зад засунет, как раз проверит тезис ботексного про резиновую попу...
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02.06.2025 18:24 Відповісти
Для чого?
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02.06.2025 18:24 Відповісти
Бо в Ердогана курортний сезон зривається. Іноземні авіалінії відмінили свої польоти до моцкви через атаки дронів...
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02.06.2025 18:29 Відповісти
шоу для миротворця Донні маст гоу он! Ще лиш наступні два тижні іііі...
Одна надія на повторення Дня Малюка ! Кажуть усі виконавці ПАВУТИНИ живі з здорові вдома? СПРАВДІ?
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02.06.2025 18:29 Відповісти
торгувати з рашкою, та атомну електростанцію кацапи не можуть запусти із за санкцій.
Або хоче премію Миру
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02.06.2025 18:33 Відповісти
насправді його участь ДО ТОГО не в мінус Україні ... Й Крим він не хоче залишити рашці - це вікова історія ...
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02.06.2025 18:31 Відповісти
Не вірте цій гниді. Все що воно робить не ради України а ради своєї вигоди яку отримує від *****.
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02.06.2025 18:33 Відповісти
Бажано, щоб Путін прибув на переговори в труні.
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02.06.2025 18:31 Відповісти
Арест путина в силе если эта собака приедет в Турцию??
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02.06.2025 18:34 Відповісти
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02.06.2025 18:44 Відповісти
затримуйте !
одразу в буцегарню судіть і на шибенецю на центральній площі Стамбула , голову Україні ми забальзамуємо в музей звитяги України помістимо
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02.06.2025 18:53 Відповісти
Це була чудова зустріч", - зазначив Ердоган.
==
менш тупішої відповіді я й не чекав. Скажи ще шо треба домовлятися...
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02.06.2025 18:56 Відповісти
 
 