Украина и РФ договорились о новом обмене "1000 на 1000" и репатриации тел, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что по результатам переговоров в Турции делегации договорились о новом большом обмене пленными и репатриации тел.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Будет обмен наших военных на их "1000 на 1000". Может быть дополнительные еще 200 на 200. Украина подняла этот вопрос (во время переговоров в Стамбуле. - Ред.), а отдельными списками мы обменяемся с россиянами на этой неделе", - сказал президент.

Также Зеленский рассказал, что стороны договорились о репатриации 6 тысяч тел погибших военных.

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"Россияне заявили, что готовы передать тела наших погибших воинов ꟷ шесть тысяч. Наша сторона согласилась передать шесть тысяч тел российской стороне. Но здесь очень нужно тщательно изучить этот вопрос. Я об этом сказал министру обороны Рустему Умерову. Это все очень важно все проверить. А всех наших нужно забрать обязательно. Но у нас уже был один раз, когда они (РФ - Ред.) передавали тела, и там они передавали каких-то своих убитых солдат", - резюмировал глава государства.