Эрдоган о переговорах Украины и РФ: Я хочу провести встречу Путина и Зеленского, Трамп тоже должен приехать
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что хочет организовать встречу президентов Украины, России и США.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Hurriyet.tr.
"Сегодня в Стамбуле встретились российско-украинские делегации. Это была замечательная встреча", - отметил Эрдоган.
Он рассказал, что стороны договорились провести новые обмены пленными. Турецкий президент добавил, что министр иностранных дел Турции и средства массовой информации объявят эти цифры мировому общественному мнению.
"Мы гордимся. Мое самое большое желание для обеих сторон - чтобы Путин и Зеленский встретились в Стамбуле или Анкаре. Даже Трамп также должен приехать. Сделаем Стамбул центром мира", - подчеркнул Эрдоган.
Напомним, 2 июня 2025 года состоялись переговоры Украины и России в Стамбуле. Они продолжались более часа.
Министр обороны и глава украинской делегации в Стамбуле Рустем Умеров сообщил, что во время второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня Украина и Россия договорились о новых обменах пленными в формате "всех на всех" по категориям: тяжелораненые и тяжелобольные, молодежь от 18 до 25 лет.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Одна надія на повторення Дня Малюка ! Кажуть усі виконавці ПАВУТИНИ живі з здорові вдома? СПРАВДІ?
Або хоче премію Миру
одразу в буцегарню судіть і на шибенецю на центральній площі Стамбула , голову Україні ми забальзамуємо в музей звитяги України помістимо
==
менш тупішої відповіді я й не чекав. Скажи ще шо треба домовлятися...