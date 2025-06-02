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Новости Переговоры в Турции
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Эрдоган о переговорах Украины и РФ: Я хочу провести встречу Путина и Зеленского, Трамп тоже должен приехать

Ердоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что хочет организовать встречу президентов Украины, России и США.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Hurriyet.tr.

"Сегодня в Стамбуле встретились российско-украинские делегации. Это была замечательная встреча", - отметил Эрдоган.

Он рассказал, что стороны договорились провести новые обмены пленными. Турецкий президент добавил, что министр иностранных дел Турции и средства массовой информации объявят эти цифры мировому общественному мнению.

"Мы гордимся. Мое самое большое желание для обеих сторон - чтобы Путин и Зеленский встретились в Стамбуле или Анкаре. Даже Трамп также должен приехать. Сделаем Стамбул центром мира", - подчеркнул Эрдоган.

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Напомним, 2 июня 2025 года состоялись переговоры Украины и России в Стамбуле. Они продолжались более часа.

Министр обороны и глава украинской делегации в Стамбуле Рустем Умеров сообщил, что во время второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня Украина и Россия договорились о новых обменах пленными в формате "всех на всех" по категориям: тяжелораненые и тяжелобольные, молодежь от 18 до 25 лет.

Автор: 

Зеленский Владимир (20794) путин владимир (31536) Эрдоган Реджеп Тайип (918) Трамп Дональд (5622) переговоры с Россией (1156)


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Топ комментарии
+2
За*бала вже ця сваха. Брат Бульбофюрера
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02.06.2025 18:26 Ответить
+1
Для чого?
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02.06.2025 18:24 Ответить
+1
Бо в Ердогана курортний сезон зривається. Іноземні авіалінії відмінили свої польоти до моцкви через атаки дронів...
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02.06.2025 18:29 Ответить
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Та не, Зеленский сам Ху*лу голову пустую оторвёт и в зад засунет, как раз проверит тезис ботексного про резиновую попу...
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02.06.2025 18:24 Ответить
Для чого?
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02.06.2025 18:24 Ответить
Бо в Ердогана курортний сезон зривається. Іноземні авіалінії відмінили свої польоти до моцкви через атаки дронів...
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02.06.2025 18:29 Ответить
шоу для миротворця Донні маст гоу он! Ще лиш наступні два тижні іііі...
Одна надія на повторення Дня Малюка ! Кажуть усі виконавці ПАВУТИНИ живі з здорові вдома? СПРАВДІ?
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02.06.2025 18:29 Ответить
торгувати з рашкою, та атомну електростанцію кацапи не можуть запусти із за санкцій.
Або хоче премію Миру
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02.06.2025 18:33 Ответить
За*бала вже ця сваха. Брат Бульбофюрера
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02.06.2025 18:26 Ответить
насправді його участь ДО ТОГО не в мінус Україні ... Й Крим він не хоче залишити рашці - це вікова історія ...
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02.06.2025 18:31 Ответить
Не вірте цій гниді. Все що воно робить не ради України а ради своєї вигоди яку отримує від *****.
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02.06.2025 18:33 Ответить
Бажано, щоб Путін прибув на переговори в труні.
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02.06.2025 18:31 Ответить
Арест путина в силе если эта собака приедет в Турцию??
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02.06.2025 18:34 Ответить
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02.06.2025 18:44 Ответить
затримуйте !
одразу в буцегарню судіть і на шибенецю на центральній площі Стамбула , голову Україні ми забальзамуємо в музей звитяги України помістимо
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02.06.2025 18:53 Ответить
Це була чудова зустріч", - зазначив Ердоган.
==
менш тупішої відповіді я й не чекав. Скажи ще шо треба домовлятися...
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02.06.2025 18:56 Ответить
 
 