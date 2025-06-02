Эрдоган о переговорах Украины и РФ: Я хочу провести встречу Путина и Зеленского, Трамп тоже должен приехать

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что хочет организовать встречу президентов Украины, России и США.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Hurriyet.tr.

"Сегодня в Стамбуле встретились российско-украинские делегации. Это была замечательная встреча", - отметил Эрдоган.

Он рассказал, что стороны договорились провести новые обмены пленными. Турецкий президент добавил, что министр иностранных дел Турции и средства массовой информации объявят эти цифры мировому общественному мнению.

"Мы гордимся. Мое самое большое желание для обеих сторон - чтобы Путин и Зеленский встретились в Стамбуле или Анкаре. Даже Трамп также должен приехать. Сделаем Стамбул центром мира", - подчеркнул Эрдоган.

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Напомним, 2 июня 2025 года состоялись переговоры Украины и России в Стамбуле. Они продолжались более часа.

Министр обороны и глава украинской делегации в Стамбуле Рустем Умеров сообщил, что во время второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня Украина и Россия договорились о новых обменах пленными в формате "всех на всех" по категориям: тяжелораненые и тяжелобольные, молодежь от 18 до 25 лет.