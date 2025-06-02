Ердоган про переговори України та РФ: Я хочу провести зустріч Путіна та Зеленського, Трамп теж має приїхати
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що хоче організувати зустріч Президентів України, Росії та США.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Hurriyet.tr.
"Сьогодні в Стамбулі зустрілися російсько-українські делегації. Це була чудова зустріч", - зазначив Ердоган.
Він розповів, що сторони домовилися провести нові обміни полоненими. Турецький президент додав, що міністр закордонних справ Туреччини й засоби масової інформації оголосять ці цифри світовій громадській думці.
"Ми пишаємося. Моє найбільше бажання для обох сторін - щоб Путін і Зеленський зустрілися в Стамбулі або Анкарі. Навіть Трамп також повинен приїхати. Зробімо Стамбул центром миру", - підкреслив Ердоган.
Нагадаємо, 2 червня 2025 року відбулися переговори України та Росії у Стамбулі. Вони тривали понад годину.
Міністр оборони та глава української делегації в Стамбулі Рустем Умєров повідомив, що під час другого раунду переговорів у Стамбулі 2 червня Україна та Росія домовились про нові обміни полоненими у форматі "всіх на всіх" за категоріями: важкопоранені й тяжкохворі, молодь від 18 до 25 років.
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Одна надія на повторення Дня Малюка ! Кажуть усі виконавці ПАВУТИНИ живі з здорові вдома? СПРАВДІ?
Або хоче премію Миру
одразу в буцегарню судіть і на шибенецю на центральній площі Стамбула , голову Україні ми забальзамуємо в музей звитяги України помістимо
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менш тупішої відповіді я й не чекав. Скажи ще шо треба домовлятися...